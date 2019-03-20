И кто здесь переводчик? Тренер-новичок ведёт «Салават» к финалу Востока

Серия между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» полностью оправдывает ожидания искушённой хоккейной публики. Команды показывают игру высочайшего класса, и это тот случай, когда малое количество заброшенных шайб совсем не портит картину. Просто великолепно играют голкиперы, и даже 85 бросков в створ на два клуба (такую перестрелку устроили соперники в третьем матче серии) не заставили их дрогнуть.

В первой уфимской встрече «Салават» был чуть поактивнее и, пожалуй, победа хозяев площадки стала закономерной. А игроков «Автомобилиста» подводили эмоции и дисциплина. Нервничал и психовал Анатолий Голышев, два раза вступавший в перепалку с уфимцами, а Никиту Трямкина и вовсе можно было назвать главным антигероем матча. Сначала уральский защитник выложил идеальную передачу для Владимира Ткачёва, а в овертайме зачем-то затолкал Теэму Хартикайнена во вратарскую и помешал Якубу Коваржу отразить бросок Йоонаса Кемппайнена.

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Видео решающего гола Кемппайнена, который вывел «Салават» вперёд в серии

Перед четвёртой игрой Андрей Мартемьянов наверняка провёл со своими подопечными воспитательную беседу, но ещё перед началом матча екатеринбуржцев настигла другая напасть. Из-за ротавирусной инфекции своей команде не смог помочь лидер и капитан «Автомобилиста» Найджел Доус. В серии с уфимцами второй бомбардир регулярки пока не слишком заметен, но всё равно потеря Доуса не могла не сказаться на атакующей мощи уральцев.

Неожиданный голевой ураган

В первом периоде отчётной игры команды словно с цепи сорвались, решив, похоже, отыграться за все нереализованные моменты в предыдущих встречах. Особенно досталось Якубу Коваржу – один из лучших вратарей лиги дважды пропустил с двух первых бросков, и оба раза его подвели рикошеты от партнёров по команде. Сначала Алексей Семёнов отличился с помощью ноги Александра Торченюка, а затем настал звёздный час Эдуарда Гиматова. Нападающий прервал свою шестилетнюю голевую засуху в КХЛ, воспользовавшись отскоком от Анатолия Голышева.

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«Автомобилист» не расклеился и довольно быстро отыграл одну шайбу: Франсис Паре мастерски подставил клюшку под прострел Вячеслава Литовченко. Но уфимцев в первом периоде было не остановить. Первое звено «Салавата» провело разящую контратаку, и Филип Ларсен в третий раз огорчил Коваржа.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

За один период «Автомобилист» пропустил столько же, сколько за предыдущие три матча серии, Андрею Мартемьянову срочно нужно было что-то придумывать.

Где лидеры «Автомобилиста»?

Вполне логично, что уральцам нужно было искать скрытые резервы в игре своих лидеров. В первых трёх матчах серии Доус и Секстон на двоих не набрали ни одного очка, а Стефан Да Коста отличился один раз с передачи Анатолия Голышева. Это катастрофически низкая результативность для лучших игроков клуба.

Доус слёг с инфекцией, но те же Секстон и Голышев были в строю в четвёртой встрече, однако не спешили вытаскивать команду из тяжёлой ситуации. Во втором периоде «Автомобилист» дважды играл в численном преимуществе, но хвалёное большинство подопечных Мартемьянова на этот раз не работало. Уфимцы, внешне не сильно напрягаясь, умело работали с лидерами соперника, справлялись со всеми опасностями, и даже заставляли их ошибаться. Так, Дэн Секстон после лёгкого прессинга уфимцев выложил шайбу точно на крюк Йоонасу Кемппайнену, и финн забил свой очередной гол в плей-офф.

Да Коста, Доус и Голышев забили один гол в четырёх матчах серии с «Салаватом»

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Счёт стал 4:1, положение «Автомобилиста» выглядело практически безнадёжным.

Победитель Востока на грани провала

В третьем периоде картина не изменилась: «Салават» уверенно оборонялся, практически не доводя дело до опасных моментов у своих ворот, «Автомобилист» раз за разом утыкался в эту стену. Не помогли уральцам и очередные две минуты в большинстве, которые случились на самом старте периода.

Подопечные Андрея Мартемьянова уверенно перебросали «Салават» по итогам матча, но толку в этом было мало. Уфа показывала красивый, эффектный и очень грамотный хоккей, бороться с хозяевами площадки, по крайней мере в этом матче, у «Автомобилиста» не было никакой возможности. Стоит в очередной раз снять шляпу перед Николаем Цулыгиным, который подготовил свою команду к плей-офф в идеальном состоянии.

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Всё, что смогли создать уральцы до финального свистка, – курьёзный гол в исполнении Дениса Бодрова, которому поспособствовали удивительные рикошеты от Филипа Ларсена и Артёма Сергеева. «Салават» выиграл и второй домашний матч, счёт в серии стал 3-1 в пользу уфимцев. Для выхода в полуфинал Кубка Гагарина подопечным Цулыгина осталось сделать один шаг, а победитель Восточной конференции в регулярке оказался на грани провала.

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