Овечкин пришёл к Трампу со стильной укладкой! Самое интересное в режиме LIVE

Указанное в трансляции время — московское

23:10. И Овечкин, и Трамп прибывали в отличном настроении. Как и владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис, а также комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Овечкин и Трамп переговорили около 30 секунд после официальной церемонии

23:00. Появилось видео встречи Дональда Трампа с хоккеистами «Вашингтона». «Быть в Белом доме – большая честь, попробуем снова выиграть Кубок Стэнли», — сказал Александр Овечкин.

22:45. «Все только и говорили о победе „Вашингтона“. Я не мог заставить людей сфокусироваться на важных делах, которыми мы занимались», — передают слова Трампа люди из пула Белого дома.

22:40. В Овальном кабинете Трамп сказал про Овечкина: «Его называют Александром Великим». Тем временем соцсети в шоке от внешнего вида Овечкина. «Впервые вижу, чтобы он что-то сделал со своими волосами». «Кто это и что он сделал с Овечкиным?».

22:30. А вот почётный трофей уже в Овальном кабинете! Россияне прямо по правую руку от президента США! Хм, интересно. Кстати, джерси на столе явно не Овечкина, не восьмой номер.

22:20. Сперва Кубок Стэнли прибыл в комнату Рузвельта.

22:15. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию одного из самых ожидаемых событий недели. Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» вместе со своим российским капитаном Александром Овечкиным посетит Белый дом. Игроки и тренерский штаб действующего обладателя Кубка Стэнли приглашены на приём к президенту США Дональду Трампу.

Трамп: Овечкин показал выдающуюся игру, он настоящая суперзвезда

Ранее Белый дом был закрыт для посещений, но теперь традиция будет осуществлена. Напомним, что «столичные» впервые в своей истории завоевали главный трофей НХЛ. Овечкин был без ума от радости, спал в обнимку с кубком, купался в фонтане и ел из него чёрную икру. Посмотрим, какие слова скажет чемпионам Трамп, и как отреагируют сами хоккеисты.

Визит будет после обеда по времени Восточного побережья. Предположительно начнётся 22-23 мск. Сначала экскурсия для команды по Белому дому, потом приём в Овальном кабинете. Без прессы.