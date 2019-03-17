ЦСКА лишился Капризова? Лидеры «Динамо» не тянут, пришлось бить Макарову

ЦСКА мешает пресса?

Первые матчи полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции между московским «Динамо» и ЦСКА получились абсолютно разными, как по содержанию, так и по результату. В первой игре превосходство «армейцев» было видно невооружённым глазом, что и привело к уверенной победе команды Игоря Никитина со счётом 4:1. ЦСКА вёл игру от первой до последней минуты, забрасывая шайбы в ключевые моменты встречи. Ни у кого не было сомнений, что, в случае необходимости, ЦСКА забьёт ровно столько раз, сколько потребуется.

Второй матч на домашнем льду ЦСКА носил совершенно другой характер. Динамовцы очень аккуратно действовали в своей зоне, особое внимание уделяя тройке Михаила Григоренко, при этом стараясь ловить «армейцев» на контратаках. Неудивительно, что при такой осторожной игре одной из команд, основное время матча впервые в нынешнем плей-офф завершилось без голов. В овертайме всё закончилось внезапно. Бело-голубым потребовалось всего 35 секунд, чтобы сравнять счёт в серии. Владимир Брюквин от левого борта сместился в центр и с кистей с ползоны направил шайбу в девятку ворот. Главный тренер «армейцев» нашёл причины поражения в работе прессы.

«Думаю, что дело тут не в первом матче. Просто общая шумиха вокруг. Все мы люди. Ребята тоже читают прессу. Скажем так, получили сегодня реальность», – сказал Никитин.

И. Никитин: игроки ЦСКА читают прессу. Сегодня получили реальность

Нетрудно предположить, что под словами «ребята читают прессу» Никитин имел в виду хвалебные оды в адрес «армейской» команды. Финал конференции ЦСКА – СКА многие журналисты и хоккейные эксперты предрекли ещё летом. Да и регулярный сезон не дал повода усомниться в подобном раскладе – за всю регулярку коллектив Никитина проиграл лишь девять раз.

Крикунов не может ротировать состав, у Никитина таких проблем нет

По сравнению с предыдущей игрой Владимир Крикунов внёс минимальные изменения в победный состав: в линии защиты Миика Койвисто заменил Алексея Пепеляева. Троек нападения корректировки не коснулись. Да и не до ротации мэтру тренерского цеха, ведь похвастаться глубиной скамейки «Динамо» не может. По-прежнему травмирован и не может помочь команде Вячеслав Кулёмин. Андрей Алексеев, хоть и принимает участие в командных тренировках, всё ещё очень далёк от оптимальной формы.

В плей-офф бело-голубые вынуждены обходиться девятью защитниками и 14 нападающими. При этом 18-летний Владислав Михайлов и дебютант КХЛ Аслан Раисов приняли участие лишь в одной игре из восьми, явно не убедив тренерский штаб «Динамо» в своей необходимости в решающих матчах сезона.

Первое поражение ЦСКА в плей-офф. Гола ждали больше часа Бело-голубые сражались изо всех сил и были вознаграждены заброшенной шайбой на первой минуте овертайма.

ЦСКА не знакомы проблемы с лавкой, отсюда и сразу несколько перестановок в составе. Сергей Калинин и Грег Скотт вернулись на свои законные места в тройке Сергея Андронова. Павел Карнаухов из второй тройки отправился в четвёртую, вытеснив из состава Андрея Светлакова.

Одно из самых громких приобретений ЦСКА в межсезонье Янник Хансен был настолько неубедителен во второй игре, что его исчезновение из состава вряд ли могло вызвать у кого-то большие вопросы. В звено Максима Шалунова вернулся многоопытный Александр Попов. Не стало неожиданностью и непопадание в состав Максима Мамина. Форвард, вернувшийся в этом сезоне в систему «армейского» клуба из НХЛ, никак не может закрепиться в составе главной команды. Уже в эту субботу Мамин играл за «Звезду» в плей-офф ВХЛ. Сыграл, надо заметить, удачно: гол и результативная передача помогли фарм-клубу ЦСКА выйти вперёд в серии. Вот только кажется, что в ближайшее время новых шансов сыграть в более статусном турнире Максиму не дождаться.

