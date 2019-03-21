«Это не хоккей, а гонки карет скорой помощи. Игроки продолжат «убивать»

Четвёртый матч серии между «Барысом» и «Авангардом» был омрачён сразу несколькими неприятными эпизодами. Во втором периоде форвард хозяев Виктор Стольберг провёл поздний силовой приём против защитника гостей Валерия Орехова. Игрок «Барыса» неудачно влетел головой в борт и упал на лёд. Стало страшно.

«Авангард» и «Барыс» как на войне. В этой серии не будет победителя Если они и дальше продолжат травмировать друг друга, то к финалу конференции у них закончатся хоккеисты.

На льду появились носилки, командный доктор и врачи скорой помощи. Орехова отправили в больницу, а на его шлеме, который мне удалось рассмотреть (врачи команды сняли с Орехова шлем и коньки, а также некоторую другую экипировку), остались капли крови.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.



Но на этом неприятности не закончились. В третьей двадцатиминутке защитник «барсов» Даррен Диц атаковал сзади нападающего «ястребов» Сергея Шумакова. Здесь, на мой взгляд, имело место быть откровенная грязь. Видимо, Диц мстил «Авангарду» за Орехова, но так играть нельзя даже в плей-офф, где эмоции бьют через край. В результате на льду во второй раз за игру появились носилки, а Шумакова, как и Орехова, увезли в больницу.

Плющев: «Авангард» и «Барыс» порой играют грязно, нужна беседа с боссами клубов

— Ты же два момента только назвал, а говоришь — весь матч. За 60 минут. Кто на кого охотится? Это же игра, хоккей, — отреагировал на мой вопрос относительно возможной охоты на Шумакова главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка. Вопрос, к слову, был не ему, а Бобу Хартли. Но вспыльчивый Андрей Владимирович не выдержал.

— Не скажу, что кто-то кого-то подставил. Я открыл в правилах, что за удар по ноге могут дисквалифицировать на один матч, а за удар в голову могут вообще ничего не дать. У Дица был игровой момент.



Давайте картинку посмотрим. Два хоккеиста бежали к шайбе. Затормозил Сергей, Даррен решил сыграть в тело, а рядом был борт. Думаю, это случайность, умысла не было. Нам надо доставать из себя всё, чтобы забить, — так Скабелка охарактеризовал эпизод с участием Дица и Шумакова.

Хартли: Шумакова отправили в больницу, он проходит обследование

Похвально, что главный тренер заступается за своих хоккеистов (хотя после третьей игры он справедливо раскритиковал Патриса Кормье, ударившего сзади клюшкой по ногам Анселя Галимова). Но всё-таки нужно смотреть правде в глаза и оценивать эпизоды объективно.

— Четвёртый матч серии между «Авангардом» и «Барысом» был похож на бойню. Двух человек увезли в больницу, это пугает. Скоро в обеих командах будет некому выйти на лёд.

Ни уважаемый главный арбитр КХЛ, ни дисциплинарный комитет лиги ситуацию не исправят. Что они могут сделать? Наложить дисквалификацию на один или два матча, оштрафовать человека. Это никак не влияет на происходящее на льду. Хоккей от этого только теряет, ведь дисквалифицированные тоже выпадают из состава, а денежными штрафами давно никого не испугать. Игроки продолжат «убивать» друг друга, ломать и калечить, бить в голову.



Я выступаю за то, что каждой команде нужно иметь в составе силовых хоккеистов. Люди подерутся, выпустят пар, снимут общее напряжение, разогреют болельщиков, устроят шоу. Силовики будут защищать своих лидеров. Это нормально, так и должно быть. Я 10 лет провёл в НХЛ и знаю, о чём говорю.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

Сейчас мы видим банальную грязь, которая, по сути, никак не наказывается. Вседозволенность и хаос до добра не доведут. Хоккей превратится в гонки среди карет скорой помощи, а не в любимую миллионами людей игру, — высказал мнение бывший тренер «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Назаров.



Действительно, пускать подобные вещи на самотёк нельзя. Иначе и хоккеисты здоровья угробят, и болельщики многих мастеров в деле попросту не увидят. Кто-то будет дисквалифицирован, другие – травмированы. Зрелищность хоккея упадёт, будут постоянные травмы и стычки.



Хорошо, что в этот раз обошлось без совсем уж серьёзных последствий. Так, ещё с утра в пресс-службе «Барыса» мне сообщили, что защитник команды Валерий Орехов выписан из московской больницы и вернулся в столицу Казахстана вместе с остальными хоккеистами. По нашей информации, у Орехова диагностировано сотрясение мозга и ушиб плеча.

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков тоже выписан из больницы и отправился с командой на матч с «Барысом». У Шумакова диагностирован небольшой ушиб. Форвард рвётся в бой, но окончательное решение за командными врачами и тренерским штабом.



Хочется верить, что пятый матч серии пройдёт в более спокойном ключе. По крайней мере, в плане травм. Смотреть на очередные «убийства» совсем не хочется.