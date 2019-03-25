«Трус и презерватив». Реакция «Барыса» на поражение «Авангарду» – дикость

На прошлой неделе в плей-офф КХЛ завершился второй раунд. Впереди финалы конференций, а пока вспоминаем самые яркие события и цитаты полуфиналов Запада и Востока.

Шипачёву не хватает мастерства. Он не шутит

Московское «Динамо» проиграло серию ЦСКА, и на протяжении всей серии было очевидно преимущество «армейцев». В паре матчей бело-голубые выдерживали темп подопечных Игоря Никитина, но этого было мало. Нужно было ещё и забивать, а с этим возникли колоссальные проблемы. Провалилась главная надежда «Динамо» в этом сезоне – убойная связка Дмитрий Кагарлицкий – Вадим Шипачёв. Центральный нападающий не стал искать каких-то оправданий для себя и своей команды и прямо заявил, что бело-голубым не хватило мастерства.

Шипачёв – о своей игре в серии с ЦСКА: мастерства не хватает. Не шучу

Те, кто знает Шипачёва, понимают, что к словам Вадима нужно относиться не на полном серьёзе. Мастерства и у него, и у Кагарлицкого выше крыши, лидеры «Динамо» уступили в другом. При игре на высоких скоростях, при постоянном давлении и форчекинге со стороны соперника, при отсутствии свободного льда нужно брать своё характером и упорством. Вот этого и не хватило Шипачёву, Кагарлицкому, да и другим динамовцам. Там, где не проходят поперечные передачи, где наглухо закрыт пятак, нужно лезть напролом, включать ноги и предельно упрощать свою игру. К такому лидеры «Динамо» оказались не готовы, хотя было понятно, что с ЦСКА по-другому успеха не добиться.

Так что дело здесь вовсе не в отсутствии мастерства, а в извечных проблемах игроков «чистого льда». В плей-офф не место изяществу и эстетике, это мясорубка, из которой победителями выходят сильные духом. В «Динамо» лидеров с такими качествами в этом розыгрыше Кубка Гагарина не нашлось.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«ЦСКА начал играть в хоккей»

Но в любом случае в поражении «Динамо» виноваты не только слабо сыгравшие Шипачёв и Кагарлицкий. Нельзя не отметить и великолепную игру московских «армейцев». Интересную оценку сопернику после решающего матча серии дал Владимир Крикунов.

Крикунов: ЦСКА раньше был прямолинейным, но теперь они играют в хоккей

Владимир Васильевич выразил мнение большинства людей, которые следят за нашим хоккеем. Несколько солдафонская прямолинейность в последние годы стала прочно ассоциироваться с игрой ЦСКА. Не зря красно-синих сравнивали с казармой. Такой хоккей позволял «армейцам» уже два раза доходить до финала Кубка Гагарина, но там неизменно находились команды похитрее, которых ЦСКА не удавалось взять наскоком.



Если Владимир Крикунов прав и «армейцы» действительно стали играть в хоккей, а не только работать на льду, то команду Игоря Никитина будет остановить очень трудно. Противостояние со СКА покажет, действительно ли в бочке дисциплины и аккуратности ЦСКА появилась ложка креатива, выдумки и творческой свободы.

Квартальнов всё понял про судейство в Санкт-Петербурге

Ещё после первой игры в серии СКА – «Локомотив» Дмитрий Квартальнов весьма размыто намекнул на необъективное судейство. С тех пор прошло четыре матча, ярославцы слегка зацепились за серию, но тут же выпустили её из своих рук, проиграв в пятом матче в овертайме. И снова Квартальнов не то чтобы выразил недовольство, а скорее печально признал, что «Локомотив» пострадал от действий арбитров.

Квартальнов — о решающем голе СКА: нам скажут, что там ничего не было

Предметом спора стал эпизод в овертайме, незадолго до решающей шайбы Динара Хафизуллина. Александр Салак потерял клюшку, она упала на лёд, а игрок СКА задел её ногой. Арбитры этот момент просмотрели, но напрямую на взятие ворот он не повлиял. На повторе гола прекрасно видно, что в момент победной комбинации СКА Салак был при полном комплекте вратарской амуниции.



Квартальнов решительно заявил, что даже при просмотре судьи не увидели бы нарушения, но здесь с Дмитрием Вячеславовичем можно не согласиться по двум пунктам. Во-первых, обращаться к видеопросмотрам из-за якобы пропущенного нарушения арбитры не имеют права. Это не офсайд, не блокировка вратаря и нет сомнения в самом факте пересечения шайбой линии ворот. А во-вторых, не нужно считать, что в Санкт-Петербурге любое решение будет принято в пользу хозяев. Например, в той же игре под занавес основного времени матча «Локомотив» получил большинство на ровном месте. Григорий Денисенко банально поскользнулся, а Роман Рукавишников, находившийся рядом и пальцем не тронувший форварда «Локомотива», отправился в штрафной бокс. При желании смело можно было обвинить арбитров в помощи ярославцам.

«Не трогал, да ладно? Надо было вообще нам не давать большинство!» «Локомотив» недоволен судейством в проигранной серии со СКА.

Что же касается трёх подряд удалений в овертайме, то здесь игроки «Локомотива» сами виноваты. Они собрали полный букет глупейших штрафов и сами обрубили себе соломинку, за которую ухватились в третьем периоде пятой встречи. Судьи – последние, кого можно обвинить в поражении «железнодорожников» от СКА.

«Доус и Мамкин весь день были под капельницей». У «Салавата» есть тайное оружие?

