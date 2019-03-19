Их время – плей-офф. 8 игроков, оживших в Кубке Гагарина

Плей-офф – то время, когда игроки стремятся показать свой лучший хоккей, чтобы помочь своей команде в борьбе за кубок. Когда в лучшую сторону преображаются те хоккеисты, от которых этого иногда совсем не ждёшь, судя по их игре в регулярке. Рассказываем, кто приятно удивляет в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

7 игр, 9 (4+5) очков, «+3»

Этот сезон целиком можно считать прорывным для талантливейшего новосибирского воспитанника – он редко попадал в ротацию, ни разу не отправлялся в расположение «Звезды» и по очкам выдал свою пока лучшую регулярку в карьере.

Окулов: второй сезон в ЦСКА, уже понял, чего от меня требует Никитин

Но Окулов неизменно оставался в тени ведущих форвардов «армейцев» Михаила Григоренко, Кирилла Капризова и Линдена Вея, зато в плей-офф смог выйти на первый план. И если его результативность в серии с «Витязем» вряд ли заслуживает особого внимания из-за уровня соперника, то проявление лидерских качеств в противостоянии с «Динамо» — это уже серьёзно. За три матча с бело-голубыми Окулов набрал 4 (2+2) очка – это столько же, сколько у Капризова с Григоренко вместе взятых. Константин прекрасно чувствует себя в ЦСКА, завоёвывая у требовательного Никитина всё больше доверия и игрового времени.

Давид Рундблад (СКА)

9 игр, 5 (3+2) очков, «+3»

В нынешнем сезоне Рундблада никак нельзя было назвать ведущим защитником СКА. В питерской команде он числился на двустороннем контракте (хотя за «СКА-Нева», разумеется, ни разу не сыграл), надолго выпадал из состава без видимых причин, а забивал вообще по большим праздникам.

В начале сезона было непонятно, зачем легионер, которого маринуют на скамейке запасных, нужен СКА, но Рундблад ухватился за свой шанс после травмы Патрика Херсли. Интересно, что ко всем неудачам Давида могла добавиться и серьёзная травма, но последствия этого неприятного эпизода оказались не слишком печальны. Рундблад восстановился к плей-офф, и неожиданно стал джокером СКА. Швед уже трижды отличился в розыгрыше Кубка Гагарина, причём все его голы стали для питерцев победными.

СКА — «Локомотив»: Давид Рундблад забросил третью победную шайбу в плей-офф

9 игр 6 (2+4) очков, «+3»

Один из многочисленных воспитанников «Локомотива», сыгравших за ярославцев в этом сезоне, не отличался в регулярке высокой результативностью, набрав всего 13 очков, зато запомнился тем, что в одном из матчей ударил судью.

За этот эпизод Каюмов получил 13-матчевую дисквалификацию, и казалось, что это самое интересное, что может произойти с Артуром в сезоне. Но ярославский нападающий в плей-офф делает всё, чтобы тот неприятный для него самого инцидент был забыт. Прямо сейчас Каюмов является лучшим бомбардиром «Локомотива» в плей-офф наряду с выбывшим до конца сезона Стаффаном Кронваллем (кстати, ещё один оживший в кубковых матчах игрок) и является полноценным лидером команды вместе с опытным легионером Брэндоном Козуном. Кстати, у этих игроков на льду отличное взаимопонимание.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

9 игр, 9 (3+6) очков, «+2»

Регулярный чемпионат получился для шведского форварда просто ужасным. После феерического сезона за «Сибирь» на Закриссона в «Динамо» рассчитывали как на одного из главных бомбардиров, а в результате первый этап чемпионата швед закончил всего с одиннадцатью набранными очками.

У Закриссона сразу не пошла игра ещё при Владимире Воробьёве, затем его стали преследовать травмы, а Владимир Крикунов не всегда ставил Патрика в состав. Весь сезон мы критиковали шведа, он регулярно попадал в наши топы разочарований, худших легионеров и главных кандидатов на обмен. Но Закриссон удержался в «Динамо» и в плей-офф сумел преобразиться.

От них ждали большего. 13 игроков КХЛ, которых спасёт только плей-офф Им нужно серьёзно прибавить в Кубке Гагарина.

