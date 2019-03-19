Бесполезно! Все хотят остановить СКА, а тот становится только сильнее

Расписание игр Кубка Гагарина сезона-2018/19

«Локомотив» — без легионеров

«Локомотив» уже потерял Стаффана Кронвалля и Петри Контиолу из-за травм, Брэндон Козун отбывает последний матч дисквалификации, а на четвёртый матч не был заявлен Якуб Накладал – один из лучших защитников команды. Из легионеров в заявке ярославцев был только Александр Салак, но вторым вратарём. Из значимых изменений также отметим отсутствие Григория Денисенко, который в этом плей-офф набрал только одно очко, да ещё и допустил ошибку в третьем матче, стоившую его команде пропущенной шайбы.

СКА после поражения также пошёл на изменения. Илья Воробьёв ещё перед стартом серии говорил, что сыграть могут все. Сегодня появились Евгений Кетов, который из-за травмы не играл с конца января, а также Алексей Кручинин. Кетов – опытный кубковый боец, а Кручинин уже успел поиграть в плей-офф за «СКА-Нева» в ВХЛ и должен гореть желанием проявить себя в основной команде.

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«Локомотив» смог вернуться в серию в третьем матче – сыграл жёстко, дисциплинированно, и был больше мотивирован. Илья Воробьёв отметил, что его команда неправильно отнеслась к моментам (а соперник и так не позволил много создать), и не заталкивал шайбу «с кровью». Четвёртый матч должен был стать определяющим – либо «Локомотив» полноценно возвращается в игру, либо выигрывает СКА, и тогда уже петербуржцы своего не отпустят.



СКА сходу задал жёсткий тон игре и показал свой настрой – сначала Кетов толкнул в спину Елесина, затем Плотников провёл силовой приём на Осипове. В начале периода обе команды получили шанс в большинстве, реализовать не смогли, но СКА, пожалуй, смотрелся чуть интереснее «Локомотива». Отличный момент в равных составах был у Якупова, который легко объехал соперника в средней зоне и на скорости прорвался к воротам. А гол случился после ошибки – гости вдвоём включились в прессинг за воротами Коновалова, Коротков пробросил шайбу по борту, где её подхватил Гусев и отпасовал на Рукавишникова. У защитника была масса времени, чтобы прицелиться, Кетов создал трафик, и несильный наброс оказался нерешаемым для вратаря «Локомотива».

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Тут же «армейцы» сделали царский подарок сопернику, схватив два удаления за 10 секунд. Но «Локомотив» не смог распорядиться этим преимуществом, более того, кроме неплохого момента у Локтионова в касание и вспомнить-то нечего. Форвард ярославцев бросил прямо по центру ворот, а такие вещи Хелльберг щёлкает как семечки.

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СКА уверенно движется к финалу Запада

Второй период хозяева начали активно, но не более. СКА спокойно и раскованно контролировал игру, тем более периоды с дальней скамейкой, когда можно быстро меняться в зоне атаки, их любимые. «Армейцы» создали два великолепных момента – сначала Дацюк выдал пас верхом, послав в прорыв Бывальцева. Алексей с Елесиным на плечах мог красиво разобраться с Коноваловым, но угодил в штангу. Затем вратарю «Локомотива» несказанно повезло в меньшинстве – после броска Гусева шайба скакала по синей краске, было несколько добиваний, но гола не случилось.



«Армейцы» продолжили образцово-показательно отрабатывать в меньшинстве, действовали собранно и перекрывали любое развитие атак соперника. «Локомотив» старался, атаковал, но бился в закрытую дверь. Лучший момент во всём матче был у Картаева – Коршков нашёл его поперечной передачей, но и тут Хелльберг успел переместиться и не испытал проблем.

Кажется, отставание всего в одну шайбу должно быть не так уж сложно отыграть. Но не в этом случае. СКА был предельно прагматичен – в третьем периоде не позволял ярославцам задерживаться у себя в зоне, да и Хелльберг подчас откровенно скучал. На рожон петербуржцы не лезли, но старались по максимуму держать шайбу в зоне атаки, а под конец реализовали большинство. Второй гол получился копией первого. Рундблад набросил от синей линии, перед Коноваловым было скопление игроков, и он снова ничего не увидел. Красковский сидя в штрафбоксе, мог сетовать, что во втором периоде ему тоже попали клюшкой по лицу, но свисток тогда промолчал. Но лучше «Локомотиву» сетовать на упущенные возможности, которые СКА сегодня ему предоставил немало.



Ярославцы поплыли и пропустили ещё – Кручинин убегал два в одного с Карповым. Осипов подставил клюшку под передачу, шайба взмыла в воздух и скользнула за спину Коновалову. Уже на повторе выяснилось, что Карпов успел последним коснуться снаряда. Уже когда всё было решено, Михаил Беляев лишил Хелльберга «сухаря». Воробьёв для галочки взял запрос на помеху вратарю, но довольно улыбался и вряд ли расстроился, когда просмотр подтвердил правильность гола. «Сухарь» или нет, всё идёт по плану СКА.

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Теперь команда Ильи Воробьёва возвращается домой, чтобы выйти в финал Запада. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, но совершенно неясно, за счёт чего «Локомотив» может переломить ход этой серии с таким СКА. Сколько экспертов перед серией уверенно отдавали предпочтение «железнодорожникам», но, похоже, совершенно зря.