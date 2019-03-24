Василевский пропустил три гола за 75 секунд. Что случилось с «Тампой»?

Перед визитом в Сент-Луис только ленивый не делал комплименты команде Джона Купера. Семь побед подряд, безоговорочное первое место в лиге, претензии на «вечные» рекорды в регулярном чемпионате, неудержимый Кучеров, огненный Стэмкос и сверхнадёжный Василевский — вся эта патока лилась на болельщиков «Лайтнинг», которые с нетерпением ждут окончания регулярного чемпионата. Однако «блюзмены» удивительно мощно и быстро напомнили южанам о том, что не стоит пировать раньше времени и к каждому сопернику стоит относиться с уважением.

Начало матча получилось довольно спокойным, а вот в середине первого периода новоиспечённого обладателя «Президент Трофи» поджидал неприятный сюрприз. «Сент-Луис» за интервал в 75 секунд трижды пробил Андрея Василевского, чем удивил многих болельщиков и специалистов.



Сначала Роберт Томас здорово сработал на подборе у ворот «Тампы» и открыл счёт. Затем неразбериха у ворот «Лайтнинг» привела к тому, что Никита Кучеров не смог вывести шайбу из своей зоны, а Александр Стин воспользовался этой ошибкой. Довершил крах гостей Владимир Тарасенко, которому удобный пас под бросок выдал Райан О'Райлли.

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Стоит отдать должное терпению Джона Купера, который не стал менять Василевского, а дал россиянину шанс исправить ситуацию. «Мне понравилось, как мы справились с этой проблемой. Всё было неплохо за исключением этого отрезка в полторы минуты. Второй и третий периоды мы играли чертовски здорово», — отметил наставник «Лайтнинг».

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Действительно, после первого перерыва «Тампа» включила максимальные обороты и усилиями Алекса Киллорна и Стивена Стэмкоса сократила отставание до минимума. Гол Брейдена Пойнта, который мог принести «молниям» заветное равенство в счёте, был отменён из-за справедливо зафиксированного офсайда, а затем небольшое шоу продемонстрировал форвард «Блюз» Брейден Шенн. Он забил победный гол, сумев бросить с неудобной руки, стоя на одном коньке.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Это было очень здорово для общей уверенности команды в своих силах. Все знают, что «Тампа» очень хороша, они играют в отличный хоккей и много забивают. Мы победили их второй раз за год, и это придаёт нам сил. Мы знаем, что у нас тоже хорошая команда», — сказал Шенн после матча.

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«Во втором периоде мы около десяти минут не могли найти свою игру и за это соперник нас наказал. Спору нет, «молнии» играют классно. Их хоккеисты здорово обращаются с шайбой, они умеют играть, свои голы они заработали. Наш голкипер Биннингтон проделал отличную работу и удержал нас на плаву. Гол Шенна? Отличная, настоящая трудовая шайба. Барбашёв здорово сыграл в силовую, Влади бросил, Шенн подобрал отскок и доработал момент. Это было приятно», — отметил Крейг «Вождь» Беруби.

Для Владимира Тарасенко, набравшего 2 (1+1) очка, это были первые результативные баллы после возвращения. Во вторник он вернулся в строй, восстановившись после травмы, и в первых двух матчах с «Эдмонтоном» и «Детройтом» отличиться не сумел.



«Хорошее начало получилось, три гола дали нам преимущество и импульс. Правда, во втором периоде мы немного поскользнулись. Надо работать над этим, нельзя давать сопернику шанс и ощущение игры. После этого соперничать было очень тяжело, но очевидно, что преимущество 3:0 просто так не проходит», — отметил Владимир.