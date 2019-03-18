Худобин выбросил клюшку, не дав забить новичку. А если бы это был Овечкин?

У хоккейных судей работа неблагодарная — это известно всем. И иногда бывает так, что авторитет звёздного игрока обладает большим весом, чем пункт хоккейных правил. Один из примеров этого произошёл в матче «Далласа» и «Ванкувера», где критике подверглись действия бригады во главе с канадцем Джастином Сент-Пьером и американцем Тимом Пилом.

В начале второго периода при счёте 2:0 в пользу «Ванкувера» в ворота «звёзд» был назначен штрафной бросок, который исполнял Элиас Петтерсон. Когда форвард подъехал к воротам на дистанцию броска, голкипер «Далласа» Антон Худобин выбросил вперёд клюшку, которая помешала нападающему. Арбитры посчитали, что Худобин не намеренно выбросить клюшку, а выронил её случайно и никакого наказания вратарю не вынесли — буллит остался нереализованным.

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Напомним, что не так давно похожий эпизод произошёл в матче «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз», когда вратарь «синерубашечников» Александр Георгиев выбросил клюшку при выходите к воротам нападающего Александра Овечкина. Тогда судьи засчитали гол, хотя формально шайба не пересекла линию ворот.



Капитан «Вашингтона» сразу же начал апеллировать к бригаде судей, которые не рискнули принимать решение самостоятельно, а позвонили для консультации в «военную комнату» в Торонто. Лишь после этого было принято решение о взятии ворот, а в роли аргумента был приведён соответствующий пункт правил. Ни у кого (за исключением Георгиева), это решение не вызвало недовольства, включая наставника «рейнджеров» Дэвида Куинна. Петтерсон же, в отличие от Овечкина, понурил голову и в расстроенных чувствах покатил на скамейку запасных, не решившись поспорить с бригадой.

Безумный гол Овечкина. Не надо бросать в него клюшку — это всё равно не спасает Тот странный случай, когда шайбы в воротах нет, а гол — есть.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Если бы в тот момент счёт стал 3:0 в пользу «Кэнакс», техасцы вряд ли смогли бы отыграться и перевести встречу в дополнительное время, а затем и серию штрафных бросков. Итоговая победа всё равно досталась «Ванкуверу», но этот поступок Худобина в итоге имел цену в одно набранное очко, которое вполне может оказаться решающим при определении мест в кубковой восьмёрке.



«Бросал ли Худобин свою клюшку? Нет, этого не было. Я видел это вживую, наш тренер Стю Барнс смотрел повтор. Никто не увидел никаких намеренных действий. Он потерял клюшку в последнюю секунду, это выглядело именно так», — заявил главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери, взяв российского голкипера под защиту.



«Вот уж не похоже на случайность. Он просто бросил клюшку. Получил ли я объяснения от судей? Нет», — возразил главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Дилана Бурка.

Петтерсон, который догнал Павла Буре и повторил рекорд клуба по набранным очкам для новичка (60), после матча был более разговорчив об этом эпизоде. «Судьи ничего не объяснили. Поначалу я подумал, что он отобрал шайбу чисто, но после того как посмотрел повтор, мне показалось, что он бросил клюшку. Что есть, то есть. Главное, что мы выиграли матч. Рекорд клуба по очкам для новобранца? Я горжусь этим. Он принадлежал Буре, это был очень хороший игрок», — отметил швед.



Сам Худобин хладнокровно отверг все нападки журналистов.



«Что я думаю об этом моменте? То, что сказали судьи. Хорошо, что мы смогли заработать одно очко», — спокойно сказал Антон, который за матч сделал немало классных сейвов.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Далласа».

Отдельных слов от Монтгомери заслужил Валерий Ничушкин, который отдал голевую передачу и был близок к тому, чтобы прервать свою рекордную безголевую серию — челябинец нанёс 4 броска в створ ворот.



«Да, он был очень близок к голу. Он продолжает работать на пятачке, работает близко к воротам. Имея такие моменты и такие габариты, какие у него есть, он наверняка забьёт», — сказал тренер «Далласа».