«Представьте, НХЛ прервёт матч КХЛ». Посольство России в США предупреждает

Никита Задоров и Артемий Панарин встали из окопа. Российские хоккеисты поделились мнением о положении дел в России и ситуации с гражданскими свободами, и оба высказывания не остались без ответа.

«Нельзя бояться собственного народа»

Первым это сделал Панарин, разместивший в своём «инстаграме» фотографию с митинга за свободу интернета.

Панарин — об изоляции рунета: как можно настолько бояться собственных граждан?

Затем масла в огонь подлил Никита Задоров.



«Я слежу за тем, что сейчас происходит в России, интересуюсь политикой. Наверное, сейчас не время об этом говорить, но когда-нибудь я скажу», — заявил Задоров в интервью обозревателю The Athletic Райану Кларку. Через шесть вопросов, которые касались интересов Никиты в музыке, видеоиграх, сериалах и общении со знаменитостями, защитник объяснил, что имел в виду.

«Я не согласен с некоторыми из вещей, которые происходят в настоящее время. Это моё общество. Это моя страна, я патриот России. Я считаю, что настоящие патриоты обязаны говорить об этом. Знаменитые люди, известные хоккеисты и другие большие имена. Пару дней назад Панарин говорил о том, что происходит с российским интернетом. Наше государство хочет контроль, как в КНДР. Артемий говорил, что нельзя бояться собственного народа. Вы должны позволить людям делать всё, что они хотят. Так происходит в США и во многих других странах.



Я согласен с Панариным. У меня складывается такое впечатление, что мы возвращаемся в прошлое. Соцсети — это важная вещь, все находятся в них. Люди зарабатывают на этом большие деньги. Из-за своего «инстаграма» Кайли Дженнер стала миллиардером. Это здорово. Вы должны оставить всё так, как есть. Нельзя из-за соцсетей возвращать страну на 20 лет назад», — сказал Задоров.



Примечательно, что в комментариях под интервью с Задоровым североамериканские болельщики обсуждают исключительно его качества как хоккеиста. Отмечают умение вести силовую борьбу, называют защитником «старой школы» и никак не упоминают его политические высказывания.



А вот посольство России в США обратило на них внимание.

Задоров: наше государство хочет контроль, как в КНДР. Согласен с Панариным

«Представьте, что НХЛ отменит гол, забитый в России...»

«Уважаемые Артемий Панарин и Никита Задоров, благодарим за вашу активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к делам на Родине, которые вы демонстрируете, находясь в США. Как мы узнали из соцсетей и американской прессы, вы не совсем правильно понимаете причины и суть российского законопроекта о «суверенном интернете».

Если коротко, как в мире хоккея есть много независимых лиг — (НХЛ, КХЛ и др.), которые отстаивают свои интересы, так и на глобальной политической арене есть независимые государства, которые призваны защищать интересы своих граждан. Представьте, что НХЛ может отменить гол, забитый в КХЛ, или даже прервать игру в России. Это абсурд? В мире хоккея — да, в цифровом мире — реальность», — говорится в заявлении посольства.



Любопытно, что на официальном сайте посольства это заявление отсутствует — оно опубликовано только в «Инстаграме». Из официальных последних новостей сайт посольства публикует приветствие посла А.И. Антонова по случаю премьеры оперы «Евгений Онегин» в «Кеннеди-центре» и репортаж о встрече Масленицы.

Посольство России в США ответило Задорову и Панарину, критиковавшим власть

Тем временем Овечкин ждёт визита к Трампу

«Бомбит» от связки хоккея и политики и у американцев, которые вовсю погрузились в обсуждение новостей, связанных с «Вашингтон Кэпиталз». В следующий понедельник команда на правах действующего чемпиона посетит Белый дом и встретится с президентом США Дональдом Трампом, и по этому поводу уже разгорелись интересные дебаты.

Боссы «Кэпиталз» дали хоккеистам возможность самим принимать решение, идти или не идти на приём к Трампу, который обладает неоднозначной репутацией. Темнокожий нападающий «столичных» Деванте Смит-Пелли уже давно обозначил свою позицию, отказавшись от встречи с президентом, назвав его высказывания расистскими и сексистскими. В феврале «Вашингтон» отправил Смит-Пелли в АХЛ, но вряд ли эти события связаны друг с другом.

Однако у него нашёлся одноклубник, который поддержал позицию опального форварда. Им стал канадец Бретт Коннолли, которому визит в Белый дом вроде бы не должен был доставить особенные неудобства.



«Мы узнали о визите в Белый дом только во вторник, поэтому не знаю, что сказать. Я просто взволнован. Это приятно и здорово», — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Трамп зовёт! Овечкин и все русские будут, отказался только один игрок В Белый дом пожалует «Вашингтон» во главе с Александром Овечкиным. Что там будет.

«Вашингтон» станет первой с 1997 года профессиональной командой из столицы США, принятой в Белом доме. Посещение Белого дома на протяжении долгого времени является традицией для победителей профессиональных и студенческих соревнований.