Путь Брюквина из героев в антигерои

Уже на третьей минуте встречи невынужденное удаление заработал герой второго матча Брюквин. Форвард «Динамо», пытаясь вбросить шайбу в чужую зону, клюшкой угодил по лицу Алексея Марченко. По правилам Международной федерации хоккея это две минуты. Тревожный звонок для «Динамо» прозвучал после броска Мэта Робинсона – шайба угодила в перекладину. А вот спустя 30 секунд каркас ворот на помощь «Динамо» уже не пришёл. Своё слово сказали лидеры «армейской» команды. Капризов и Григоренко вывели на бросок Антона Слепышева, и счёт в матче был открыт. Не лучшим образом в этой ситуации сыграл и Иван Бочаров, отыгравший в прошлом матче на ноль.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Кагарлицкий и Шипачёв – связка якорей

Своё большинство в стартовом отрезке было и у «Динамо» – за подножку в штрафбокс отправился Александр Попов. И тут в очередной раз проявилась принципиальная разница между командами. Первое звено ЦСКА практически невозможно удержать в тот момент, когда они получают право на реализацию лишнего. Ничего хорошего про тройку Вадима Шипачёва сказать нельзя. За полторы минуты, проведённые на льду, первая бригада большинства бело-голубых даже не сумела закрепиться в зоне соперника. Так победить лучший клуб регулярного чемпионата КХЛ невозможно. За семь периодов серии у самых высокооплачиваемых игроков «Динамо» (Шипачёва и Кагарлицкого) ноль очков на двоих и минимальное количество опасных моментов.

Крикунов: в игре Шипачёва и Кагарлицкого потенциал скрыт. К сожалению

Ключевой в матче стала середина второго периода, в начале которой у «Динамо» был прекрасный шанс сравнять счёт. Никита Нестеров заработал удаление за удар клюшкой, однако лидеры бело-голубых снова оказались несостоятельны при реализации лишнего.

Двойной удар Окулова

Буквально сразу после нереализованного большинства Игорь Макаров получил «2+10» за атаку соперника в область головы и шеи – досталось Капризову. ЦСКА такими подарками пользуется на раз – гол на счету Константина Окулова. В этот момент на льду у «Динамо» находились Вадим Шипачёв и Дмитрий Кагарлицкий. Именно Шипачёв и не сумел помешать Окулову нанести прицельный бросок.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

После второго гола сомнений в исходе матча, наверное, уже ни у кого и не было. К тому же ЦСКА не собирался останавливаться, продолжая массированное наступление. В ходе одной из атак «армейцев» некоторые из игроков «Динамо» (в том числе защитник Андрей Миронов) не могли смениться на протяжении полутора минут. Затяжная позиционка ЦСКА завершилась ещё одним точным броском в исполнении Окулова. Результативная передача в активе Александра Попова. Шайбы Константина разделили между собой меньше четырёх минут.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Капризов не вышел на третий период

В третьем периоде «армейцы» довели игру до второй победы в серии. Динамовцам не помогли и два удаления Михаила Пашнина. Не выходил на лёд в заключительном отрезке Капризов. Возможно, сказались последствия пропущенного удара от Макарова. А может быть, и тренеры ЦСКА решили поберечь своего лидера, понимая, что игра уже решена. Окончательный счёт установил Максим Шалунов, также реализовавший большинство.

«Динамо» — ЦСКА: Капризов получил удар в голову и не вышел на 3-й период

Что касается игры «Динамо», то лучше всяких слов о выступлении команды говорит статистика лидеров команды. Шипачёв и Кагарлицкий по-прежнему без очков в этой серии. Более того: безголевая серия Вадима в нынешнем плей-офф достигла отметки восемь матчей. Если лидеры «Динамо» не найдут рецепт игры с ЦСКА, то серия завершится очень быстро.