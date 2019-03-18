Жара в плей-офф! Уфа победила «Автомобилист» в чумовом матче

Кемппайнен – король овертаймов. А судьи не рискнули отменять гол уфимцев, который был очень похож на их шайбу «Авангарду».

Серия между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» перебралась в Уфу при счёте 1-1, и два матча в Екатеринбурге, пожалуй, так и не дали ответ на вопрос, кто же фаворит в этой паре. В первой встрече уфимцам удалось сыграть достаточно строго в защите, реализовать свой момент в большинстве, плюс подтащил Юха Метсола. Во второй игре подопечные Николая Цулыгина уже не смогли устоять перед активностью «Автомобилиста», а сами забросить не смогли. Обе встречи охарактеризовались равной, тягучей и нервной борьбой, голевого пиршества в этой серии ждать, похоже, не стоит.

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Перед первой игрой в Уфе «Салават» потерял Григория Панина, который грубо сыграл против Евгения Чесалина и заработал два матча дисквалификации. Зато в строй вернулся Павел Коледов, получивший травму ещё в серии с «Металлургом». Кроме того, Цулыгин провёл ещё ряд точечных изменений: Эдуард Гиматов и Владислав Лукин заменили Максима Рыбина и Максима Майорова. Андрей Мартемьянов в свою очередь не стал менять победный состав.

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Коварж шикарно ответил Метсоле

Первый период отчётного поединка оказался безголевым, но команды показали хоккей высочайшего уровня. «Салават Юлаев» на правах хозяев был активнее, плёл позиционные кружева в зоне соперника, лез на добивание. Лидеры уфимцев не раз проворачивали фирменные комбинации с хитрыми передачами на пятачок, где дежурил Йоонас Кемппайнен или Линус Умарк, но гости держали оборону.

«Автомобилист» отвечал контратаками, и они порой были не менее опасны, чем уфимские угрозы. Традиционно опасны уральцы были в большинстве, а один раз за спиной Юхи Метсолы звякнула перекладина. Но всё же больше возможностей отличиться было у «Салавата», и стоит отметить блестящую игру Якуба Коваржа. Голкипер «Автомобилиста» не раз выручил свою команду, а в одном из эпизодов и вовсе совершил гениальное спасение. После сейва Метсолы в первой игре серии казалось, что ничего круче в исполнении голкиперов мы уже не увидим, но Коварж поднял планку вратарских достижений этого противостояния ещё выше.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Детская ошибка Трямкина и золотые руки Ткачёва

Во втором периоде ситуация кардинально на льду не поменялась: Уфа была чуть острее, но «Автомобилист» не позволял хозяевам слишком многого и терпеливо ждал своего шанса. Однако этот шанс предоставился именно «Салавату». Никита Трямкин в совершенно рядовом эпизоде допустил грубейшую, детскую ошибку, совершив передачу через собственный пятачок, а Владимир Ткачёв сначала блестяще сыграл на перехвате, а затем красиво разобрался в ближнем бою с Коваржем.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» сразу после пропущенной шайбы имел момент, чтобы отыграться: Франсис Паре убежал к владениям Метсолы, но замешкался и вместо того, чтобы забросить шайбу, снёс финского вратаря. По итогам этого эпизода уральцы не только не отличились голом, но и остались в меньшинстве. В дальнейшем «Автомобилист» добавил в активности, но «Салават» действовал строго в обороне, не допускал нарушений. По такой игре ошибка Трямкина обещала стать ключевой в матче.

Решающее слово Кемппайнена

Однако уже в начале третьего периода «Автомобилист» сумел отыграться, причём Никита Трямкин практически собственноручно «отмазался» за свою оплошность. Любопытно, что всё началось с удаления Анатолия Голышева. Форвард первого звена уральцев ещё во втором периоде был на взводе, когда потолкался с Филипом Ларсеном, а в третьей двадцатиминутке обменялся тычками с Владимиром Жарковым. Арбитры усмотрели нарушение правил только у Голышева, и заведённый нападающий «Автомобилиста» отправился отдыхать. Кто же мог подумать, что этот эпизод приведёт к ответному голу уральцев? «Салават», действуя в большинстве, проиграл вбрасывание в своей зоне, шайба отскочила к Трямкину, и Никита мощно пальнул по воротам Метсолы. Александр Кучерявенко мастеровито подставил клюшку под этот бросок и в меньшинстве сравнял счёт в матче.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

После пропущенной шайбы у «Салавата» был хороший шанс снова выйти вперёд: в борьбе на пятачке крагу в лицо Линусу Умарку засунул герой встречи Трямкин. Но реализация численного преимущества у уфимцев получалась уже не так бодро, как в начале игры, и счёт остался неизменным. Встреча успокоилась, приобрела несколько сумбурный характер и логично докатилась до овертайма, который стал уже пятым для «Салавата» в нынешнем плей-офф.

Команды не стали долго терзать зрителей ожиданием развязки и уложились в первую дополнительную двадцатиминутку. В большинстве отличился Йоонас Кемппайнен, которому уже не впервой в этом плей-офф забивать «золотой» гол. Трямкин толкнул Хартикайнена в Коваржа, судьи немного посовещались, но не решились отменять гол, как это было в скандальном матче уфимцев в Балашихе.

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Уфимцы снова вышли вперёд в этом крайне упорном противостоянии.