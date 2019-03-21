Расклады и интриги на финише регулярки НХЛ. Кто и с кем сыграет в плей-офф?

Регулярный чемпионат НХЛ подходит к концу, и старт розыгрыша Кубка Стэнли будет дан чуть больше чем через пару недель. С каждым днём мы получаем всё более чёткое представление о том, как закончится марафон «гладкого» сезона, но у нас ещё остаётся целый ряд интригующих сюжетных линий.

Сможет ли «Тампа» побить рекорд по очкам в регулярном чемпионате?

Великолепно играющие «молнии» уже обеспечили себе победу в регулярном чемпионате, но «Президент Трофи» — приз с неоднозначной репутацией. Другое дело, что у «Тампы» есть шанс стать лучшей командой регулярного чемпионата за всю историю Национальной хоккейной лиги. Сейчас этот рекорд принадлежит «Монреаль Канадиенс», который в сезоне-1976/77 набрал 132 очка. Сейчас у «Лайтнинг» 118 баллов и 8 оставшихся матчей. Таким образом, если Кучеров и компания выиграют все 9, то наберут 134 очка и станут новыми рекордсменами.

Просто звери. «Тампа» повторила рекорд великого «Детройта» 50 побед в 66 матчах. Тогда за «Ред Уингз» играла «Русская пятёрка», Айзерман, Лидстрём и Коффи.

Если принять во внимание, как «молнии» доминируют в нынешнем сезоне, то финишный победный рывок не представляется для них невозможным. Однако шесть из восьми оставшихся матчей «Тампа» проведёт против команд, которые также будут играть в плей-офф, а если учесть, что южане уже решили все турнирные задачи, то вопрос мотивации может быть весьма актуален. Кроме этого, за 1-2 матча до финиша лидеры команды наверняка получат отдых перед кубковыми сражениями.

Легендарный «Детройт»-1996 с «Русской пятёркой», который часто сравнивают с нынешними «молниями», до рекордной цифры не дотянулся, набрав 131 очко. Впрочем, даже если «Тампа» не побьёт рекорд «Монреаля», нынешняя дружина Джона Купера уже зарекомендовала себя как один из самых доминирующих составов в регулярных чемпионатах.

Кто будет коронован на Тихом океане?

Один из самых интересных финишных отрезков ждёт нас в Тихоокеанском дивизионе, где за первую строчку борются «Калгари» и «Сан-Хосе». Обладатель первого места будет играть с обладателем «уайлд кард», а вот второй команде придётся сражаться в стартовом раунде с «Вегасом», который нельзя назвать желанным соперником. При всём уважении к «Колорадо», «Миннесоте», «Далласу» или «Аризоне», любая из этих команд выглядит более предпочтительным оппонентом, чем кусачие «золотые рыцари», которые произвели фурор год назад.

В настоящее время «Калгари» опережает «Шаркс» на 3 очка, а 1 апреля команды сыграют на площадке «акул».

Атлантический дивизион:

1. «Тампа-Бэй» — 116 очков,

2. «Бостон» — 97,

3. «Торонто» — 91.



Столичный дивизион:

1. «Вашингтон» — 93 очка,

2. «Айлендерс» — 91,

3. «Питтсбург» — 89.



«Уайлд кард»:

1. «Каролина» — 87 очков,

2. «Коламбус» — 84.

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3. «Монреаль» — 83.

«Бостон» сохранит преимущество своего льда?

В Атлантическом дивизионе тоже всё не просто. Если с «Тампой», которая безоговорочно лидирует, всё понятно, то «Бостон» и «Торонто» ждёт встреча в первом раунде друг с другом, и эта битва будет не на жизнь, а на смерть. Преимущество своего льда может иметь решающее значение, поэтому каждый коллектив стремится к обладанию второй строчкой в дивизионе: «Бостон» хочет её сохранить, а «кленовые листья» — попытаться догнать.



Очных встреч в регулярном чемпионате у соперников больше нет — последний раз команды играли 13 января, и сезонную серию выиграли «мишки» со счётом 3-1. У противостояния «Мэйпл Лифс» и «Брюинз» очень богатая история, но «Торонто» не побеждал «Бостон» в плей-офф аж с 1959 года. Две последние серии между этими командами завершались в седьмых матчах, причём оба из них были сыграны в Бостоне.

«Листья» пытаются открыть своё окно возможностей после долгих десятилетий неудач, но для того, чтобы изгнать своих демонов, Бэбкоку и компании придётся очень сильно постараться.

Будет ли «Коламбус» участником розыгрыша Кубка Стэнли?

