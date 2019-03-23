Цулыгин против Хартли и «армейское» дерби. Какими будут финалы конференций

Второй раунд плей-офф в обеих конференциях завершился с разницей в один день – во всех сериях был зафиксирован счёт 4-1, и теперь победители спокойно отдыхают и готовятся к финалу конференций. На Западе ЦСКА сыграет со СКА (первый матч состоится 28 марта в Москве), на Востоке «Авангард» встретится с «Салаватом Юлаевым» (серия начнётся 29 марта в Балашихе).

Расписание игр Кубка Гагарина сезона-2018/19

ЦСКА – СКА

Без неожиданностей, две лучшие и самые богатые команды Запада вновь поспорят за выход в финал. «Армейцы» встретятся в третьем раунде в четвёртый раз за последние пять лет. До этого момента плей-офф на Западе проходил предсказуемо и без изюминки. Да, боролся «Спартак» с «Локомотивом», показывало зубы «Динамо», но интриги в этой конференции было мало.

Хочется яркой серии с красивыми голами, камбэками и седьмым матчем. Однажды «армейский» финал подарил болельщикам душераздирающую битву, когда СКА выиграл серию с 0-3, но это было четыре года назад. С тех пор москвичи неизменно били петербуржцев в плей-офф, а в этом году добавили к этому уверенную победу в регулярном чемпионате (четыре матча из четырёх) и не позволяли сопернику забивать больше одной шайбы. «Будет непросто с ЦСКА, но всё реально в этой жизни. Сделаем всё, чтобы пройти», — сказал защитник СКА Динар Хафизуллин, забивший победный гол в серии с «Локомотивом».

У СКА в плей-офф заглохло второе звено (Прохоркин, Кузьменко и Барабанов), до такой степени, что перестало попадать в состав. Зато тащит Гусев (вместе с Хартикайненом он сейчас лучший бомбардир плей-офф), уцепился за свой шанс Алексей Бывальцев (2+1 в четырёх играх), Рундблад раскрылся в отсутствии Херсли и с завидной регулярностью забрасывает победные шайбы. Однако даже «Локомотив» доставил им немало проблем (чего только стоит спасение с 2:4 в решающем матче, когда СКА слишком рано расслабился).

Баланс атаки и обороны. СКА играет прагматично, но душит как «Барселона» Клуб из Санкт-Петербурга серьёзно меняется.

Рецепт успеха для СКА – играть так, как в четвёртом матче второго раунда, когда петербуржцы действовали предельно просто и без риска, контролировали шайбу, забивали простые голы (два из трёх – дальними бросками с трафиком) и не теряли концентрации.

В ЦСКА, который в течение всего сезона выглядел непобедимой машиной, идущей к Кубку Гагарина, тоже не всё гладко. Здесь слишком много таскателей рояля и полтора звена, которые дают результат (у Капризова напрочь сбился прицел, зато стал тащить Окулов). Непроходимой командой они не выглядят, что отрезками было видно в серии с «Динамо». У подопечных Никитина всё получалось, когда им удавалось быстро забить, в противном случае приходилось прилично попотеть. Марченко и Нестеров не безгрешны в обороне, а по мастерству петербуржцы заметно превосходят предыдущих соперников ЦСКА и от одного вида обладателей Кубка Континента не должны пугаться.

Илья Воробьёв, который не смог противостоять ЦСКА в регулярке, в плей-офф показывает себя гибким тренером, который способен заставить команду играть по заданию – когда нужно, творить, когда нужно, закрываться. Не пропустить на первых минутах, заставить ЦСКА ошибаться, перекрыть Окулова с Григоренко – всё это сделать вполне возможно.

«Авангард» — «Салават Юлаев»

«Авангард» до старта плей-офф виделся едва ли не главным фаворитом Востока, хотя, конечно, никто не ожидал 4-0 в серии с «Ак Барсом». У омичей сбалансированная команда с отличным вратарём, но в серии с «Барысом» она не только добилась победы, но и потеряла две трети своего ведущего звена. Без Зернова и Михеева они смогли выйти в финал Востока, но сделать следующий шаг будет невероятно трудно.

«Авангард» и «Барыс» как на войне. В этой серии не будет победителя Если они и дальше продолжат травмировать друг друга, то к финалу конференции у них закончатся хоккеисты.

Здорово действует в большинстве связка Бек – Шумаков, первый разыгрался после перехода из «Куньлуня», второй заметно добавил в плей-офф и уже наколотил семь шайб. Фантастический хоккей показывает защитник Коди Франсон, а Игорь Бобков надёжно действует на последнем рубеже. Однако потеря двух лидеров, вполне вероятно, окажется критичной. Стольберг и Деарне, до этого игравшие в четвёртом звене, это далеко не равнозначная замена.

Но главное открытие этого плей-офф – не «Авангард», который вышел в третий раунд впервые с 2012 года, а «Салават Юлаев». В конце регулярного чемпионата Николая Цулыгина ругали все, кому не лень, а в плей-офф он уделал уже две крутые команды – «Магнитку» и «Автомобилист». Уфимцы даже не заметили потерю Антона Бурдасова (травма) и защитника первой пары Григория Панина, который два матча серии с «Автомобилистом» пропускал из-за дисквалификации. У них есть легионерское звено, которое способно разорвать любую оборону, Юха Метсола, который делает невероятные сейвы и является лучшим вратарём плей-офф по проценту отражённых бросков (96,3%). И цулыгинское ноу-хау – Александр Кадейкин – кошмар для лидеров соперников.

Да Коста, Доус и Голышев не забили ни одного гола за сезон звену Кадейкина

«Сезон – это сезон, там играешь с разными командами и не так тщательно их разбираешь. Когда играешь с одной командой, ты видишь сильные и слабые места, и начинаешь это разбирать. Так и получилось. У нас ребята головой поняли, как это делается, для чего это надо, вышли и это сделали», — сказал после серии Цулыгин. Вот так команда, которая в регулярке периодически играла кто в лес, кто по дрова, в плей-офф собралась и стала безоговорочно следовать указаниям тренера.

«Салават» и «Авангард» встретятся в плей-офф КХЛ в четвёртый раз. Омичи побеждали в далёком 2009 году со счётом 3-1, но последние две серии (2016, 2018) затягивались на семь матчей и оставались за Уфой. Тренер-новичок Цулыгин может взвинтить свои акции до небес, если переиграет Боба Хартли – специалиста, который приводил свои команды к чемпионству в QMJHL, АХЛ, НХЛ и NLA. Вот это будет номер!