Главное открытие этого плей-офф «Салават Юлаев» полностью переиграл в полуфинале Востока «Автомобилист». Уфимцы оказались лучше по всем статьям: Николай Цулыгин в тренерской дуэли превзошёл Андрея Мартемьянова, а сравнивать игру лидеров команд в этом противостоянии даже как-то неудобно. Умарк, Хартикайнен и Кемппайнен разрывали оборону уральцев, а Доус, Секстон, Да Коста и Голышев совершенно потерялись и запомнились лишь нервами и грубостью. Плюс блестяще провёл серию Юха Метсола.



Ведущие форварды «Автомобилиста» были «съедены» лучшим сдерживающим звеном КХЛ во главе с Александром Кадейкиным – точно так же, как и лидеры «Магнитки» в первом раунде. Но есть и ещё одна любопытная закономерность: некоторые хоккеисты из стана соперников уфимцев на второй подряд стадии плей-офф испытывают проблемы со здоровьем. Сначала «Металлург» коснулась эпидемия гриппа, затем лучший бомбардир «Автомобилиста» подхватил ротавирусную инфекцию. Возможно, это несколько объясняет тот факт, что Найджел Доус не набрал ни одного очка в четырёх матчах серии против «Салавата».

Мартемьянов: у Доуса и Мамкина инфекция, вчера весь день под капельницей были

Так, может быть, у уфимцев есть какое-то секретное оружие? Обезвредить лидеров соперника помогают не только блестящие действия Кадейкина и Ко, но и причины другого характера? Шутки шутками, но ведущим игрокам «Авангарда» нужно быть аккуратнее и не пренебрегать марлевыми повязками.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Скабелка так и не признал поражения и стал своим в Нур-Султане

«Барыс» проиграл «Авангарду» в эмоциональной и жёсткой серии, а на пресс-конференции после пятой игры Андрей Скабелка много говорил о причинах поражения. Белорусский специалист посчитал, что его команда уступила в неравных составах, и посетовал на травмы ведущих хоккеистов.

Скабелка: «Барыс» проиграл серию «Авангарду» в неравных составах

По большому счёту, Скабелка так и не признал, что «Авангард» в этом противостоянии просто оказался сильнее и мастеровитее, а сам он допустил ряд ошибок. Например, у «Барыса» была очень слабая общекомандная дисциплина, из-за чего, собственно, астанинцы и нахватали удалений. Совершенное неумение вести силовую борьбу показал Виктор Сведберг, регулярно втыкавшийся не по правилам в игроков «Авангарда», а чего стоит только фол Даррена Дица на Сергее Шумакове? Дело ведь даже не в том, что канадец мог нанести тяжёлую травму коллеге – Диц собственноручно отнял у команды возможность отыграться в равном матче, подарив сопернику пять минут большинства в конце основного времени.



Андрей Мартемьянов отмечал «Салават Юлаев» и Николая Цулыгина персонально, Владимир Крикунов хвалил ЦСКА и отмечал недоработки в своей команде, а у Андрея Скабелки всё оказалось проще. Выиграть «Барысу» помешали судьи и травмы – вот и всё. Такой разбор полётов оказался очень близок болельщикам и журналистам из столицы Казахстана. Первые всю серию проклинали арбитров и омских игроков в интернете, а вторые на той же пресс-конференции пытались выудить у Скабелки мнение относительно симуляции Шумакова и якобы нечестных методах, применённых «Авангардом» в серии.

Видео можно посмотреть на официальном канале ХК «Барыс» на YouTube. Момент с провокационными вопросами Скабелке стартует на 8:45.



Андрей Владимирович не стал уподобляться спрашивающим, но в целом поддержал общественное мнение, и ещё больше укрепил всенародную любовь к нему в столице Казахстана. Во второй раунд плей-офф «Барыс» выводили Ари-Пекка Селин и Эдуард Занковец, но никому из них болельщики из Нур-Султана не посвящали песен.

Болельщики «Барыса» спели «Батарейку» про Андрея Скабелку

Интересно, изменится ли мнение об Андрее Скабелке в Казахстане после чемпионата мира в первом дивизионе?

Боченски и Фрэттин машут кулаками после драки. Некрасиво

Если Скабелка только намекал на истинные, по его мнению, причины поражения, то лидеры «Барыса» сдерживаться не стали. Например, Мэттью Фрэттин обвинил игроков «Авангарда» в симуляции. Ещё агрессивнее выступил Брэндон Боченски, допустивший прямое оскорбление Сергея Шумакова.

Фрэттин: игроки «Авангарда» всю серию с «Барысом» ныряли и лежали на льду

Боченски: Шумаков — жалкий трус

Оба североамериканца будто бы ставят Шумакову в вину, что он не получил тяжёлую травму в том эпизоде и откровенно симулировал, чтобы заработать пять минут большинства. Такое размахивание кулаками после драки совсем не красит форвардов «Барыса». Даррен Диц в любом случае бы получил в том моменте «5 +20», так как в его действиях можно было усмотреть намерение нанести травму. Носилки же Шумакову, возможно, и не были необходимы, но в таких случаях медперсоналу предписано не рисковать. Зафиксировать шею игрока и максимально аккуратно доставить его в место обследования.



На месте Сергея могли оказаться и Боченски, и Фрэттин, и что-то я сильно сомневаюсь, что после полёта головой в борт они бы встали, отряхнулись и, как ни в чём не бывало, продолжили встречу. Всё-таки умение проигрывать достойно дано далеко не каждому спортсмену.



Ну а плакат болельщиков «Барыса» в адрес Алексея Емелина – это вообще дикость.