«Барыс» уехал из Астаны, а вернулся в Нурсултан. Виноват «Авангард»?

В серии между «Авангардом» и «Барысом» в полуфинале Востока кипят страсти, бушуют эмоции, идёт настоящая кубковая битва. Но пока подопечные Андрея Скабелки сражаются за выход в финал конференции, в Казахстане происходят важные, даже исторические политические события.

Ещё в конце прошлой недели в столице государства было всё спокойно, а хоккейная команда начинала очередной раунд плей-офф с «Авангардом». «Барыс» обменялся с соперником победами и покинул Астану, отправившись на выезд. Вряд ли кто-то мог предположить, что на пятый матч серии команды вернутся в город с совсем другим названием.

19 марта многолетний лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента по собственному желанию. Его преемником, согласно Конституции Республики Казахстан, стал председатель Сената Парламента страны Касым-Жомарт Токаев. Какое всё это имеет отношение к хоккею, спросите вы? Да самое прямое. По крайней мере, так считают в ХК «Авангард». Омичи разгромили «Барыс» в третьем матче серии полуфинала со счётом 5:0 и решили, что уход Назарбаева в отставку на следующий день после матча – это не просто совпадение.

Шутка конечно, но как знать, что на самом деле стоит за решениями людей из высоких кабинетов власти? Будем считать «Авангард» косвенным виновником ситуации, но это событие оказалось не последним из политической жизни Казахстана. Новоиспечённый президент республики сразу же предложил переименовать Астану в Нурсултан в честь Назарбаева. Это решение символично – Астана стала, собственно, Астаной (в переводе с казахского языка – столица) и главным городом государства именно при Назарбаеве, и бывший президент, пожалуй, заслужил увековечивания своего имени таким способом. При Нурсултане Абишевиче город сделал огромный скачок в развитии, а теперь будет называться в его честь. Всё логично и просто.



Инициатива Токаева была поддержана мгновенно, и вот уже повсюду столицу Казахстана называют именно Нурсултаном. Даже на хоккейных матчах. Перед четвёртой игрой серии диктор на стадионе в Балашихе объявила, что «Барыс» базируется в Нурсултане, это было отражено и в трансляции на КХЛ ТВ.

Таким образом, в Балашиху «Барыс» уехал из Астаны, а вернётся в Нурсултан. Прям как в известной песне Бориса Моисеева и Людмилы Гурченко «Петербург-Ленинград». Виновен ли «Авангард» в смене прописки своего соперника прямо по ходу плей-офф? Тут уж каждый решит для себя в соответствии со своим чувством юмора.