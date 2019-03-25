О чём будут говорить Овечкин и Трамп? «Вашингтон» едет в Белый дом

«Вашингтон» долго откладывал традиционный визит в Белый дом, но дальше тянуть уже некуда. Подходит к концу регулярный чемпионат, а там уже плей-офф. Визит к Дональду Трампу в итоге запланировали на 25 марта. Капитан «столичных» Александр Овечкин впервые встретится с президентом США и ждёт этого не с нетерпением. «Мы только узнали, даже не знаю, что сказать. Я взволнован. Визит в Белый дом – это классно», — отметил россиянин. Другие российские игроки «Вашингтона» тоже не стали отказываться от встречи.

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Овечкин активно проявляет себя не только на ледовой площадке, но и в общественной жизни. С Владимиром Путиным его связывают давние и даже дружеские отношения. Президент России тепло относится к одному из лучших хоккеистов современности, и Александр отвечает ему тем же.

В Кремль – в тапочках, объятия и шампанское из кубка для Путина

Панибратски Овечкин общался и с Дмитрием Медведевым. В 2008 году тот был главой государства, и после победы России на чемпионате мира (первой за 15 лет) Овечкин пришёл в Кремль в обычных шлёпках! Объяснение было прозаичным – сборная поехала на встречу прямо с самолёта, и у игроков не было времени, чтобы переодеться «по уставу». Однако фото Овечкина в спортивных штанах и тапочках ещё долго гуляло по интернету.



На финале ЧМ-2014 в Минске Владимир Путин присутствовал лично. И после победы зашёл в раздевалку поздравить сборную победу. Овечкин по-дружески его обнял, пожал руку, а затем напоил шампанским из кубка.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

К визиту в Кремль Александр (как и другие игроки) уже хорошо подготовился – надел костюм и подарил Путину джерси с автографами. «Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемая команда, наша семья! От лица капитанов хотел бы поблагодарить Вас, всю страну, всех болельщиков за поддержку, за ту силу, которую вы нам даёте. И я думаю, что все знают, что мы настоящие бойцы, мы выступали единым кулаком – с травмами, с переломами, со всеми болячками, которые у нас были, но мы сделали это «золото». Это золото для вас, для всей России, для родных, для близких, для родителей. Спасибо вам огромное», — сказал Овечкин.

Фото: РИА Новости

Тогда же произошла ещё одна нашумевшая история. Овечкин на правах капитана попросил у президента награждать хоккеистов за победы на мировых первенствах так же, как олимпийских чемпионов. А если проще – подарить всей сборной «мерседесы». Путин пожелание Александра выполнил. Кроме того, хоккеистам и тренерам были вручены Ордена Почёта.

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Звонки с поздравлениями

Путин всегда поздравляет Овечкина со значимыми событиями в его жизни, даже если они не касаются хоккейной сборной. Летом 2017 года капитан «Вашингтона» закатил пышную свадьбу с Анастасией Шубской. На торжество съехались звёзды спорта и шоу-бизнеса, а Владимир Путин не только отправил поздравительную телеграмму, которую зачитали со сцены, но и лично позвонил Овечкину.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Яны Рудковской.

История любви Александра Овечкина и Анастасии Шубской Российский нападающий «Вашингтона» сыграл свадьбу с Анастасией Шубской. Рассказываем историю любви самой известной хоккейной пары страны.

Президент не смог обойти стороной и завоевание «Вашингтоном» Кубка Стэнли. Достижение, которое ускользало от Овечкина на протяжении 12 лет, наконец-то было покорено, а Великая Восьмёрка был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ. «Мы с Сашей в хороших добрых личных отношениях. Он выражал даже желание вернуться в Россию, здесь играть. Но его контрактные обязательства не позволили ему это сделать. Но на самом деле это, может быть, и неплохо для его личной карьеры, потому что он теперь наконец-то стал обладателем Кубка Стэнли. Я его поздравляю так же, как и всю команду, в которой он играет. Это достижение для любой команды в большом хоккее. А что касается встречи – мы с ним и так регулярно встречаемся, даже встречались тогда, когда он Кубок Стэнли не выиграл», — сказал Путин. Чуть позже уже американский президент подарил российскому коллеге майку Овечкина и шайбу.

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Putin Team

Два года назад Овечкин создал движение Putin Team – «Команда Путина». Случилось это за полгода до президентских выборов, таким образом Александр выразил поддержку действующему президенту. «Я никогда не скрывал своего отношения к нашему Президенту, всегда открыто его поддерживая. Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию! Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team», — написал Овечкин в «Инстаграме».

«Овечкин — один из активов ФСБ». Америка — о Putin Team Создание «Команды Путина» — повод вспомнить об отношениях президента России с Трампом и об игре Овечкина в плей-офф.

К Трампу!

Недавно Овечкин обещал спросить Трампа о том, когда наладятся отношения России и США. «Не каждый раз попадаешь в Белый дом, разговариваешь и просто делаешь фотографию с президентом США. А спрошу, когда взаимоотношения с Россией наладятся. Способен ли я что-то сделать для сближения двух стран? Я вне политики. Политика – это отдельный разговор. Для меня самое главное, чтобы все были живы-здоровы и был мир на земле», — отметил Овечкин в интервью «Спорт-экспрессу».



Кстати, с одним из членов семьи Трампа Овечкин уже виделся. Летом, между купанием в фонтане и чемпионским парадом, игроки «Вашингтона» встретили дочь Дональда Иванку.

Овечкин всегда старается помочь больным детям, дружит с девочкой с синдромом Дауна (даже ходил с ней на свидание, а на одном Матче звёзд выбил для детского фонда автомобиль в подарок). И он – весёлый парень, который всегда шутит и открыт к общению.

Его уважают не только в России, но и в Америке. Его джерси – одни из самых продаваемых в НХЛ, на чемпионском параде в Вашингтоне болельщики даже предлагали выдвинуть его в президенты. Но уважение он заслужил не только потому, что является великим хоккеистом (НХЛ включила его в список 100 величайших игроков в истории). Он стойко терпел нападки, когда «Вашингтон» проваливался в плей-офф, и в итоге сполна ответил своим критикам. Даже самые принципиальные противники Александра прошлым летом поменяли мнение о нём. А ещё Овечкин никогда не боялся высказывать своё мнение. Это касается и Олимпиады (он пытался агитировать других звёзд НХЛ поддержать его и заставить лигу поменять решение), и его позиции по отношению к власти в России. Овечкин, даже в Вашингтоне, остаётся патриотом своей страны и всячески её поддерживает, но в то же время уважает страну, в которой живёт, и чтит её традиции. Участвует в местных праздниках, вроде Хэллоуина, и не думает отказываться от посещения Белого дома – традиции, которую соблюдают чемпионы главных лиг США на протяжении многих лет.



И это правильно. Овечкин – яркий пример того, как хоккей должен работать на сближение стран. Спорт – вне политики, но спортсмены – публичные личности, которые должны нести мир, а не раздор.