СКА показал Ярославлю «птичку». Только ЦСКА может посадить её в клетку

Дацюку дали отдохнуть

За изменениями состава, которые проворачивает Дмитрий Квартальнов, сложно уследить. Сегодня вернулся Григорий Денисенко, и сразу в первое звено. Во втором оказался Козун, отбывший дисквалификацию, а Андрей Локтионов и Евгений Коротков впервые в серии остались в запасе. Также вне заявки оказался Владислав Картаев.

Илья Воробьёв настолько уверен в своей команде, что даже дал отдохнуть 40-летнему Дацюку. Капитанскую нашивку получил Евгений Кетов, а место в центре первого звена – Николай Прохоркин.

Квартальнов: Козун будет играть в Санкт-Петербурге, Контиола — нет

Серия течёт по тому же сценарию, что и в предыдущие три года, когда СКА выбивал «Локомотив» либо в четырёх, либо в пяти матчах. Ярославцы с большим трудом создают моменты и забивают, «армейцы» играют уверенно, кажется, инстинкт убийцы по отношению к «Локомотиву» у них уже впечатан в подкорку.

Казалось, у «Локомотива» банально нет запаса на чудо, и СКА не испытает никаких проблем и завершит серию дома. Возможно, этот подход сыграл злую шутку с хозяевами, на игру они вышли спустя рукава. Уже на первых минутах Зуб не глядя отбрасывал шайбу и чуть не забил в собственные ворота, но Хелльберг был начеку.

«Локомотив» перекрывал СКА кислород, оттеснял от шайбы и не позволял проводить затяжные атаки, зато с удовольствием занимался этим сам. На пятой минуте Денис Алексеев забросил свою первую шайбу в плей-офф КХЛ – Белов не успел прикрыть своего нападающего. В этой серии матчи всегда выигрывала та команда, которая открывала счёт. Как будет на этот раз? По первому периоду можно было поверить, что «Локомотив» вернётся в Ярославль на шестой матч.

Видео можно посмотреть в «твиттере» КХЛ.

Огненный СКА и «птичка» Бывальцева

СКА может позволить себе проспать первый период и включиться во втором. Едва игра возобновилась, счёт стал равным. Илья Коновалов неудачно отбил бросок Бывальцева, не смог зафиксировать шайбу и оказался в глупом положении спиной к воротам. Гусев подкараулил отскок и протолкнул шайбу ему между ног.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

97-й номер СКА зверствовал, забил ещё раз «пять на три» (сначала Коновалов выбросил шайбу за стекло, затем Красковский получил две минуты за задержку клюшкой), потом как минимум трижды заходил на хет-трик. Играл он, кстати, уже с Прохоркиным, как в первом периоде, а с Бывальцевым. Николай совершенно не впечатляет ни в этом плей-офф, ни в первом периоде, тренерский штаб терпел это 20 минут, после чего перевёл его во второе звено, а в третьем периоде и вовсе посадил на лавку. СКА буквально задавил «Локомотив», сделал счёт 3:1 и заставил Квартальнова поменять вратаря на Салака.

Видео можно посмотреть в «твиттере» СКА.

Это было начало конца для ярославцев. Они быстро отыграли одну шайбу усилиями Степана Санникова, но СКА уже было не остановить. Бывальцев, окрылённый переводом в ведущую тройку, забил свою вторую шайбу в плей-офф и сделал «птичку». Получилось поскромнее, чем у Евгения Кузнецова, но это лишний раз показывало, что «армейцы» играют в охотку. Квартальнов взял просмотр на помеху вратарю, но больше от бессилия. Никакой помехи там не было и в помине.

Бесполезно! Все хотят остановить СКА, а тот становится только сильнее Петербург – в шаге от финала Запада.

Мисюль начистил лицо Карпову, «Локомотив» бился до конца

«Птичка» всерьёз разозлила «Локомотив» и гости, не обращая внимания на счёт, побежали отыгрываться. Ещё до неё Мисюль с Карповым начали толкаться на пятачке и довели дело до драки. Для Максима это был, кажется, первый бой в КХЛ, и он его проиграл по очкам, пропустив несколько мощных ударов.

СКА — «Локомотив»: Карпов и Мисюль устроили бескомпромиссную драку

Характер «Локомотив» показал и в третьем периоде, довольно быстро отыграв одну шайбу. Апальков завершил момент после быстрой контратаки. А за семь минут до конца Белов ошибся при выходе из зоны, ярославцы перехватили шайбу и Коршков вывел на бросок Рафикова. Четыре шайбы в этом плей-офф СКА ещё не пропускал. Оборона, прямо скажем, сегодня не была сильной стороной ни одной из команд, зато хоккей шёл огненный, в таких матчах открываешь глаза пошире и наслаждаешься происходящим. Вот это воля!

«Локомотив» спасся, чтобы вырыть себе могилу

Михаил Мальцев в этом плей-офф смотрится очень здорово, и он мог решать исход серии. С защитником на плечах он прорывался к воротам Салака, и уже когда его увезли за лицевую линию, шайба отскочила в ворота. По картинке казалось, что шайба отскочила от клюшки Мальцева, но арбитры решили, что ногой.

Тут же гости получили большинство, но тут судьи явно ошиблись в пользу «Локомотива». Рукавишников даже не коснулся Григория Денисенко, который сам оступился и упал. К счастью, скандала не случилось — Рафиков был ближе всего к тому, чтобы принести ярославцам победу, но попал в штангу. Нас ждал первый в этой серии овертайм.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Дополнительное время началось под диктовку «Локомотива», но всё испортило удаление Санникова. Тут без вопросов – он сунул клюшку в ноги Гаврикову и заслуженно отправился отбывать штраф. Ярославцы играли очень плотно, особое внимание уделяя Никите Гусеву, но ошиблись на смене. Очередные «пять на три», и винить в этом «железнодорожники» могут только себя. Совершить невероятный камбэк в матче жизни, чтобы так глупо хоронить себя в овертайме… В этом меньшинстве ярославцы вполне уверенно отбились, но едва на лёд вышел пятый игрок, Иванов клюшкой врезал Гусеву по шлему. СКА долго не мог ничего сообразить, но в итоге прошёл дальний бросок Хафизуллина. Салак начал апеллировать к арбитрам, что Плотников ему мешал, но никаких вопросов быть не должно. Питер идёт дальше, ярославский бронепоезд едет в отпуск. Финал Запада вновь будет «армейским». Если кто-то и сможет остановить команду Ильи Воробьёва, то только их московские одноклубники. Но это неточно.