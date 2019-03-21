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Российские хоккеисты сыграли главные роли в матче «Вашингтон» — «Тампа»

Максим Замятин
Фото: https://twitter.com/TBLightning
«Тампа» и «Вашингтон» устроили битву! Что бы НХЛ делала без русских игроков?
Овечкин бил локтем, Кучеров забивал, Василевский установил рекорд. Это было нечто!
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон» и «Тампа» — новая версия огненного противостояния «столичных» с главным претендентом на Кубок Стэнли. Раньше таковым был «Питтсбург», и дуэль Овечкина с Кросби и Малкиным будоражила болельщицкие умы. Но теперь наступило время «молний». Южане жаждут взять реванш за прошлогоднее поражение в плей-офф, и нынешняя встреча команд стала второй за последние 5 дней. Любопытно, что 10 лет и 1 день назад Александр Овечкин в матче с «Лайтнинг» забил свой 50-й гол в сезоне, отпраздновав его как знаменитую «горячую клюшку». Но на этот раз добраться до голевого «полтинника» соперник ему не дал.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2019, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 5
1:0, 2:4, 1:0, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Эллер (Хагелин) – 07:32 (5x5), 1:1 – Кучеров (Стэмкос, Хедман) – 21:19 (5x4), 1:2 – Стэмкос (Миллер) – 22:12 (5x4), 1:3 – Чирелли (Жозеф) – 26:45 (5x5), 2:3 – Хагелин (Эллер) – 30:30 (5x5), 3:3 – Оши (Овечкин, Карлсон) – 33:40 (5x4), 3:4 – Кучеров (Стэмкос, Палат) – 35:01 (5x4), 4:4 – Кузнецов (Бекстрём, Оши) – 59:07 (6x5), 4:5 – Хедман (Гурд) – 63:01 (3x3)

Для «Кэпиталз» всё началось достаточно неплохо. «Вашингтон» имел ощутимое преимущество на протяжении всего первого периода (соотношение бросков 15-5 в пользу хозяев), и гол Ларса Эллера выглядел вполне логично. Датчанин воспользовался ошибкой гостей при выходе из своей зоны и хладнокровно переиграл Андрея Василевского.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

«Тампа» проснулась после перерыва, и разбудил южан тот, кому это положено по штату — лучший бомбардир сезона Никита Кучеров. Уже на второй минуте периода россиянин праздновал свой 36-й гол, реализовав удаление Тома Уилсона.

Видео можно посмотреть в «твиттере «Тампы».

При счёте 1:1 не лучшим образом проявил себя Овечкин, который не нашёл ничего лучше, как в безобидной ситуации зарядить локтем в голову защитнику соперников Райану Макдоне. Эта борьба происходила вдалеке от шайбы и дорого обошлась «Вашингтону», который остался в меньшинстве.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Визави Овечкина Стивену Стэмкосу потребовалось лишь 4 секунды, чтобы реализовать удаление российского капитана хозяев.

Видео можно посмотреть в «твиттере «Тампы».

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В середине второй двадцатиминутки последовал обмен голами, и усилиями Карла Хагелина и Ти Джея Оши «Вашингтон» смог ненадолго восстановить равновесие. Нарушил его всё тот же Никита Кучеров, и этот гол «молний» стал настоящим шедевром. Нападающие «Лайтнинг» так запутали оборону и вратаря «Вашингтона» безумным количеством передач, что оставалось только вертеть головой и восхищаться — у Холтби не было ни единого шанса спасти «Кэпиталз» от гола.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Российские звёзды в матче «Вашингтон» — «Тампа»:

Александр Овечкин — 11 бросков, 1 передача, «-1», 2 минуты штрафа.
Никита Кучеров — 8 бросков, 2 гола, «0».
Евгений Кузнецов — 9 бросков, 1 гол, «0», 5 выигранных вбрасываний из 15.
Андрей Василевский — 54 сейва после 58 бросков, 93,1%.

Всё шло к тому, что «Тампа» одержит победу в основное время, но этому помешал Евгений Кузнецов. Челябинец, которого в столице США прозвали Bird Man за знаменитое празднование гола, спас «столичных». На последней минуте, когда хозяева играли с пустыми воротами, Кузнецов оформил 100-й гол в своей заокеанской карьере, после чего зрители увидели его фирменную «птичку».

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Овертайм длился три минуты. Его исход решил защитник Виктор Хедман, реализовавший выход к воротам после потери шайбы Овечкиным.

Видео можно посмотреть в «твиттере «Тампы».

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 54 броска соперников, установил рекорд клуба по количеству сейвов в одном матче. Предыдущее достижение принадлежало Бену Бишопу и равнялось 48 отражённым броскам. Кроме этого, Василевский стал 11-м вратарём за последние 63 года, кто одержал две победы подряд, отбивая 48 и больше бросков.

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Кроме этого, «Тампа» обновила клубный рекорд по количеству побед на выезде (26), а наставник «молний» Джон Купер одержал свою 300-ю победу в качестве тренера команды НХЛ.

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«Мы могли легко выиграть этот матч, но нас опять сгубили собственные ошибки. Это очень сильно ранит. Увы, игра ушла от нас, хотя мы полностью её контролировали», — констатировал после матча Ларс Эллер.

Дополнительной грустью для наставника «Вашингтона» Тодда Рирдена стала травма одного из ведущих защитников Михала Кемпны, который с большим трудом ушёл в раздевалку после того, как у него случилась стычка с Седриком Пакеттом. Мстить за травмированного партнёра взялся соотечественник Кемпны Якуб Врана, который вызвал на бой Янни Гурда.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

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