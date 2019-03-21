Словно лев в джунглях. Тафгай «Вегаса» хотел врезать своему тренеру

Прямо во время матча. Райана Ривза из «Вегаса» не боится только Овечкин.

«Он просто столкнулся со львом в джунглях. Это мужская игра. Если он увидит меня, то я знаю, что он попытается меня уложить. Я не позволю этому случиться», — говорил тафгай-силовик «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз в начале декабря. Тогда все с жаром обсуждали новый раунд его противостояния с коллегой из «Вашингтона» Томом Уилсоном и его последствия. Напомним, что в декабрьском матче на домашнем льду «Вегаса» Ривз атаковал Уилсона со слепой зоны плечом в голову, нанеся сопернику травму. Все подозрения в том, что это был поздний силовой приём и грязная игра, Ривз с негодованием отверг.

Ривз — о хите на Уилсоне: не знал, что за нанесение травмы могут дать матч-штраф

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В минувший понедельник от Ривза досталось уже не соперникам, а члену тренерского штаба. В домашнем матче с «Эдмонтоном», который «рыцари» выиграли со счётом 6:3, случился неожиданный эпизод. Ривз, вернувшись на скамейку запасных со льда, был чем-то разъярён и в приступе гнева чувствительно толкнул ассистента главного тренера Майка Келли.

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Любопытно, что никакой реакции со стороны команды не последовало. Ни подробностей эпизода, ни дисциплинарных санкций по отношению к игроку «Вегас» обнародовать не стал, и для североамериканской прессы этот момент прошёл незамеченным. Сам Ривз в той игре набрал одно очко за голевой пас и без малейших препонов принял участие в следующей встрече против «Сан-Хосе».

С «акулами» бешеный темперамент грозного форварда также мог проявиться в полной мере, но вместо этого Ривз проявил завидное хладнокровие и выдержку. Игрок «Шаркс» Майкл Хейли пытался вытащить Ривза на драку со скамейки запасных (до этого Ривз мощно припечатал форварда «Сан-Хосе» Мелкера Карлссона), но тафгай «Голден Найтс» лишь улыбался, и дело закончилось удалением хоккеиста «»акул».

Хэйли вытащил Ривза со скамейки «Вегаса» после его силового приёма на Карлссоне

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Видимо, единственный, кого Ривз по-настоящему боится бить на льду, — это капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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