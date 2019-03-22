Баланс атаки и обороны. СКА играет прагматично, но душит как «Барселона»

Розыгрыш Кубка Гагарина приблизился к финалам конференций. На Западе финал уже известен – ЦСКА сыграет со СКА в четвёртый раз за пять последних сезонов. Уже сейчас можно говорить, что нынешний плей-офф получается интереснее предыдущих, но неизменным остается одно: с наступлением решающих матчей результативность существенно падает. Команды стараются действовать более закрыто и осторожно. На примере того, как изменилась игра СКА, разбираемся, приводит ли такая тактика к успеху.

СКА показал Ярославлю «птичку». Только ЦСКА может посадить её в клетку «Локомотив» устроил невероятный камбэк, чтобы вырыть себе могилу в овертайме. Финал Запада будет «армейским».

— Оборона выигрывает кубки, — заявил нападающий«армейцев» Алексей Кручинин после четвёртого матча серии с «Локомотивом», в котором СКА методично отодвигал игру от своих ворот, пожертвовав красотой ради результата. С учётом того, что у ярославцев в равных составах не было практически ни одного момента, с форвардом сложно не согласиться. Видимо, сам Кручинин тоже получал задание от тренерского штаба сыграть максимально надёжно.

При этом откатом игру петербуржцев назвать сложно: они по-прежнему в обороне выдвигают вперед двух хоккеистов, по-прежнему по возможности стараются играть в активный прессинг, просто залихватских атак и рискованных поперечных передач стало меньше. Как следствие, у СКА упала результативность: если в регулярке «армейцы» забивали почти по 3,5 гола в среднем за матч, то в 11 играх этого плей-офф хоккеисты Ильи Воробьёва забросили лишь 30 шайб, то есть, по 2,7 за 60 минут. СКА, немного помучившись со «Спартаком», имел большое преимущество по организации игры и в первой серии, и в битве с «Локомотивом», когда с ним играл системный, о чём писали многие СМИ, соперник.

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— С этой командой надо повести в счёте. Когда проигрываешь, со СКА очень тяжело играть, — жаловался после четвёртого матча главный тренер «железнодорожников» Дмитрий Квартальнов. И он прав: единственную победу его команда одержала тогда, когда смогла повести в счёте. В других играх даже большое количество нарушений у СКА (шесть удалений во второй игре и столько же – в четвёртой) не помогло Ярославлю – слишком аккуратно действовали «армейцы» у своих ворот. Настолько аккуратно, что от Хелльберга не требовалось каких-то особенных подвигов, «Локомотив» просто вязнул в оборонительных построениях нового СКА.

А СКА в плей-офф действительно новый. Весёлого хоккея, к которому петербуржцы приучили нас за время регулярки, вроде бы больше нет. С другой стороны, те, кто перестроиться к особенному хоккею плей-офф не смог, уже готовят для своих болельщиков прощальные матчи и автограф-сессии. Думается, болельщики из Казани или Магнитогорска тоже предпочли бы, чтобы их команды действовали более строго, но продолжали играть в плей-офф. С похожими проблемами сейчас сталкивается «Автомобилист», продолжающий показывать на льду то, что приносило успех в регулярном чемпионате. В итоге не самые опытные в плане плей-офф екатеринбуржцы на себе ощущают, что красивый атакующий хоккей в Кубке Гагарина не работает.

Баланс – вот слово, которое должно быть главным в плей-офф. Разумность и прагматичность – вот то, что отличает команды, действительно претендующие на кубок, от героев регулярок. К примеру, изменился тот же «Салават», который с шестого места в Восточной конференции уже выбил ставшую третьей «Магнитку», а сейчас готовится отправить в отпуск «Автомобилист».

И кто здесь переводчик? Тренер-новичок ведёт «Салават» к финалу Востока «Салават Юлаев» показал грамотный хоккей и убойную реализацию моментов, у «Автомобилиста» достойных контраргументов не нашлось.

Изменился и СКА, в котором кружева от Кузьменко с Барабановым сменились на не менее активную, но гораздо более надёжную игру. Примерно так душит своих соперников футбольная «Барселона»: её стиль никто не сможет назвать оборонительным, а вот сбалансированность у сине-гранатовых близка к идеальной.

— Если мы будем держать шайбу все 60 минут, то нам не забьют. Нужно играть умно и дорожить шайбой, – ещё одна цитата от Алексея Кручинина, которая весьма точно характеризует игру нового СКА в этом плей-офф.

«Армейцы» уже не так часто меняются по ходу атаки в чужой зоне, совсем не используют мощь броска Херсли, опасаясь медлительности шведского защитника, зато практически исключили быстрые контратаки соперника.

Ещё один любопытный факт: в единственной проигранной «Локомотиву» встрече СКА провёл в атаке почти вдвое больше времени – 15 минут против 8. В остальных играх этот показатель был практически равным, а то и вовсе активнее в чужой зоне были «железнодорожники». Если снова вспомнить регулярку, то там преимущество хоккеистов Ильи Воробьёва зачастую было трёх, а то и четырёхкратным. И ведь нельзя сказать, что дело в том, что соперник запирает СКА в зоне. Просто это ещё один кирпичик в новый дом, который «армейцы» строят в нынешнем плей-офф.