«Тампа» и «Вашингтон» устроили битву! Что бы НХЛ делала без русских игроков?

«Вашингтон» и «Тампа» — новая версия огненного противостояния «столичных» с главным претендентом на Кубок Стэнли. Раньше таковым был «Питтсбург», и дуэль Овечкина с Кросби и Малкиным будоражила болельщицкие умы. Но теперь наступило время «молний». Южане жаждут взять реванш за прошлогоднее поражение в плей-офф, и нынешняя встреча команд стала второй за последние 5 дней. Любопытно, что 10 лет и 1 день назад Александр Овечкин в матче с «Лайтнинг» забил свой 50-й гол в сезоне, отпраздновав его как знаменитую «горячую клюшку». Но на этот раз добраться до голевого «полтинника» соперник ему не дал.

Для «Кэпиталз» всё началось достаточно неплохо. «Вашингтон» имел ощутимое преимущество на протяжении всего первого периода (соотношение бросков 15-5 в пользу хозяев), и гол Ларса Эллера выглядел вполне логично. Датчанин воспользовался ошибкой гостей при выходе из своей зоны и хладнокровно переиграл Андрея Василевского.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

«Тампа» проснулась после перерыва, и разбудил южан тот, кому это положено по штату — лучший бомбардир сезона Никита Кучеров. Уже на второй минуте периода россиянин праздновал свой 36-й гол, реализовав удаление Тома Уилсона.

Видео можно посмотреть в «твиттере «Тампы».

При счёте 1:1 не лучшим образом проявил себя Овечкин, который не нашёл ничего лучше, как в безобидной ситуации зарядить локтем в голову защитнику соперников Райану Макдоне. Эта борьба происходила вдалеке от шайбы и дорого обошлась «Вашингтону», который остался в меньшинстве.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Визави Овечкина Стивену Стэмкосу потребовалось лишь 4 секунды, чтобы реализовать удаление российского капитана хозяев.

Видео можно посмотреть в «твиттере «Тампы».

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В середине второй двадцатиминутки последовал обмен голами, и усилиями Карла Хагелина и Ти Джея Оши «Вашингтон» смог ненадолго восстановить равновесие. Нарушил его всё тот же Никита Кучеров, и этот гол «молний» стал настоящим шедевром. Нападающие «Лайтнинг» так запутали оборону и вратаря «Вашингтона» безумным количеством передач, что оставалось только вертеть головой и восхищаться — у Холтби не было ни единого шанса спасти «Кэпиталз» от гола.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.





— 11 бросков, 1 передача, «-1», 2 минуты штрафа.

— 8 бросков, 2 гола, «0».

Евгений Кузнецов — 9 бросков, 1 гол, «0», 5 выигранных вбрасываний из 15.

— 54 сейва после 58 бросков, 93,1%. Российские звёзды в матче «Вашингтон» — «Тампа»: Александр Овечкин — 11 бросков, 1 передача, «-1», 2 минуты штрафа. Никита Кучеров — 8 бросков, 2 гола, «0».Евгений Кузнецов — 9 бросков, 1 гол, «0», 5 выигранных вбрасываний из 15. Андрей Василевский — 54 сейва после 58 бросков, 93,1%.

Всё шло к тому, что «Тампа» одержит победу в основное время, но этому помешал Евгений Кузнецов. Челябинец, которого в столице США прозвали Bird Man за знаменитое празднование гола, спас «столичных». На последней минуте, когда хозяева играли с пустыми воротами, Кузнецов оформил 100-й гол в своей заокеанской карьере, после чего зрители увидели его фирменную «птичку».

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Овертайм длился три минуты. Его исход решил защитник Виктор Хедман, реализовавший выход к воротам после потери шайбы Овечкиным.

Видео можно посмотреть в «твиттере «Тампы».

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 54 броска соперников, установил рекорд клуба по количеству сейвов в одном матче. Предыдущее достижение принадлежало Бену Бишопу и равнялось 48 отражённым броскам. Кроме этого, Василевский стал 11-м вратарём за последние 63 года, кто одержал две победы подряд, отбивая 48 и больше бросков.

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Кроме этого, «Тампа» обновила клубный рекорд по количеству побед на выезде (26), а наставник «молний» Джон Купер одержал свою 300-ю победу в качестве тренера команды НХЛ.

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«Мы могли легко выиграть этот матч, но нас опять сгубили собственные ошибки. Это очень сильно ранит. Увы, игра ушла от нас, хотя мы полностью её контролировали», — констатировал после матча Ларс Эллер.



Дополнительной грустью для наставника «Вашингтона» Тодда Рирдена стала травма одного из ведущих защитников Михала Кемпны, который с большим трудом ушёл в раздевалку после того, как у него случилась стычка с Седриком Пакеттом. Мстить за травмированного партнёра взялся соотечественник Кемпны Якуб Врана, который вызвал на бой Янни Гурда.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.