Радулов не попал в ворота, но гол засчитали. Он тащит «Даллас» в плей-офф

Ситуация в НХЛ накаляется с каждым днём, что вполне объяснимо ожесточённой борьбу за кубковые путёвки. «Даллас», обладающий первой «уайлд кард» в Западной конференции, одержал важнейшую победу над «пантерами», а главными творцами этого успеха стали лидеры техасцев. Звено Тайлер Сегин — Джейми Бенн — Александр Радулов на троих сообразило 3 гола и набрало 10 очков во встрече с «Пантерз», и Радулов был логичным образом признан первой звездой матча.

На старте третьего периода он забил важнейший гол, выведя свою команду вперёд, и эта шайба оказалась для «Старз» победной.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

А на последних секундах матча произошёл очередной эпизод с брошенной клюшкой. За последние три недели это был уже третий подобный случай, но если первые два момента были связаны с тем, что голкиперы бросали свои «гитары», пытаясь помешать нападающим, то на этот раз ворота были пустыми. Всё тот же Радулов уже готовился отправить шайбу в сетку, но нападающий «Флориды» Майк Хоффман решил ему помешать и сильно бросить свою клюшку россиянину под ноги. Отчасти своей цели Хоффман достиг — Радулов промахнулся, но арбитры всё равно засчитали гол.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Это была самая глупая вещь, которую я когда-либо видел», — прокомментировал эпизод известный в прошлом вратарь Мартин Бирон.

Первое звено «Далласа» в матче с «Флоридой»:



Радулов — 2 гола, 1 передача, +3.

Сегин — 4 передачи, +3.

Бенн — 1 гол, 2 передачи, +3.



Совместное игровое время — 9:04.

Броски за время совместной игры: 10 — 2.

Количество созданных голевых моментов: 8.

У «Пантерз» тоже был свой герой. Нападающий Александр Барков оформил голевой дубль, продлив результативную серию до 7 матчей (4 гола, 13 передач), но с мощной игрой лидеров «Далласа» в одиночку было не справиться.

«Сейчас мы очень много играем, нагрузка большая, поэтому нужно действовать без ошибок, играть с умом. Радулов с Сегиным делают правильные вещи, это помогает нам нормально выглядеть на льду», — сказал капитан «Далласа» Джейми Бенн.



«Иногда нас с Бенном и Радуловым разъединяли, но я не думаю, что мы из-за этого могли потерять «химию». Когда мы не играем вместе, а потом нас воссоединяют, то появляется искра. Джим Монтгомери ничего нам не говорит, но и так понятно, что когда мы снова действуем втроём, то нам надо создавать моменты и забивать», — объяснил Тайлер Сегин.



Сам Монтгомери объяснил кадровые решения следующим образом. «Действительно, иногда наши лидеры играли порознь, но это во многом зависит от соперника и от того, как складывается матч», — отметил тренер.



Что же касается Радулова, то Александр впервые в карьере набрал 60 очков два сезона подряд. Чтобы повторить прошлогодний рекорд результативности, ему нужно за 9 оставшихся встреч набрать 12 баллов.