«Мундиры» находятся на самой грани. На финишном отрезке регулярного чемпионата «Коламбус» — самая отчаянная команда во всей лиге, которая поставила все свои активы на кон. «Блю Джекетс» просто необходимо пробиваться в плей-офф, если учесть то, как агрессивен был клуб во время дедлайна. Вместо того чтобы расстаться со своими обесценивающими активами, «мундиры» оставили у себя и Сергея Бобровского, и Артемия Панарина. Покупка Дзингела, Дюшейна, Маккуэйда и Кинкейда не оставляет «Коламбусу» других вариантов, кроме как биться здесь и сейчас, и непопадание в восьмёрку станет настоящим провалом.



«Монреаль», преследующий команду Джона Тортореллы, отстаёт всего на одно очко. 29 марта «хабы» приедут в Огайо, и этот матч может стать судьбоносным для очень многих игроков «Блю Джекетс». А если «мундиры» останутся за бортом, то потерять свои рабочие места могут не только хоккеисты, но и генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен.

«Коламбус» со звёздами не попадает в плей-офф. Это будет грандиозный провал Сохранить Бобровского и Панарина, выменять Дюшейна и Дзингела, чтобы вылететь из восьмёрки и остаться без розыгрыша Кубка Стэнли?

Джек Хьюз достанется «Колорадо»?

Худшая команда регулярки получает самые высокие шансы выиграть в драфт-лотерее и забрать себе вундеркинда Джека Хьюза, который наверняка станет первым номером на летней ярмарке новичков. Пока на самом дне располагается «Оттава», но у «сенаторов» нет выбора в первом раунде, что делает сезон для команды ещё более жалким и неудачным. Права на выбор, который раньше принадлежал «Оттаве», сейчас находятся у «Колорадо», который приобрёл этот драфт-пик в обмене Мэтта Дюшейна в 2017 году. Если Хьюз уйдёт в Денвер, для болельщиков «Сенаторз» это станет ещё одним чувствительным ударом на долгие годы.

Видео можно посмотреть на канале Hockey Benders.



Впрочем, «Лос-Анджелес» Ильи Ковальчука опережает «сенаторов» всего на два балла и вполне может стать худшей командой лиги. Не так далеко ушёл и «Детройт», которому как воздух необходим классный новобранец, вокруг которого можно будет строить новую команду. Другое дело, что специальный «слив» в конце регулярного чемпионата в НХЛ серьёзно карается — это может подтвердить та же «Оттава», которая в начале 1990-х таким образом заполучила Александра Дэгла и была оштрафована.

Центральный дивизион:

1. «Виннипег» — 90 очков,

2. «Нэшвилл» — 89,

3. «Сент-Луис» — 84.



Тихоокеанский дивизион:

1. «Калгари» — 97 очков,

2. «Сан-Хосе» — 94,

3. «Вегас» -87.



«Уайлд кард»:

1. «Даллас» — 82 очка,

2. «Аризона» — 78.

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3. «Миннесота» — 77,

4. «Колорадо» — 76,

5. «Чикаго» — 74,

6. «Ванкувер» — 72.

«Аризона» станет Золушкой?

«Койоты», возможно, самая недооценённая команда в нынешнем сезоне. «Аризона» продолжает сохранять за собой последнее кубковое место, несмотря на то, что состав зияет дырами из-за травм. Ещё 7 марта болельщики отмечали, что у «Аризоны» в пассиве суммарно 400 человеко-матчей, пропущенных из-за травм (общее количество пропущенных матчей травмированными игроками). Большие потери нёс только «Анахайм», который давно ни на что не претендует, а хоккеисты «Койотс» ведут тяжёлый бой и не оправдываются потерями.

Примечательно, что лучшим снайпером «Аризоны» долгое время был некто 34-летний Брэд Ричардсон, у которого в активе 16 голов, а лучшим бомбардиром является Клейтон Келлер, который не добрался до отметки в 50 очков. Если при таком скудном арсенале «Аризона» попадёт в плей-офф, это будет настоящим подвигом.

Пары плей-офф, если бы он начался сегодня:



«Тампа-Бэй» — «Коламбус»,

«Бостон» — «Торонто»,

«Вашингтон» — «Каролина»,

«Айлендерс» — «Питтсбург».

«Виннипег» — «Даллас»,

«Нэшвилл» — «Сент-Луис»,

«Калгари» — «Аризона»,

«Сан-Хосе» — «Вегас».

Сколько человек наберут 100 очков?

Об этом споре мы уже писали не так давно, но финишный спурт этого марафона обещает быть крайне любопытным. Никита Кучеров, Коннор Макдэвид и Патрик Кейн уже пересекли ленточку. На подходе Кросби, Годро, Драйзайтль и Маккиннон, а если вдруг повезёт Пойнту, Рантанену или Маршану, то можно будет говорить об окончательном преодолении «эпохи мёртвых шайб».