Ему пророчили провал, а он чуть не прибил «Барыс». Интервью с Немировски

Канадско-российский главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски в интервью обозревателю «Чемпионата» подвёл итоги завершившегося для нижегородцев сезона. 42-летний специалист рассказал, доволен ли он игроками, пояснил, что помешало его команде пройти «Барыс», какие выводы сделаны и помогло ли «автозаводцам» приглашение в тренерский штаб Сандиса Озолиньша.

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«Стараюсь всё больше находить подход к каждому хоккеисту»

— Это был ваш первый сезон в качестве главного тренера. Какую оценку ему дадите и какие выводы сделаны?

— Каких-то больших выводов сделать еще не успели. Мы думали над нашей работой по ходу всего регулярного чемпионата. Я только первый год отработал главным тренером, мне нужно продолжать многому учиться. Причём, не только сейчас, но и через 10 лет. Исправлять определённые моменты, проводить работу над ошибками.



— Командой вы довольны?

— Да, но изменения всё равно будут. Где-то в плане игроков, где-то в плане тактики. Но никаких глобальных перемен ждать не стоит. Скорее, они будут точечные.

— Свои ошибки вы разобрали?

— Разумеется. Я стараюсь всё больше находить подход к каждому хоккеисту. Есть командные вещи, а есть личные. Нужно разговаривать с людьми. По ходу рабочего процесса ты начинаешь это понимать. Важно, чтобы все ребята верили в себя, доверяли тренерам.



— Вы провели щадящую для игроков предсезонку. Это помогло?

— Мы начали готовиться к сезону в мае, работали с хоккеистами по разработанным программам. Может, поэтому у нас была хорошая физическая подготовка. Мы выглядели свежее соперников в третьих периодах многих матчей. Все ребята молодцы, ответственно подошли к делу.

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«Мы не обладали каким-то раздутым составом, для нас важен каждый игрок»

— Почему во второй половине регулярного чемпионата у «Торпедо» наступил спад?

— Думаю, что все это понимают. Во-первых, у нас значительно уменьшился бюджет. Мы не обладали каким-то раздутым составом, для нас важен каждый игрок. Любая травма сказывается на игре. Тем более когда выбывает первый номер среди вратарей. На Галимова было много надежд. Мы думали, что спад получится коротким, но он вышел довольно длинным. По физической готовности у меня претензий к ребятам нет. Разве что в нескольких играх могли двигаться активнее.



— Значит, травма Галимова серьёзно повлияла и на конец регулярки, и на плей-офф?

— Да, однако Барри Браст сыграл здорово и помог нам. Но не забывайте, что он – легионер, поэтому когда в воротах играл Браст, не было одного полевого иностранца.

Я стараюсь всё больше находить подход к каждому хоккеисту. Есть командные вещи, а есть личные. Нужно разговаривать с людьми.

— Вы хотите оставить Браста на следующий год?

— Обсуждаем этот вопрос.

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— Тихомиров к роли первого номера пока не готов?

— В этом сезоне нет, но мы видим, что он растёт. У Андрея хорошие перспективы. Грядущее лето будет для него важным, он будет работать в специальном тренировочном лагере. Всё в его руках. У него был шанс после травмы Галимова, появятся и другие возможности проявить себя.

«Доволен отношением молодых игроков к рабочему процессу»

— Почему команда много пропускала?

— Опять же, сказывается вратарский фактор. Не могу это не повторить. Посмотрите, сколько пропускал «Автомобилист», когда не играл Якуб Коварж. Но есть и другие моменты, где-то мы неправильно играли и допускали ошибки. Мы обязательно уделим много внимания игре в защите в дальнейшей работе.



— Вам понравилась нижегородская молодёжь, вы ей довольны?

— Я доволен отношением молодых игроков к рабочему процессу. Парни старались, бились, проявляли себя. Все видели, что молодые игроки постоянно были в составе, мы подключали их. В следующем году у них есть шанс получать ещё больше игрового времени, но важно в полную силу поработать в летнем лагере. У нас большие ожидания.

— Чего же всё-таки не хватило в седьмом матче серии плей-офф с «Барысом»?

— Сложно сказать. 3-3 в серии, равный седьмой матч, 2:2 в третьем периоде… Чаша весов могла склониться в любую сторону. В каких-то эпизодах от нас отвернулась удача. Но во втором и третьем голе соперника мы допустили грубые ошибки.

