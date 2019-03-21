ЦСКА в финале Запада! «Динамо» не смогло остановить лучший клуб КХЛ

Идеальной игры «Динамо» мало

«Ничего не случилось в третьем периоде, просто соперник добавил. Они начали активнее играть, двумя игроками. Возможно, кто-то из нас поверил, что мы лучшие сегодня. Поэтому и не справились с их натиском. Обидно очень», — защитник «Динамо» Алексей Пепеляев с трудом подбирал слова после поражения в четвёртом матче серии.

Мозер — о серии с ЦСКА: какой отпуск? Счёт 1-3 только

На протяжении 45 минут матча бело-голубые играли в свой лучший хоккей за весь сезон. Тотальное преимущество по броскам в створ ворот, удачная игра на вбрасываниях и превосходство по силовым приёмам. Это был идеальный матч «Динамо» ровно до того момента, пока роковую ошибку не допустил Артём Волков. Динамовец не сумел вывести шайбу из зоны защиты, чем моментально воспользовался Константин Окулов. После гола воспитанника новосибирской школы хоккея сомнений уже не было – ЦСКА «Динамо» не отпустит. Мэт Робинсон за 25 секунд до конца матча принёс «армейцам» определяющую победу в серии. С 1-3 выиграть серию уже невозможно. Или всё-таки возможно?

7% на успех

За всю историю КХЛ было только пять случаев из 69 (7%), когда команда выигрывала серию, уступая по ходу 1-3. Любопытно, что у «Динамо» есть победный опыт в подобной ситуации, а у ЦСКА есть опыт поражения. В 2012 году «Динамо» победило в финале Кубка Гагарина, уступая после четырёх матчей «Авангарду». Тогда, как и сейчас, «Динамо» отправлялось на гостевой матч после двух поражений на домашнем льду. Но подопечные Олега Знарка сумели вытянуть серию, одержав три победы подряд. Вот только из состава «Динамо»-2012 остался лишь Александр Ерёменко. А вот один из лидеров того «Авангарда» нападающий Александр Попов уже выступает за ЦСКА.

В 2015 году ЦСКА под руководством Дмитрия Квартальнова вёл 3-0 в финальной Западной конференции со СКА, однако так и не сумел одержать последнюю победу. Рассказать партнёрам, что 3-1 ещё не победа в серии, может Михаил Науменков, выступавший в той команде. За тот ЦСКА играл и нападающий Игорь Макаров, который в нынешнем плей-офф находится по другую сторону баррикад.

ЦСКА без Слепышева, но с Капризовым

Фигура Макарова вышла на центральный план в «Динамо» в третьем матче серии. Силовой приём Макарова против Кирилла Капризова привёл к тому, что лидер ЦСКА был вынужден пропустить предыдущий матч серии. Не обошлись без потерь «армейцы» и в четвёртой игре – травму получил Антон Слепышев.

«Мы играли в 11 нападающих. Слепышев уехал на рентген, не знаю пока, что с ним. На Капризова завтра посмотрим, как будет себя чувствовать. Надеемся, что сыграет», —констатировал после игры главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

На пятый матч ЦСКА вышел без Слепышева, но уже с Капризовым. Автор золотого гола Олимпийских игр 2018 года вернулся на своё законное место в звено к Линдену Вею и Михаилу Григоренко. Слепышева в четвёртой тройке заменил Максим Мамин. Претерпела изменения и тройка Сергея Андронова, где Павел Карнаухов заменил Грега Скотта, а Янник Хансен занял место Сергея Калинина.

У Владимира Крикунова нет такого поля для манёвров, и приходится обходиться минимальными изменениями даже тогда, когда хочется поменять всё. Микс Индрашис переведён к Вадиму Шипачёву и Владимиру Брюквину, а Игорь Макаров отправился к Патрику Закриссону и Дмитрию Кагарлицкому. Семён Панкратов и Иван Муранов поменялись местами в третьем и четвёртых звеньях, а Владислав Ефремов вернулся в состав, убрав из него Аслана Раисова.

Хедлайнер Карнаухов и зевок Сорокина

На пятой минуте стартовой трети Попову поразить ворота «Динамо» было легче, чем промахнуться. Опытный форвард оказался в полном одиночестве на пятаке бело-голубых, однако Ерёменко удалось отбиться. Казалось, что Ерёменко вообще в этот вечер сражается в одиночку. ЦСКА проводил одну опасную атаку за другой, абсолютно не замечая помех со стороны соперника. И на восьмой минуте периода уже Григоренко дважды с метра бросал по воротам бело-голубых –динамовцев снова выручил Ерёменко. Статистика бросков росла в пользу ЦСКА как на дрожжах.

И по такой игре было очевидно, что именно «армейцы» рано или поздно откроют счёт. Произошло этопримечательное событие для хозяев льда на 14-й минуте. Алексей Марченко мощно щёлкнул от синей линии, а Павел Карнаухов удачно подправил бросок партнёра. В конце периода состоялась неплохая драка между Виталием Меньшиковым и всё тем же Карнауховым. В кулачном бою «армеец» оказался не так эффективен и пропустил несколько ударов.

