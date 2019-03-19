Шипачёв бил и творил! Но ЦСКА открыл глаза и всех наказал

«У нас, по-моему, года три назад была история: случайно попали игроку сборной в голову. Его то ли на четыре, то ли на пять матчей дисквалифицировали. Только что не кастрировали. А здесь… Судья сказал, что удар в челюсть был недостаточно сильный. Комментировать ничего нельзя. Я не врач. Третий период он не играл», — Игорь Никитин был доволен победой ЦСКА в третьем матче, но не скрывал своего негодования из-за травмы Кирилла Капризова, которую лидер «армейцев» получил в столкновении с Игорем Макаровым.

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Капризов в итоге пропустил четвёртый матч серии, а его место в первой тройке было отведено Яннику Хансену. У «Динамо» же был свои проблемы. Лидеры бело-голубых Вадим Шипачёв и Вадим Кагарлицкий не набрали ни одного очка в трёх стартовых матчах серия.



«Тяжёлый вопрос, почему они не забивают. Мы тоже этого не знаем. Если бы знали ответ на этот вопрос, что-то бы сделали. В третьем периоде мы поменяли что-то: убрали Кагарлицкого от Шипачёва, поставили Брюквина. Тоже не сработало», — грустил главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов.



На отчётный матч Крикунов решил перетряхнуть все звенья. Не биться же в стенку. Помогло. Два периода динамовцы переигрывали соперника и заслуженно вели в счёте. Шипачёв перевоплотился в какого-то Райана Гецлафа: создавал моменты, выигрывал борьбу, даже был лидером команды по силовым приёмам (3 штуки!), а ещё колдовал на вбрасываниях (14 из 21) и даже набрал первое очко в серии, ассистировав Илье Никулину.

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0:1 – по такой игре было для ЦСКА очень хорошим результатом. То ли Шипачёв зачаровал подопечных Никитина, то ли им не хватало Капризова. Хорошо для них, что ещё оставалось 20 минут, чтобы выправить положение, с чем они успешно справились.

Не обошлось без нестандартных ходов от тренерского штаба гостей. Там решили пожалеть Григоренко и Вея, заменив в их сочетании Хансена на Окулова. Константин с ролью Капризова справился лучше. В голову не пропустил, а сам воткнул шайбу в сетку ворот Ерёменко. Уже на пересменке, но динамовцам было от этого не легче.

Справедливым итогом основного времени стала бы ничья, но гости проснулись после двух периодов бездействия, а самым неугомонным оказался защитник Мэт Робинсон. За 25 секунд до сирены точный бросок канадца принёс ЦСКА победу. «Динамо» провело лучший матч в серии, но это не уберегло его от края пропасти. С 1-3 в серии у ЦСКА отыграться невозможно. Финал Запада будет таким, каким его видели ещё перед началом сезона. Тут даже Шипачёв бессилен.

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