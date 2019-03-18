Тушите свет! Скабелка решил перебить «Авангард» даже без Рыспаева

Приезд Рыспаева в Балашиху

Перед третьим матчем серии между «Барысом» и «Авангардом» самым обсуждаемым событием стал приезд тафгая астанинцев Дамира Рыспаева в Балашиху. Сейчас драться так, как он делал это раньше, Рыспаеву нельзя, потому что КХЛ снова его дисквалифицирует. Однако играть в хоккей и всячески запугивать соперника никто Дамиру не мешает. В частности, он может положительно воздействовать на команду в психологическом плане или же охранять на льду лидеров «барсов». Андре Петерссона после удара со стороны Коди Франсона астанинцы уже лишились. Защитник «Авангарда» отделался штрафом, а вот соперник потерял лидера на неопределённый срок. Неравноценный размен.

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Известный тренер Андрей Назаров, в своё время тренировавший «Барыс» и сборную Казахстана, не понаслышке знаком с Рыспаевым. Андрей Викторович поддержал решение Андрея Скабелки взять Дамира на выездные встречи. «Рыспаев – хорошее психологическое подспорье для «Барыса». Человек, от одного вида которого соперник может упасть от страха. Дамир добавит эмоций и заряда команде гостей, а на соперника наведёт страх.Вчера я читал прессу и смотрел видео, как в раздевалку «Бостона», в котором я в своё время играл, заходил боец MMA Конор Макгрегор. Рыспаев может стать для «Барыса» своим Макгрегором», — сказал Назаров.

Рыспаев вне заявки, «Авангард» без Михеева и с травмами

С Рыспаевым, кстати, мне удалось поговорить перед игрой. Дамир долго крутил велосипед в подтрибунном помещении, но оказался вне заявки на матч. Выглядел тафгай привычно подкачено, свежо и, по его собственным словам, в любую минуту готов был ринуться в бой. В любом случае, присутствие Рыспаева в Балашихе наверняка нервирует «Авангард». Это понимает и сам Дамир.

Стартовый состав хозяев удивил отсутствием в нём одного из ведущих форвардов команды Ильи Михеева. Вместо него в заявку попал Ансель Галимов. У «Барыса» изменений не было.

Мало того, что у омичей из-за травмы на приличный срок выбыл Михеев, так ещё и по ходу первого периода повреждения получили Бек, Зернов и Деарне. Тейлор, правда, за де минуты до конца периода вернулся на лёд, но сразу удалился.

Но в какой-то степени травмы даже помогли «ястребам». Стась реализовал удаление Шалапова, выйдя в спецбригаде большинства. Вряд ли бы он в ней появился, будь на льду Зернов и Бек (канадец в том момент ещё не находился в раздевалке). К голу Стася причастен и вратарь «Авангарда» Игорь Бобков, отдавший результативную передачу.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Роскошный гол Шумакова

Во втором периоде на лёд вернулся и Давид Деарне, а вот Денис Зернов так и не вышел. Но это не помешало хозяевам преимущество. Вновь было реализовано большинство. На сей раз удалился Валк. Бек, Франсон и Шумаков разыграли трёхходовку, по результатам которой Тейлор вывел Сергея на пустые ворота. Получилось эффектно и эффективно.

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Не обошлось и без драки. Фисенко подтолкнул в сторону борту Валка, за которого вступился Акользин. Павел завалил соперника на лёд и стянул с него свитер. Но если в стычках гости были успешнее, то с голами им не везло. «Авангард» реализовал уже третье большинство за матч. На сей раз Широков подправил шайбу после броска Емелина. 3:0 – при таком счёте «барсам» вряд ли стоило думать о «камбэке».

Кормье ударил Галимова клюшкой по ноге

Все наши предположения подтвердились. И снова «ястребы» могли реализовать лишнего, в четвёртый (!) раз за игру. Однако Кормье уже успел выскочить со скамейки штрафников.

В результате Стольберг отпасовал на Семёнова, и Кирилл без труда переиграл Карлссона. Андрей Скабелка не выдержал и заменил шведа на чешского голкипера Граховину. Добивать основного вратаря при счёте 4:0 в пользу соперника не имело смысла.

Очередную травму у омичей получил Галимов, которого сзади по-хамски ударил клюшкой Кормье. Точно по икроножной мышце. Грубо, сзади. За такое можно получить большую дисквалификацию. Канадца удалили до конца матча, а Анселя врачи отвели в раздевалку. На «Авангард» свалилась какая-то напасть из травм. Такими темпами лазарет будет переполнен.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В большинстве, к слову, «Авангард» ещё успел забить. В формате «4 на 3» Франсон мощно зарядил от синей линии, пробив Граховину. 5:0 – на Андрея Скабелку было больно смотреть. Его команда получала по полной программе за грубую игру и нанесённые сопернику травмы.

«Авангард» одержал уверенную победу и повёл в серии со счётом 2-1. Игорь Бобков отыграл на ноль, но соперник его не слишком тревожил. Гости нанесли лишь 20 бросков в створ.