Шведский нападающий является лучшим бомбардиром «Динамо» в Кубке Гагарина и действует гораздо полезнее для команды, чем Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачёв.

7 игр, 5 (3+2) очков, «+3»

Вячеслав Литовченко перебрался из родного Хабаровска в Екатеринбург вслед за Андреем Мартемьяновым, и стал в «Автомобилисте» послушным винтиком в системе новоиспечённого топ-клуба. Литовченко таскал рояль в третьих-четвёртых звеньях, и не мечтал о бомбардирских достижениях. Да от него этого и не требовалось.

Однако плей-офф заставляет посмотреть на Вячеслава с новой стороны и вспомнить избитую истину о том, что в кубковых матчах на первый план зачастую выходят именно такие «серые мышки». У Литовченко сейчас столько же очков, сколько у Найджела Доуса и Анатолия Голышева, а в снайперских достижениях ему и вовсе нет равных в «Автомобилисте». Хабаровский воспитанник стал главным «киллером» «Трактора» в челябинских матчах первого раунда плей-офф, а в серии с «Салаватом Юлаевым» отличился пока только одним результативным баллом за голевую передачу. Правда, это всё равно больше, чем у Доуса и Дэна Секстона вместе взятых.

Владимир Ткачёв («Салават Юлаев»)

9 игр, 6 (2+4) очков, «+1»

Игру «Салавата» в плей-офф, так же, как и в регулярке, определяют великолепные легионеры, но Владимир Ткачёв больше всех в уфимской команде старается не потеряться на их фоне. Регулярный сезон получился у техничного и умного форварда неоднозначным. Ткачёв играл волнами, нередко уходил в тень, и был отрезок в сезоне, когда его голевая засуха продлилась 30 матчей. Была ещё и драка в раздевалке с Григорием Паниным, которая говорила о том, что к Ткачёву у партнёров есть определённые претензии.

Но в плей-офф Ткачёв буквально олицетворяет в себе весь «Салават Юлаев». Он перестал валять дурака и всерьёз взялся за дело. Владимир играет очень полезно и остро, зарабатывает на себе удаления и забрасывает красивые шайбы. Можно вспомнить его победный гол в овертайме магнитогорского матча, а также шедевральную работу руками после подарка Никиты Трямкина во вчерашней игре с «Автомобилистом».

Ткачёв забил красивый гол «Автомобилисту» после грубой ошибки Трямкина

10 игр 5 (1+4) очков, «-2»

Канадскому защитнику «Барыса» Джесси Блэкеру в регулярке было далеко до достижений соотечественника-одноклубника Даррена Дица, но в плей-офф Блэкер пока выглядит лучше по всем статьям. Джесси стабильнее набирает очки, кроме того, в отличие от Дица, он уже отличался результативными действиями в серии с «Авангардом». Так что самый опасный игрок обороны у астанинцев в плей-офф – это именно Блэкер.

Но не только самый опасный, но и один из самых надёжных. По итогам первого раунда канадец стал лидером КХЛ по количеству выигранных единоборств и перехватов. Впрочем, не исключена вероятность того, что Блэкер больше не сможет порадовать болельщиков «Барыса» в этом плей-офф. В начале третьего периода третьей игры серии с «Авангардом» канадец получил повреждение и больше не выходил на лёд.

7 игр, 10 (7+3) очков, «+4»

Сергей Шумаков пополнил состав «Авангарда» по ходу сезона, и Боб Хартли в одном из своих интервью говорил, что форвард прибыл в расположение «ястребов» далеко не в оптимальных кондициях. Шумаков и в регулярке стабильно набирал очки, но наставник омичей был уверен, что Сергей может больше.

И в плей-офф мы поняли, что имел в виду Хартли. Шумаков в играх на вылет совершенно неудержим, по-спортивному нагл и заколачивает одну шайбу за другой. Конечно, нельзя не отметить, что Сергею здорово помогает лидировать в снайперском зачёте Кубка Гагарина Тейлор Бек – их связка просто разрывает оборону соперников в большинстве.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Шумаков в плей-офф идёт по гроссмейстерскому графику «гол за игру» и вряд ли собирается останавливаться.