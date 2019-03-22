Детским садом кубки не выигрываются. Почему «Локомотиву» нужны перемены

Последний матч «Локомотива» в этом розыгрыше Кубка Гагарина – словно модель ярославского клуба в миниатюре. «Железнодорожники» показали характер и упорство, но решающий шаг сделать не смогли. И так ведь происходит уже давно. «Локомотив» всегда в числе лучших команд Запада, где-то рядом с ЦСКА и СКА, но никогда – выше «армейцев». В плей-офф на стороне ярославцев неизменно зрительские симпатии, все отмечают, как они борются, видят их молодость и задор, но толку от этого нет никакого. Только один финал конференции за последние пять лет, да и тот с треском проигран тому же СКА.

Современный «Локомотив» олицетворяет Георгий Иванов в овертайме пятого матча со СКА. 20-летний нападающий героически принял на себя несколько бросков подряд в меньшинстве, а когда шайба всё-таки вышла из зоны, зачем-то побежал отбирать её у Никиты Гусева, да так рьяно, что съездил лучшему форварду СКА по подбородку и заработал третий подряд штраф в овертайме. В результате это удаление и добило «Локомотив». Никто и не думает осуждать Иванова, какой спрос в плей-офф КХЛ с 20-летнего парня? Он ведь старался, его просто подвели эмоции и отсутствие опыта. Но в этом и есть главная проблема «Локомотива». В составе ярославцев даже некого обвинить в поражении, но детским садом кубки не выигрываются.

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Ненужные рекорды

В регулярке «Локомотивом» и Дмитрием Квартальновым невозможно было не восхищаться. Клуб, практически отказавшийся от работы на трансферном рынке (летние приобретения ярославцев – Санников и Салак), осознанно напичкал состав воспитанниками своей школы, а тренер с видимым удовольствием лепил из этого молодняка боеспособный коллектив. «Локомотив», разумеется, не избежал спадов, ярославцам не хватало стабильности, но титул лучшей команды конференции после СКА и ЦСКА «железнодорожники» завоевали довольно уверенно. При этом прорывным получился сезон у Александра Елесина, Георгия Иванова, Дениса Алексеева, Данила Юртайкина, Артёма Ильенко, Артура Каюмова, Рушана Рафикова, Никиты Черепанова. Первый полноценный сезон во взрослой команде провёл 19-летний Николай Коваленко, дебютировал за «Локомотив» в регулярках КХЛ совсем молодой Георгий Денисенко. Разумеется, в очередной раз отметим блестящую игру голкипера Ильи Коновалова.

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Все эти молодые ребята раскрылись с лучшей стороны, все они были к месту, и мы не уставали аплодировать Дмитрию Квартальнову, всецело доверявшему ещё совсем сырым хоккеистам. Всего за сезон в «Локомотиве» хотя бы один матч сыграли 27 воспитанников ярославского хоккея, а средний возраст команды к пятому матча полуфинала Запада составил 23 года и 8 дней. Это самый молодой состав в истории КХЛ. Конечно, на это повлияло отсутствие из-за травм нескольких опытных хоккеистов, но «Локомотив» осознанно шёл к этому рекорду весь сезон. Но нужны ли именно такие достижения ярославскому хоккею?

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Особенная философия

Ведь ещё в регулярке было понятно, что с молодыми и перспективными ребятами в составе «Локомотив», конечно, поборется во втором раунде Кубка Гагарина с одним из «армейских» суперклубов, но пройти дальше будет практически невозможно. В плей-офф на первый план выходят опыт и холодная голова, а откуда этому взяться в 19-20 лет? Ведь даже в регулярном чемпионате лучшими нападающими у «Локомотива» были не Иванов или Юртайкин, а Брэндон Козун и Андрей Локтионов, Даниил Апальков и Егор Аверин. Молодёжь была на виду, но решали эпизоды и матчи, как правило, другие хоккеисты. Против СКА в плей-офф лидеры ярославцев по разным причинам не смогли выстрелить – помешали травмы Кронвалля и Контиолы, дисквалификация Козуна, игровой провал Локтионова и Аверина. Вся ответственность легла на молодых парней, и они ожидаемо не выдержали испытания одной из лучших команд КХЛ. Для настоящих подвигов они ещё не созрели.