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Уйти на перерыв лидерами у ЦСКА не получилось. Брюквин здорово навязал борьбу на чужой синей линии, продолжил атаку Шипачёв, скинувший шайбу на левый край Егору Зайцеву, а тот чуть сблизился с вратарём и мощно зарядил в дальний угол ворот. Скажем прямо: не лучшим образом в этом эпизоде сыграл Илья Сорокин, откровенно не выручивший свою команду.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Робинсон – злой гений «Динамо». Он хотел обыграть бывших

Второй период начался с удаления у «Динамо» за нарушение численного состава. «Армейцы» на протяжении двух минут с разных позиций осаждали ворота Ерёменко. Опасно набрасывал от синей линии герой прошлого матча Мэт Робинсон, но на этот раз шайба в ворота не зашла. Забить хозяева не смогли, зато заработали ещё одно удаление. В штрафной бокс отправился Кагарлицкий.

В этом плей-офф ЦСКА уже неоднократно демонстрировал свою силу при игре в численном неравенстве, но на этот раз забить не удалось. Игроки «Динамо» героически отбились в практически четырёхминутном меньшинстве и решили ещё больше усложнить себе задачу. Шипачёв неосторожно махнул клюшкой и попал по лицу соперника. Робинсон снова щёлкнул от синей линии и на этот раз не промахнулся. С третьей попытки в периоде ЦСКА реализовал большинство.

«Для меня всегда важно обыграть свою бывшую команду, встречи с «Динамо» — особенные», — говорил Робинсон после победного гола в четвёртом матче.

Изначально гол и в сегодняшнем матче был записан на Робинсона, однако позже был переписан на Янника Хансена.

Первый гол связки Шипачёв – Кагарлицкий в серии

Очень много вопросов по игре в плей-офф было к лидерам московского «Динамо» Вадиму Шипачёву и Дмитрию Кагарлицкому. После трёх матчей на счету форвардов было ноль очков и ноль голевых моментов. Перед четвёртой игрой Крикунов развёл лидеров по разным звеньям, и отчасти это решение сработало уже в той игре. Шипачёв провёл отличный матч и отметился результативной передачей. В свою очередь Кагарлицкий продолжал оставаться незаметным.

Шипачёв бил и творил! Но ЦСКА открыл глаза и всех наказал Лидер «Динамо» набрал первое очко в серии и был лучшим в команде по количеству силовых приёмов.

Прекрасный шанс проявить себя Кагарлицкому предоставили сами игроки ЦСКА. Телегин на полном ходу сбивает Ерёменко, а следом Попов роняет Шипачёва. «Армейцы» остаются втроём, а вдобавок к их бедам уже по ходу двойного меньшинства у Марченко ломается клюшка. Первая бригада большинства «Динамо» действовала против 2,5 соперников и довела атаку до красивого гола. Шипачёв от правого края поперечную передачу выполнил на круг вбрасывания, Кагарлицкий с ходу бросил в ближний угол ворот, в который не успел переместиться Сорокин. Это первый гол звёздной связки в серии, и это первый гол «Динамо» в большинстве в ворота ЦСКА.«Динамо» впервые за пять матчей забило Сорокину больше одной шайбы.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Армейскому» финалу быть? ЦСКА свою миссию выполнил

Начало заключительной трети проходило осторожно, но, как и в прошлой игре, решающую ошибку допустило «Динамо». Первая тройка ЦСКА провела стремительную атаку, Григоренко от правого борта набросил шайбу на ворота, а Вей мастерски на пятаке подставил клюшку. Канадский форвард забивал при полном попустительстве обороны «Динамо».

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Лучший клуб регулярного чемпионата КХЛ на классе довёл игру до четвёртой победы в серии и пробился в финал Западной конференции.А это значит, что на Западе КХЛ в четвёртый раз за последние пять лет может состояться «армейский» финал.

«Динамо» в ожидании глобальных изменений

Что касается «Динамо», то на протяжении последних лет бело-голубые традиционно становились чуть ли не главным хедлайнером межсезонья. Так будет и на сей раз. О возвращении Андрея Сафронова в руководство бело-голубых говорят уже в полный голос. И если ожидаемый камбэк состоится, то под вопросом оказывается и кандидатура Крикунова. Мэтра отечественного тренерского цеха приглашал в клуб лично Валерий Шанцев. По слухам, одним из вариантов продолжения карьеры для Крикунова является «Динамо», только на сей раз уже минское.

Что будет с «Трактором» и где ждать Знарка. Главные слухи в КХЛ Разин в раздумьях, Скудра и Назаров изучают поступающие предложения.

Глобальные изменения могут произойти и в составе бело-голубых. Ни один легионер «Динамо» не может занести себе этот сезон в актив. И никто не удивится, если в следующем сезоне иностранцы в «Динамо» будут другие. Неудачно провели решающие матчи Кагарлицкий и Шипачёв. Истекают контракты у легенд клуба —38-летнего вратаря Александра Ерёменко и 37-летнего защитника Ильи Никулина. Существует большая вероятность, что новые соглашения ветеранам предложены не будут. В любом случае «Динамо» ждут большие потрясения, которые после вылета бело-голубых из плей-офф могут начаться в любой момент.