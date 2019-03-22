Бобровского порезали, «Коламбус» выбыл из восьмёрки. Что там происходит?

О том, насколько важна для «Блю Джекетс» концовка регулярного чемпионата, было сказано уже предостаточно. «Коламбус» как следует вложился в приобретения во время дедлайна, не стал отпускать будущих свободных агентов Сергея Бобровского и Артемия Панарина, но надежды на первую в истории клуба победу в серии плей-офф могут так и остаться неосуществимыми.

Расклады и интриги на финише регулярки НХЛ. Кто и с кем сыграет в плей-офф? «Тампа» может побить исторический рекорд, а «Коламбус» потерять всё.

Перед выездным матчем в Эдмонтоне «мундиры» потерпели поражения от «Бостона» и «Калгари», и третья неудача подряд могла серьёзно осложнить жизнь команде Джона Тортореллы. Дополнительной интригой стало неожиданное отсутствие на предматчевой тренировке основного вратаря «Коламбуса» Сергея Бобровского. На вопрос журналистов о том, почему двукратный обладатель «Везины» в третий раз за месяц отсутствует в составе, Торторелла ответил странно. «Его порезали», — заявил тренер, не сказав ни слова в объяснение.

Бобровский не играл 7 марта в матче с «Питтсбургом», затем через неделю пропустил матч против «Брюинз». Объяснение его отсутствия во встрече с «Пингвинз» ещё было похоже на правду, потому что Сергею требовалась передышка (через день он сыграл против того же соперника), а вот его отсутствие в поединке с «мишками» также было сюрпризом. За день до этого Бобровский отыграл на ноль против «Каролины» и был очень хорош.

Всё это привело к массе спекуляций вокруг ситуации в стане «Блю Джекетс». Были ли эти «порезы» у Сергея всё последнее время? Этим ли объясняется желание «Коламбуса» приобрести в дедлайн Кейта Кинкейда и зачем-то держать в составе трёх голкиперов (а теперь, учитывая Элвиса Мерзликина, и четырёх)? Было ли в этом стремление сохранить всех голкиперов свежими или дело в глубине состава?

«Коламбус» со звёздами не попадает в плей-офф. Это будет грандиозный провал Сохранить Бобровского и Панарина, выменять Дюшейна и Дзингела, чтобы вылететь из восьмёрки и остаться без розыгрыша Кубка Стэнли?

Ситуация выглядит удивительной, тем более что в НХЛ принято максимально опираться на своего основного голкипера, когда речь заходит о судьбе команды в сезоне. Да, у Бобровского неважная статистика за регулярный чемпионат — лишь 90,9% отражённых бросков, что является одной из худших цифр за его карьеру. Но в последних шести матчах он одержал 4 победы, отразив 94,5% выстрелов, а это именно та игра, которая и была нужна «мундирам».

Перед матчем с «Ойлерз» «Коламбус» имел одно очко преимущества в турнирной таблице перед «Монреалем». После финальной сирены стало ясно, что подопечные Тортореллы выпали из кубковой восьмёрки.

Первый период остался безголевым и прошёл с преимуществом «Блю Джекетс», что материализовалось в гол Дэвида Савара, забитый чуть позже.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбуса».

Развить полученное преимущество гостям помешала шайба Кайла Бродзяка, а в третьем периоде, когда «мундирам» необходимо было включать максимальные скорости, «Коламбус» не смог выполнить поставленную задачу. Сначала Кассиан и Макдэвид вышли два в один и образцово разыграли комбинацию в касание.



А затем сам Коннор Макдэвид проявил чудеса техники, неуловимым движением отправив шайбу за линию ворот Йоонаса Корписало.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Отыграться «Коламбус» не сумел, а главные конкуренты из «Монреаля» уверенно одержали победу над «Айлендерс» и вытеснили «Блю Джекетс» из зоны плей-офф.



«Мы достаточно обсуждали и разговаривали о нашей ситуации. Я не верю, что у нас недостаточно усердия или уверенности в своих силах. Но мы не понимаем, на каком уровне мы должны играть прямо сейчас. Нет паники. Нет лишних дискуссий. Просто есть чувство срочности», — заявил Торторелла после матча.



Если это чувство не вступит в действие в самое ближайшее время, Бобровский и Панарин могут начать готовиться к чемпионату мира.