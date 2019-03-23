«Аризона» – больше не дно. Эта команда скоро может сильно удивить в НХЛ

Турнирная таблица и расписание игр регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

«Аризона» сейчас – одна из лучших команд в Западной конференции, а если брать только отрезок с 19 февраля по сегодняшний день, то и вовсе – первая. Только «койоты» и «Вегас» набрали за этот период по 21 очку, а если брать лигу в целом, то впереди команды Рика Токкета только тяжёлая артиллерия Востока – «Тампа» и «Питтсбург».

Кто попадёт в плей-офф НХЛ? Все расклады на конец регулярки «Каролина» и «Аризона» мчат в кубковые игры, а «Колорадо» уже может не дёргаться.

Между прочим, прибавлять во второй части чемпионата уже стало отличительной чертой «Аризоны». То же самое было в прошлом сезоне (4-е по количеству очков на Западе с 28 февраля до конца регулярки), но тогда это не помогло им попасть в плей-офф. Сейчас есть все шансы – команда за полтора месяца поднялась с 13-го места на восьмое и уже довольно долго занимает вторую строчку «уайлд-кард». Разбираемся, почему «Аризона» возрождается и почему это не временный успех, а новая серьёзная команда.

Ставка на молодёжь

Молодёжь – это не только игроки, в первую очередь это Джон Чайка, который в 2016 году стал самым молодым генеральным менеджером в истории НХЛ, тогда ему было 26. Чайка – аналитик, и до работы в «Аризоне» (сначала он был помощником генменеджера) у него была своя компания, которая занималась статистическим анализом хоккеистов. Для него важно смотреть вперёд, просчитывать, куда движется игра, и работать на опережение. «Лучшие решения – те, которые, которые ты принимаешь, обладая максимальным количеством информации. Мы стараемся смотреть вперёд, идти туда, куда движутся тенденции.

Он начал кропотливую работу по комплектации – выменял из «Рейнджерс» вратаря Антти Раанту, центра для первого звена Дерека Степана, из «Флориды» защитника Джейсона Демерса, из «Чикаго» — Никласа Яльмарссона. В этом году Чайка пошёл на смелые шаги и отдал в «Монреаль» Макса Доми, который был задрафтован командой в первом раунде в 2013 году, получив взамен Алекса Гальченюка. Затем последовал обмен Строума и Перлини на Ника Шмальца, а также приобретение Винни Хинострозы.

Чайка — о Гальченюке: посмотрите на его голы, такие снайперы — редкость

На бумаге оба обмена «койотс» проиграли – Доми набрал уже 68 очков в этом сезоне, Гальченюк почти в два раза меньше, а Шмальц получил травму в конце декабря, но, думается, надо смотреть шире и подождать с выводами.

Состав нынешней «Аризоны» — один из самых молодых в лиге. Только двое защитников (Яльмарссон и Демерс, который пропустил половину сезона из-за травмы) родились до 1990 года, и лишь шестеро нападающих (Арчибальд, Кемпе, Грабнер, Ричардсон и Степан) – до 1993 года. Это команда не только сегодняшнего дня, но и на будущее.

Травмы – не отговорка

От «Аризоны» и так мало кто ждал подвигов (разве что самые преданные болельщики), а в этом сезоне на неё свалилось столько травм, что никто бы и слова не сказал, если бы хоккеисты не стали с остервенением биться за путёвку в плей-офф. Да и кем биться? Шмальц набрал 14 очков в 17 матчах после перехода из «Чикаго», но получил травму. Первый вратарь Раанта не играет с конца ноября, Дерек Степан – с конца февраля.

Сложности не могут быть отговоркой, считает Токкет, и игроки полностью разделяют его мнение. Место в воротах занял Дарси Кемпер, который после травмы Раанты одержал 20 побед (седьмой показатель в лиге), а если считать только 2019 год, то эффективнее него играет только Андрей Василевский. «Дарси – наш MVP в этом сезоне. Он заменил Раанту и играет невероятно. Он придаёт нам уверенности», — говорит Клейтон Келлер.

Фото: nhl.com

Хиностроза поднялся в первое звено и показывает лучшую статистику в карьере (в первых 29 матчах сезона он набрал 12 очков, а в 2019 году является лучшим бомбардиром команды), прибавляет Гальченюк (три победные шайбы за последние два месяца, 10 очков в большинстве) и Рихард Паник (19 очков в последней 31 игре). У этой команды есть характер, и на место выбывших встают новые бойцы, которые бьются не на жизнь, а на смерть. Дыры в составе успешно затыкают молодёжью, например, Конором Гарландом и Лоусоном Крузом. В таблице ниже в правом столбце указано разница в количестве минут по сравнению с предыдущим сезоном в «Аризоне»).

Фото: twitter.com/IneffectiveMath

Оборона превыше всего

С сезона-2017/18 команду возглавляет Рик Токкет, который в качестве помощника тренера выиграл два Кубка Стэнли с «Питтсбургом». В бытность игроком он отличался не только хорошей результативностью, но и надёжностью у своих ворот. Отобрать шайбу, заблокировать бросок, не позволить сопернику создать что-то опасное – вот философия, которую он прививает «Аризоне».

Здесь нет ярко выраженных звёзд, которые в одиночку тащат команду в плей-офф. Более того, никто из игроков пока не набрал и 50 очков. «Койотс» могут даже войти в историю и стать первым клубом, пробившимся в плей-офф, не имея в составе ни одного снайпера с 20 голами (лучший результат сейчас у Клейтона Келлера, на его счету 17 шайб).

Токкет ставит во главу угла командную работу, когда перекрываются пути развития атаки в средней зоне, а в своей зоне соперника быстро оттесняют от шайбы. Даже в недавно проигранном матче с лучшей командой лиги «Койотс» мало что позволяли «Тампе» (7 голевых моментов за 60 минут) и только сумасшедшее везение и Василевский позволили «молниям» победить.

Токкет наладил и игру в меньшинстве – «Аризона» занимает второе место после «Тампы» по этому показателю. Они не только успешно «убивают» 85,4% удалений, но и убегают в контратаки и забивают голы (15 в сезоне, вторые после «Калгари»). Тут результат делают опытные Грабнер (5 голов) и Ричардсон (3 гола) – убойная связка форвардов в спецбригаде меньшинства, а также Степан (3 гола).

График ниже показывает уменьшение количества бросков соперника по воротам с Грабнером на льду в формате «четыре на пять».

Фото: hockeyviz.com

«Аризона» лучше, чем многие думают»

Перед сезоном TSN спросил хоккеистов, кто из аутсайдеров сможет попасть в плей-офф. На условиях анонимности многие уверенно называли «Аризону». «За последние пару лет они проделали много работы, к тому же всем нравится Рик Токкет», — отметил один игрок из команды Западной конференции. «Аризона» будет лучше, чем многие думают. В прошлом году они доставили нам немало хлопот, и, честно говоря, они играют намного лучше, чем все считают», — сказал другой хоккеист.

Борьба «Аризоны» за плей-офф продолжается. Сзади их подпирает как минимум четыре команды, которые вполне могут выйти вперёд, но за «Аризоной» пора следить внимательно. Пара-тройка лет, и эта команда будет уверенно стоять на ногах и станет серьёзной силой на Западе.