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«Озолиньш многое дал команде, у него очень много опыта»

— Как оцените работу старшего тренера Сандиса Озолиньша, пришедшего в «Торпедо» по ходу сезона?

— Сандис многое дал команде, у него очень много опыта. Мы много общались, у нас почти одинаковое понимание игры и рабочего процесса, общения с игроками. Считаю, что это важно. Но есть и то, что мы активно обсуждали, это тоже плюс. Озолиньш – позитивный человек. Он много работал с молодыми. Его приход в «Торпедо» пошёл нам на пользу.



— Тренер вратарей Клемен Мохорич справился со своими обязанностями?

— Да, я хорошо знаю Клемена. Мы трудились ещё в «Адмирале». Этот человек всегда говорит, как есть, знает нюансы своей работы. Он сообщал нам о всех проблемах, которые уже были и которые могли случиться. Мы рассматривали вратарей для укрепления состава, но бюджет позволял подписать далеко не всех. Мохорич был доволен Галимовым, но случилась травма. В случае Тихомировым мы понимали, что парню нужно время. Хотя Андрей, к примеру, здорово сыграл с «Трактором» в предпоследнем матче регулярки. Ни разу не пропустил.

У Мили было много моментов в серии с «Барысом», Саболич вообще забил трижды. У Кэлофа не получилось, но шансов забить хватало.

— Варнаков и Галузин – лидеры команды. Вы ими довольны или надо прибавлять?

— Любой хоккеист уровня этих ребят не может быть доволен собой. Варнаков очень хорошо начал. Потом был спад, травма. Пришлось заново набирать форму. Галузин тоже здорово начал, затем сбавил обороты. Я разговаривал с ними, оба знают, какую работу им надо провести летом. Думаю, что Михаил и Владимир в следующем сезоне сыграют ещё лучше.

— Почему капитаном стал Баранцев, а не более опытные игроки, и кто принимал это решение?

— Решал тренерский штаб. У нас не так важно, кто капитан, так как вся команда – один кулак, один лидер. Если лидер только один человек – это плохо, все должны помогать друг другу. Что касается капитанства, то у Миши Варнакова была травма, пришлось делать замену. Мы поставили Баранцева и решили его оставить, чтобы Миша сосредоточился только на хоккее.

«Считаю дивизион Харламова самым сильным в КХЛ»

— Про Браста мы поговорили, а как оцените игру остальных легионеров в плей-офф – Хольма, Кэлофа, Мили, Саболича? Показалось, что выложился только словенец.

— Хольмом доволен, он забросил важную шайбу и бросил от синей линии в концовке четвёртого матча с «Барысом», когда Денис Паршин подставлял клюшку и сравнивал счет. У Мили было много моментов в серии с «Барысом», Саболич вообще забил трижды. У Кэлофа не получилось, но шансов забить хватало. Канадского защитника Боди, увы, мы не досчитались из-за травмы. Сломал рёбра перед плей-офф.

Необходимо отметить, что треть всех матчей сезона мы провели с командами своего дивизиона, который я считаю самым сильным в КХЛ.

— Три раза забил «Барысу» защитник-домосед Волченков. Вас это удивило?

— Он всегда играет одинаково, просто так вышло, что он оказывался в нужном месте. Антон – боец, постоянно рвущийся в бой и не жалеющий себя. Для команды такие игроки очень важны. Любой тренер рад видеть подобных людей в коллективе.

Волченков в плей-офф-2019 забил столько же, сколько за предыдущие 118 игр в КХЛ

— В конце хотелось бы узнать ваше мнение о конференциях. Где тяжелее: На Западе или на Востоке, где вы и выступали?

— Не скажу, что где-то легче или тяжелее. Необходимо отметить, что треть всех матчей сезона мы провели с командами своего дивизиона, который я считаю самым сильным в КХЛ. Из дивизиона Харламова в плей-офф не попал только «Нефтехимик», который боролся за путевку до последних игр. «Автомобилист» выиграл Восточную конференцию, у «Металлурга» и «Ак Барса» пять Кубков Гагарина на двоих. В целом же, соперники в КХЛ достойные, лёгкой прогулки не было.