Овечкин – 47-й в истории, впереди – Кросби. Но где же голы?

«Вашингтон» проиграл четыре из последних шести матчей, но в воскресенье главной заботой было даже не это, а внезапный вирус, который свалил сначала Карла Хагелина (пропустил последний матч с «Миннесотой»), а затем и Евгения Кузнецова. Россиянин приехал на тренировку с недомоганием и был отправлен домой: «Не лучшее время для этого, но что поделаешь. Когда ребята заболевают, играть не так весело. Надеюсь, это не эпидемия», — сказал главный тренер команды Тодд Рирден.

Для страховки «Кэпиталз» вызвали из фарм-клуба защитника Тайлера Льюингтона, а на тренировке место Кузнецова во втором звене занял Ларс Эллер. К счастью для «столичных», оба игрока оказались готовы к игре. Теперь встал вопрос – сделает ли Кузнецов «птичку», если забьёт? Только накануне Дон Черри подверг очередной критике его фирменное празднование. И другой вопрос – прервёт ли своё молчание Александр Овечкин, который уже три матча не может сдвинуться с отметки в 48 голов?

«Это же придурок. Дети, не делайте так». Черри наехал на «птичку» Кузнецова Евгений ответил, а его фирменное празднование уже стало достоянием всего хоккейного мира. Её не остановить!

Овечкин вышел на чистое 47 место в истории НХЛ

«Вашингтон» вышел на домашнюю игру в непривычных гостевых джерси, это произошло по просьбе «Филадельфии», которая хотела сыграть в тёмной форме. На ранние игры (по Вашингтону матч начался в 12:30 дня) всегда тяжело «проснуться», у «Филадельфии» это получилось лучше. Они начали активнее – Хартман мог открывать счёт, но Холтби действовал уверенно, но затем не смогли удержать звено Овечкина и пропустили. Как ни старался Жиру, перехватив его передачу, шайба отскочила на Ника Дженсена, и дальний наброс подправил на пятачке Уилсон. Александр обошёл Венсана Дамфуса в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Теперь капитан «столичных» занимает чистое 47-е место с 1206 очками. Строчкой выше расположился Сидни Кросби (1209 очков).

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

У Кузнецова был хороший шанс отличиться за пять минут до перерыва при игре в большинстве, но закопать шайбу с пятачка не получилось, Эллиотт перекрыл весь низ.

Лидеры гонки снайперов в сезоне-2018/19



Овечкин – 48

Драйзайтль – 43

П. Кейн – 41

Таварес – 41

Пойнт — 40

Второй период проходил под диктовку «лётчиков», «Вашингтону» же кроме двух контратак два в одного похвастаться было нечем. Оба раза Эллиотт спас свою команду. Защита хозяев совершенно не впечатляла – они постоянно теряли шайбу, не могли начать атаки и допускали глупые ошибки. Но как ни старались «Флайерз», все их атаки разбивались о стену. В итоге «Вашингтон» смог наказать гостей за очередную ошибку. Кутюрье подарил шайбу на выходе из зоны, и Дауд подставил клюшку под дальний бросок Нисканена.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Но даже Холтби – не волшебник, и в одиночку тащить всю игру не смог. Он и так за 40 минут сделал 30 сейвов. В очередном большинстве Ворачек удачно сработал на добивании. Тут Холтби может сказать спасибо Нисканену, который выбил шайбу из площади ворот прямо на клюшку нападающему «Флайерз».

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC.

Куда делись голы?

В третьем периоде Рирден немного перетасовал тройки, и «Вашингтон» наконец проснулся. Да так, что не оставил «Флайрез» надежды на спасение. Сначала Овечкин вываливался на ворота и бросал с неудобной, потом отличный момент был у Оши. А забил Врана после того, как Коннолли перехватил шайбу на своей синей линии.

«Столичным» повезло, что Холтби, в отличие от остальной команды, играл с первых минут, вратарь был главной звездой этого вечера и позволил «Кэпиталз» ещё на шаг приблизиться к победе в дивизионе.

Последний раз Овечкин забивал 16 марта, тогда он сделал дубль в ворота «Тампы», и в семи из последних восьми матчей не смог пробить ворота соперников. Капитан «Вашингтона» всё равно имеет комфортное преимущество перед преследователями в гонке снайперов, но все ждут, что он в восьмой раз в карьере выбьет полтинник – тогда недалеко и до рекорда НХЛ (по девять раз это удавалось сделать только Гретцки и Босси). На воплощение цели у Александра осталось шесть игр, вполне достаточно, но надо поднапрячься.