«Не трогал, да ладно? Надо было вообще нам не давать большинство!»

Игроки «Локомотива» удивляются, почему СКА не дали две минуты перед их решающим голом в серии.

«Локомотив» опять проиграл СКА в плей-офф, и опять серия была короткой. В решающем пятом матче ярославцы отыгрались с 2:4, имели возможность забить в концовке основного времени, но не сделали этого. А в овертайме получили три удаления подряд, с которыми уже не смогли справиться.

После матча в стане ярославцев было много недовольных. Все отмечали, что сопернику надо было выписать две минуты за то, что он пытался оттолкнуть подальше клюшку, которую выронил вратарь Александр Салак. Через пару секунд после этого эпизода «армейцы» праздновали победу в серии.

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«Мы просили посмотреть, но нам скажут, что ничего не было»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов был лаконичен:

— Очень рад за нашу молодёжь, они выросли, они молодцы, они ещё покажут. Но пока вот так. Хорошая была сегодня игра, у меня всё.

— Как подняли ребят с 2:4?

— Скажу такую вещь – мы неплохо и предыдущий матч играли, было много моментов. Есть дуэль вратарей, Хелльберг был выше, здесь не надо никому ничего говорить. Это молодёжь, 19-20 лет, они молодцы. На них большая нагрузка выпала, где-то в конце не получилось.

— Не думали взять просмотр в овертайме?

— В конце мы просили посмотреть, но нам скажут, что там ничего не было. У нас бы точно ничего не было. Клюшку нельзя трогать, там до этого было движение ногой. В плей-офф такие вещи происходят, на это нужно реагировать.

Кожевников: «Локомотив» подвёл себя сам, три удаления — так в финал не выйти

«Рукавишников не трогал Денисенко? Да ладно! Не трогал, совсем?»

Капитан «Локомотива» Даниил Апальков был доволен игрой, но не результатом, и заявил, что его команда заслуживала большего. А вопрос о спорном удалении Романа Рукавишникова на Григории Денисенко его сильно разозлил.

— Сезон закончен, какие эмоции, мысли?

— Сегодня сыграли отличный матч, показали характер, бились. После игры хорошие ощущения. Конечно, придёт опустошение, так как не смогли пройти дальше и надо долго ждать следующего сезона. Но повторюсь, заслужили сегодня победы, это 100%.

— Почему не могли в других проигранных матчах показать характер?

— В тех играх мы тоже играли довольно хорошо, и некоторые матчи должны были выигрывать. Не знаю, что вам сказать.

— До этого СКА четыре шайбы не забрасывали, что сегодня помогло?

— Наверное, хотели больше забить.

— В овертайме Салак был недоволен после гола Хафизуллина.

— Я не смотрел ещё, но думаю, что там были две минуты. Выбили клюшку у вратаря, а учитывая наше количество удалений, думаю, что мы заслуживали удаление у СКА. Как получилось – так получилось.

— В концовке третьего периода вам зато большинство дали, хотя Рукавишников Денисенко не трогал.

— Да ладно?! Не трогал, совсем?

Рукавишников получил две минуты в концовке игры, не коснувшись Денисенко

— На повторе было видно.

— Да конечно! Надо было вообще не давать, зачем? У нас же лучшее меньшинство в лиге, мы бы поиграли здорово. Ничего страшного. Всё, спасибо!

СКА показал Ярославлю «птичку». Только ЦСКА может посадить её в клетку «Локомотив» устроил невероятный камбэк, чтобы вырыть себе могилу в овертайме. Финал Запада будет «армейским».

«Я сам запнулся в моменте с удалением Рукавишникова, судьи так усмотрели»

Сам Григорий Денисенко честно признался, что в том эпизоде упал сам. А также сказал, что готов ехать в «Локо» (сейчас молодёжная команда Ярославля играет во втором раунде с «Динамо» СПб).

— Что не получилось?

— Не получилось выиграть, забить в овертайме.

— Три удаления подряд в овертайме, как так?

— Сейчас уже об этом не стоит говорить, как получилось, так получилось.

— Поедете ли в расположение «Локо» и есть ли силы?

— Пока ничего не сказали по этому поводу. Силы есть.

— Расскажите об эпизоде с удалением СКА в концовке основного времени. Рукавишников вас не трогал?

— Я сам запнулся, судьи так усмотрели.

— Четвёртый год подряд «Локомотив» проигрывает СКА в плей-офф.

— В прошлом году команда была слабее, СКА лучше играл. В этом году у нас была более сильная команда, дисциплина подвела, а так мы где-то играли лучше и могли выигрывать. Молодость команды? У нас и опытные ребята есть, всего хватало, все друг в друга верили, но не получилось. Квартальнова сказал после матча, что все молодчики, бились до конца.