В «Локомотиве» должны были быть к этому готовы, но у команды не было глубины состава. За пятёркой лидеров у ярославцев стояла зелёная молодёжь (особенно это касается форвардов), а необходимая для серьёзной команды прослойка из незвёздных, но опытных игроков практически отсутствовала. Понятно, что линия комплектования «Локомотива» особенная, но как команде тогда бороться хотя бы за выход в полуфинал Кубка Гагарина? И ладно бы у «железнодорожников» не было возможности набрать сбалансированный состав. Бюджет у «Локомотива» хоть и меньше, чем у других топ-клубов КХЛ, но всё равно весьма достойный и уж точно не обрекает команду на такой крен в сторону омоложения. Но в Ярославле особенная философия.

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В «Локомотиве» заигрались в воспитателей

Вполне понятно, когда началась эта история с усиленным развитием ярославского молодёжного хоккея. Когда в 2011 году город потерял команду мастеров в полном составе, «Локомотиву» ничего не оставалось, кроме как растить новые таланты, которые бы через некоторое время и стали писать историю нового клуба. Примерно с сезона-2015/16, когда команду возглавил Алексей Кудашов, «Локомотив» стал подпускать к основному составу всё больше и больше молодёжи, но, кажется, сейчас уже перегнул палку. Всё-таки ярославцы играют в КХЛ, а не МХЛ и по своим амбициям должны претендовать на Кубок Гагарина. В реальности же получается, что «Локомотив» за последние четыре сезона превратился исключительно в полигон для воспитанников своей школы, а спортивный результат почему-то был задвинут на второй план. Начиная с времён Алексея Кудашова ярославцы заиграли в КХЛ огромное количество молодых и талантливых хоккеистов, но лишь один раз пробились в плей-офф дальше второго раунда. Да и то в «Локомотиве»-2017 на первых ролях были Козун, Локтионов, Накладал, Кронвалль, Аверин, Контиола, Максим Тальбо, а из молодёжи постоянное место в составе имели Владислав Гавриков, Рафиков, Илья Любушкин да звено Полунин – Красковский – Коршков. Тогда у ярославцев был баланс, за счёт него они и смогли пройти ЦСКА.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Сейчас у «Локомотива» остались практически все опытные игроки из состава двухлетней давности, но за их спинами – натуральный детский сад. И вот интересно, если спросить болельщиков «железнодорожников», устраивает их такое положение дел или нет, какой мы получим ответ? Наверняка большинство из них скажет, что они гордятся тем, что у «Локомотива» особенный путь, и с повышенным энтузиазмом переживают за своих, местных парней. Но они же и добавят, что заканчивать сезон в марте очередным поражением от СКА в плей-офф уже надоело.

Что делать дальше?

«Локомотиву» нужно определиться со своим будущим. Привлекать молодёжь – это круто, здорово и правильно, но у всего должны быть границы. Сейчас всё выглядит так, будто ярославский клуб сам у себя отбирает возможность реально биться за кубок в угоду воспитанию нового поколения. И ведь совсем не факт, что эти воспитанники проведут лучшие годы своей карьеры в Ярославле. Кого-то поманят длинным рублём и перспективой играть в сборной России, кто-то отправится в НХЛ, а некоторые и вовсе не сумеют раскрыться. И с чем тогда останется «Локомотив»? С воспоминаниями о рекордно молодом составе, который бился-боролся, но, конечно, проиграл в плей-офф? Вряд ли это то, что заслужили болельщики в одном из самых хоккейных городов страны.



Их «Локомотив» может не только воспитывать молодёжь, но и добывать победы. И для этого клубу нужны какие-то перемены. Причём не на тренерском мостике: уйдёт Квартальнов, придёт Дмитрий Красоткин из «Локо», и ничего не поменяется. Нужны изменения на уровне тех людей, которые определяют философию клуба. Причём её ни в коем случае не нужно ломать, а просто подкорректировать. Чтобы в выигрыше оставались не только руководители команды, но и болельщики.