«Цулыгин был у меня вторым главным тренером». Вестерлунд – об успехе Уфы

Мы связались с бывшим тренером «Салавата Юлаева», в штабе которого начинал свой тренерский путь в КХЛ Николай Цулыгин.

Перед плей-офф мало кто ставил на «Салават Юлаев», на главного тренера команды Николая Цулыгина постоянно обрушивались шквалы критики. А человек, которого в прошлом году все считали переводчиком (он был единственным русским в тренерском штабе команды), взял и выбил сначала третью команду Востока, а затем и первую. И готовится к тому, чтобы вывести в «Салават» в финал Кубка Гагарина. Мы поговорили об истории успеха тренера-новичка с Эрккой Вестерлундом – одним из самых успешных финских тренеров. Именно в его штабе Цулыгин начинал свой путь в КХЛ каких-то два года назад.

«Если бы в прошлом году у нас был Метсола, могли бы пройти «Трактор»

— Следите за плей-офф КХЛ?

— Конечно.

— Сейчас все говорят о Николае Цулыгине, который был в вашем тренерском штабе в «Салавате».

— Да, Николай делает хорошую работу.

— Мы с вами разговаривали в прошлом году, и после сезона вы сказали, что «Салават» будет сильнее в новом году. Получается, вы предвидели это?

— Уфа пригласила хороших игроков, приняла верные решения. Это очень важный момент.

Проход «Магнитки» для Уфы не потолок. «Салават» — новый фаворит Востока? У команды Николая Цулыгина есть потенциал, чтобы пойти далеко в этом плей-офф.

— Каких игроков?

— Кадейкин — великолепный игрок, двусторонний форвард, который очень упорно работает. И его отличает характер. Но самый важный игрок – вратарь Юха Метсола. Он – огромная часть этой команды.

— Метсола решил многие проблемы «Салавата»?

— Да, он сыграл большую роль.

— Удивились, что Цулыгин сделал то, что вы не смогли, — вывел «Салават» в финал Востока?

— Не удивился. Но и в прошлом году мы проиграли в одну шайбу в седьмом матче, были близки к победе («Салават» проиграл седьмой матч второго раунда с «Трактором» со счётом 1:2. – Прим. «Чемпионата»). Если бы у нас был Метсола, мы бы, наверное, победили.

— Цулыгин после выхода в финал Востока говорил о командной работе и о том, что все игроки понимают, что от них требуется, и делают это. Это то, что вы пытались привить команде?

— Да, сейчас у игроков есть характер, все они стали командными игроками. А хоккей – командная игра, и это очень важно. Все тренеры хотят привить командную игру, сейчас у Николая есть игроки с характером.

Вестерлунд: был готов остаться в «Салавате», но при повышении зарплаты Оказывается, уфимский клуб хотел продлить соглашение с финном, но тот попросил улучшить условия контракта. Обнаглел?

«Цулыгину нужен опыт, а так он очень талантливый тренер»

— Многие считают, что Цулыгин был только вашим переводчиком. За что он у вас отвечал?

— Конечно, ему было непросто, потому что он постоянно переводил то, что я говорил. Я ещё в прошлом году говорил, что в будущем он станет хорошим тренером. У него отличное понимание хоккея и он понимает игроков. Всё, что ему нужно, это опыт, а так он очень талантлив. В прошлом году его роль состояла в том, чтобы помогать мне, и он был хорош в этом. У нас были прекрасные доверительные отношения.

— Получается, ни за что конкретно он не отвечал?

— Он был большой частью нашей команды, можно сказать, что он был вторым главным тренером (смеётся). Он поддерживал всех нас – меня, Томи Лямся и Ханну Вирта.

— Можете сказать, что вы оказывали на него влияние?

— Мы пару раз разговаривали, переписывались, но не думаю, что это серьёзно повлияло на его работу.

— А о чём говорили?

— Обычные разговоры, ничего особенного. Мы встречались, когда «Салават» проводил предсезонку в Финляндии, а также когда приезжал в Хельсинки.

— Можно сказать, что Цулыгин чему-то у вас научился в прошлом сезоне?

— Надеюсь, что в прошлом году он что-то взял для себя.

Цулыгин заставил «застрелиться» лучший клуб Востока. Большой разбор «Салавата» Дело не только в Метсоле. Даже ЦСКА и СКА не рвутся с таким упорством к Кубку Гагарина через пятак.

— Расскажите о Томи Лямся, которого в Уфу привезли именно вы. За что он отвечает в команде?

— Это хороший тренер. В прошлом сезоне он отвечал за нападающих во время игры, а также вёл тренировки.

— Его присутствие сильно помогает Цулыгину?

— Думаю, он привносит свежие идеи, отличные от тех, которые есть у Николая.

«Надеюсь, «Салават» выиграет Кубок Гагарина, это возможно»

— Вы уже упомянули характер, «Салават» наладил игру в обороне. Какие ещё изменения можете выделить?

— У «Салавата» великолепно играет первое звено, а ещё у них лучшее сдерживающее звено в лиге. Я имею в виду тройку, где играют Солодухин и Кадейкин. И третий у них – Жарков – отличный хоккеист, очень полезен в меньшинстве.

— В конце сезона «Салават» отправился на Дальний Восток без лидеров.

— Да, я знаю. Интересное решение.

«Салават» сыграет три матча без основы. Это подстава для КХЛ На дальневосточный выезд игроков «Толпара» и «Тороса» повезёт Николай Цулыгин. Где логика?

— Цулыгина тогда многие критиковали, а в итоге лидеры сохранили свежесть в первом раунде, получается, это было мудрое решение?

— Сейчас легко говорить. Николай пошёл на риск, но этот риск оправдался. Значит, он принял верное решение. Если ты ставишь большие цели, это включает в себя и большие риски. Он пошёл на риск и добился успеха.

— «Салават» способен выиграть Кубок Гагарина?

— Думаю, да, это возможно. Буду на это надеяться. Наше телевидение будет показывать каждый второй матч, конечно, буду следить за этой серией.