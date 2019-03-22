Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

«Коламбус» выбыл из зоны плей-офф, Бобровский получил таинственный порез

Сергей Бобровский
Максим Замятин
Фото: Bruce Bennett/Getty Images
Бобровского порезали, «Коламбус» выбыл из восьмёрки. Что там происходит?
Массовые закупки в дедлайн, похоже, были напрасными.
Хоккей / НХЛ

О том, насколько важна для «Блю Джекетс» концовка регулярного чемпионата, было сказано уже предостаточно. «Коламбус» как следует вложился в приобретения во время дедлайна, не стал отпускать будущих свободных агентов Сергея Бобровского и Артемия Панарина, но надежды на первую в истории клуба победу в серии плей-офф могут так и остаться неосуществимыми.

Расклады и интриги на финише регулярки НХЛ. Кто и с кем сыграет в плей-офф?
«Тампа» может побить исторический рекорд, а «Коламбус» потерять всё.

Перед выездным матчем в Эдмонтоне «мундиры» потерпели поражения от «Бостона» и «Калгари», и третья неудача подряд могла серьёзно осложнить жизнь команде Джона Тортореллы. Дополнительной интригой стало неожиданное отсутствие на предматчевой тренировке основного вратаря «Коламбуса» Сергея Бобровского. На вопрос журналистов о том, почему двукратный обладатель «Везины» в третий раз за месяц отсутствует в составе, Торторелла ответил странно. «Его порезали», — заявил тренер, не сказав ни слова в объяснение.

Бобровский не играл 7 марта в матче с «Питтсбургом», затем через неделю пропустил матч против «Брюинз». Объяснение его отсутствия во встрече с «Пингвинз» ещё было похоже на правду, потому что Сергею требовалась передышка (через день он сыграл против того же соперника), а вот его отсутствие в поединке с «мишками» также было сюрпризом. За день до этого Бобровский отыграл на ноль против «Каролины» и был очень хорош.

Всё это привело к массе спекуляций вокруг ситуации в стане «Блю Джекетс». Были ли эти «порезы» у Сергея всё последнее время? Этим ли объясняется желание «Коламбуса» приобрести в дедлайн Кейта Кинкейда и зачем-то держать в составе трёх голкиперов (а теперь, учитывая Элвиса Мерзликина, и четырёх)? Было ли в этом стремление сохранить всех голкиперов свежими или дело в глубине состава?

«Коламбус» со звёздами не попадает в плей-офф. Это будет грандиозный провал
Сохранить Бобровского и Панарина, выменять Дюшейна и Дзингела, чтобы вылететь из восьмёрки и остаться без розыгрыша Кубка Стэнли?

Ситуация выглядит удивительной, тем более что в НХЛ принято максимально опираться на своего основного голкипера, когда речь заходит о судьбе команды в сезоне. Да, у Бобровского неважная статистика за регулярный чемпионат — лишь 90,9% отражённых бросков, что является одной из худших цифр за его карьеру. Но в последних шести матчах он одержал 4 победы, отразив 94,5% выстрелов, а это именно та игра, которая и была нужна «мундирам».

Перед матчем с «Ойлерз» «Коламбус» имел одно очко преимущества в турнирной таблице перед «Монреалем». После финальной сирены стало ясно, что подопечные Тортореллы выпали из кубковой восьмёрки.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2019, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
4 : 1
0:0, 1:1, 3:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Савар (Нутиваара, Дзингел) – 31:35 (5x5), 1:1 – Бродзяк (Гамбарделла, Карри) – 33:17 (5x5), 2:1 – Кассиан (Макдэвид, Драйзайтль) – 40:45 (5x5), 3:1 – Макдэвид (Драйзайтль, Нурс) – 54:02 (5x5), 4:1 – Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Секера) – 56:15 (5x4)

Первый период остался безголевым и прошёл с преимуществом «Блю Джекетс», что материализовалось в гол Дэвида Савара, забитый чуть позже.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбуса».

Развить полученное преимущество гостям помешала шайба Кайла Бродзяка, а в третьем периоде, когда «мундирам» необходимо было включать максимальные скорости, «Коламбус» не смог выполнить поставленную задачу. Сначала Кассиан и Макдэвид вышли два в один и образцово разыграли комбинацию в касание.

А затем сам Коннор Макдэвид проявил чудеса техники, неуловимым движением отправив шайбу за линию ворот Йоонаса Корписало.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Отыграться «Коламбус» не сумел, а главные конкуренты из «Монреаля» уверенно одержали победу над «Айлендерс» и вытеснили «Блю Джекетс» из зоны плей-офф.

«Мы достаточно обсуждали и разговаривали о нашей ситуации. Я не верю, что у нас недостаточно усердия или уверенности в своих силах. Но мы не понимаем, на каком уровне мы должны играть прямо сейчас. Нет паники. Нет лишних дискуссий. Просто есть чувство срочности», — заявил Торторелла после матча.

Если это чувство не вступит в действие в самое ближайшее время, Бобровский и Панарин могут начать готовиться к чемпионату мира.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент