Что будет с «Трактором» и где ждать Знарка. Главные слухи в КХЛ

Разгар борьбы в сериях плей-офф совершенно не означает, что в КХЛ не появляется трансферных слухов, информации о смене руководства в некоторых командах и трудоустройстве главных тренеров. Рассказываем, что может произойти в ближайшее время.

Знарок входит в шорт-лист нескольких клубов

Известный тренер Олег Знарок входит в сферу интересов «Спартака». Напомним, что генеральный менеджер Алексей Жамнов заявил, что в следующем году не намерен стоять на лавке из-за высокой загруженности, поэтому красно-белые активно ищут тренера.



Но «Спартак» не единственная команда в КХЛ, интересующаяся услугами Знарка. Олег Валерьевич входит в шорт-лист «Салавата Юлаева», однако при такой игре уфимцев в плей-офф Николая Цулыгина с большой вероятностью оставят на посту главного тренера. Ходят разговоры и о возможном возвращении Знарка в московское «Динамо», этот расклад тоже вполне реалистичен.

Олег Знарок — один из кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Сафронов одной ногой в «Динамо»

Существует большая вероятность возвращения в следующем сезоне в «Динамо» опального генерального директора Андрея Сафронова. Тема муссируется всё активнее, а под Валерием Шанцевым серьёзно шатается кресло. Отношения между Сафроновым и Знарком далеко не простые, но помирить управленца и тренера может Аркадий Ротенберг. Разговоры о возвращении Ротенберга в «Динамо» тоже не утихают.



Сафронов почти не пропускает матчи «Динамо», регулярно посещая игры в компании с легендами бело-голубых Виталием Давыдовым и Александром Мальцевым. Замечен был Сафронов в том числе и на играх с ЦСКА.



Под большим вопросом будущее в команде нынешнего главного тренера Владимира Крикунова. Мэтра отечественного тренерского цеха приглашал в клуб Валерий Шанцев. Если Шанцев покинет «Динамо», то вслед за ним почти наверняка отправится Крикунов. Да и возраст даже по тренерским меркам у Крикунова солидный.

Отставка Дубровского ударит по «Трактору»

Накануне губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал в отставку, которую принял президент страны. Помимо политической деятельности, Дубровский, будучи президентом «Трактора», принимал участие в хоккейной жизни клуба. Теперь в «Тракторе» могут произойти серьёзные изменения.



Помимо Дубровского клуб с большой долей вероятности покинут соратники бывшего губернатора — директор Иван Сеничев и генеральный менеджер Евгений Губарев. Одну из руководящих должностей скорее всего займёт председатель челябинской Городской думы, бывший мэр города Станислав Мошаров.

Разин в раздумьях

Контракт главного тренера «Северстали» Андрея Разина действует до 30 апреля 2019 года. Нового соглашения с череповчанами тренер не подписывает. Мы уже сообщали, что Разиным всерьёз интересовались в Челябинске, да и сам тренер не прочь возглавить более богатый уральский клуб.



Но сейчас обе стороны взяли вынужденную паузу в связи с изменениями в руководстве Челябинской области. Переговоры с Разиным вёл Губарев, однако теперь далеко не факт, что нынешний генеральный менеджер сохранит свою должность. Придут новые люди, которые могут назначить главным тренером совершенно другого специалиста.



В свою очередь «Северсталь» тоже не дремлет и рассматривает несколько кандидатов на случай ухода Разина. В частности, есть вариант с приглашением Андрея Назарова и его помощника Игоря Петрова. Оба работали в Череповце и прекрасно знакомы с местной спецификой. Но у Назарова с Петровым есть и другие предложения, над которыми тренеры раздумывают.

«Трактор» ищет нового главного тренера, Разин — основной кандидат

Пилсетниекс может покинуть «Куньлунь»

Изменения ожидаются и в «Куньлуне». Похоже, власть в китайском клубе снова захватывают североамериканцы. Контракт с главным тренером Куртом Фрейзером, при котором команда не показала никакого результата, по непонятным причинам продлён. Видимо, в менеджменте тоже появятся новые люди.

Ходят активные разговоры о том, что «Куньлунь» покинет нынешний президент клуба Райтис Пилсетниекс. Трансферная политика «драконов» станет более взвешенной. Планируется дать шанс китайским хоккеистам, уменьшив при этом количество легионеров. Идея неплохая, но о выходе в плей-офф в таком случае можно забыть ещё до старта регулярного чемпионата.

Скудра нарасхват

На 90% трудоустроится в следующем сезоне Петерис Скудра. По нашей информации, латвийскому специалисту, у которого есть и российское гражданство, предлагали контракт в «Витязе». В Подольске, напомним, планируют расстаться с Валерием Беловым. Однако ударить по рукам и подписать соглашение с подмосковным клубом Скудре пока не удалось, так как кто-то в высшем руководстве «Витязя» наложил вето на приглашение этого тренера.

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Помимо «Витязя», у Петериса есть другие варианты трудоустройства. В частности, присутствует заинтересованность со стороны «Салавата Юлаева». Опять же, как и в случае со Знарком, всё будет зависеть от того, пройдёт ли Уфа в следующий раунд Кубка Гагарина.



Возможен вариант продолжения карьеры Скудры в минском «Динамо», где очень шаткое положение у Андрея Сидоренко. Но в этом случае Скудре нужно готовиться к дополнительной нагрузке в сборной Беларуси. Хотя Андрей Скабелка аналогичным образом работает в Казахстане. И ничего, справляется.