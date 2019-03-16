С шестой попытки Скабелка раскусил «Авангард». А «ястребов» будто подменили

Первый матч серии «Барыс» — «Авангард» вряд ли дал полное представление о возможности команд в этом противостоянии. С одной стороны, омичи выиграли довольно уверенно, относительно спокойно доведя дело до победы после ударного первого периода. С другой – «Барыс» по ходу игры сумел взвинтить темп и показал, что сил и желания для борьбы у астанинцев предостаточно.

«Авангард» не заметил смены декораций. Но «Барыс» будет воевать Омичи ударно провели первый период, а затем довели встречу до победы. Но «Барыс» показал, что лёгкой жизни у «Авангарда» не будет.

Так что делать каких-то далекоидущих выводов после стартового матча явно не следовало: «Барыс» показал, что готов выдерживать скорости «Авангарда», по крайней мере, при поддержке родных трибун. Чего действительно не хватило астанинцам – так это создания и реализации голевых моментов, в этом направлении Андрею Скабелке и нужно было поработать перед повторной встречей в столице Казахстана.

Первая игра, помимо, собственно, результата, запомнилась эпизодом, в котором травму получил форвард «Барыса» Андре Петерссон. Действия Коди Франсона в том моменте арбитрами на льду не были признаны противоправными, зато СДК выписал канадцу «5+20» задним числом. Но легче от этого «Барысу» не стало: матч не переиграешь, Петерссон выбыл из строя, а Франсон не получил даже одноматчевой дисквалификации.

КХЛ оштрафовала защитника «Авангарда» Франсона, травмировавшего Петерссона

Швед не только не доиграл предыдущую встречу, но и остался вне состава на отчётный матч. Собственно, это и стало единственным изменениям в заявке на обе команды. Доставать какие-то козыри из рукавов что «Барысу», что «Авангарду» ещё слишком рано.

«Барыс» усвоил урок

После первой игры хоккеисты астанинской команды отмечали, что их поражение было во многом связано с вчистую проигранным первым периодом. И с первых же минут второй встречи стало ясно, что «Барыс» отлично усвоил этот урок. Астанинцы много владели шайбой, запирали «Авангард» в зоне позиционными атаками, да и вообще выглядели свежее и интереснее соперника. Впрочем, «ястребы» не позволяли слишком часто тревожиться Игорю Бобкову и за первый период заблокировали 8 бросков хозяев площадки. Подопечные Боба Хартли отдали инициативу «Барысу», а сами сосредоточились на контратаках, которые иногда получались довольно острыми. Один Виктор Стольберг мог оформлять дубль, но шведу не удалось переиграть своего соотечественника в воротах «Барыса».

Астанинцы убедительно продемонстрировали, что в этот раз они не собираются давать фору «Авангарду», и было любопытно посмотреть, как на это отреагируют омичи, которые впервые в нынешнем плей-офф не смогли отличиться в первом периоде.

Не по плану Хартли

Но омичи не сильно стремились ответить какой-то реакцией, и во втором периоде преимущество «Барыса» продолжило нарастать, как снежный ком. «Ястребы» практически не ходили в атаку, появился брак в передачах, стали не успевать за соперником. Такого «Авангарда» в нынешнем плей-офф мы ещё не видели. «Барыс», почувствовав уверенность, ещё больше увеличил давление, и в результате довёл своё превосходство до логичного завершения. Джесси Блэкер отличился броском от синей линии на исходе большинства – Бобков в этом эпизоде практически ничего не видел.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



«Авангард» немного встрепенулся, провёл несколько атак, но ощущение того, что «Барыс» лучше готов к этой встрече, никуда не делось. Астанчане продолжали идти вперёд, и наградой за это стала вторая шайба в исполнении Дастина Бойда. Форвард сначала провёл силовой приём в чужой зоне, а затем «доел» голевой момент на пятачке.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



«Авангард» впервые в плей-офф отпустил соперника на расстояние в две шайбы в течение матча, но тревожило поклонников «ястребов» совсем не это. Куда-то резко пропала лёгкость и мощность в командном движении, упали скорости. Во второй встрече полуфинала Востока что-то явно пошло не по плану Боба Хартли.

Триумф большинства

В третьем периоде «Авангарду» нужно было что-то придумывать, хорошим подспорьем могла стать игра в большинстве. Долгое время «ястребы» не давали повода «Барысу» нарушить правила, но в начале третьей двадцатиминутки неаккуратно сыграл Виктор Сведберг, высоко поднявший клюшку и сфоливший против Стольберга. И «Авангард» смог зацепиться за этот шанс: омичи осадили зону «Барыса» и на второй минуте численного преимущества коронную «двоечку» разыграли Тейлор Бек и Сергей Шумаков.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



«Авангард» бросился отыгрываться, завёлся, но эмоции сыграли с «ястребами» злую шутку. Алексей Емелин в безобидной ситуации неправильно атаковал Алихана Асетова, а Брэндон Боченски в большинстве мгновенно наказал омского защитника за грубость.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Третий игровой отрезок явно получался самым весёлым в матче. Обменявшись голами в большинстве, команды продолжали выплёскивать энергию и нарушать правила. «Авангард» заиграл гораздо интереснее, стал создавать моменты, но забросить Хенрику Карлссону оказалось весьма нелёгкой задачей. Швед совершил несколько важных спасений, не позволил «ястребам» вновь подобраться вплотную в счёте, а затем «Барыс» забросил четвёртую шайбу. И снова сработало большинство! Третью шайбу хозяев в численном преимуществе оформил Дастин Бойд, опять здорово поработавший на пятачке.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



«Барыс» явно не собирался упускать своё в этом поединке, и после четвёртого взятия ворот астанинцы сумели довести дело до победы. Единственное, чего смогли добиться «ястребы» — гол престижа от Коди Франсона, заброшенный по традиции этого периода в большинстве.



Счёт в серии стал 1-1, Андрей Скабелка с шестой попытки в этом сезоне обыграл свою бывшую команду, а в Кубке Гагарина не осталось клубов, не познавших горечь поражения.