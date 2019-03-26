Ракета от Кучерова! Одним движением снял «паутину» с дальней девятки

Второй перерыв матча между «Тампа-Бэй» и «Бостоном». Счёт 4:2 в пользу «Брюинз», и настроение у большинства болельщиков «молний» в эти минуты вряд ли было хорошим. «Тампа» несколько снизила обороты в последних встречах, да и тратить лишние силы на кусачий «Бостон» могло быть не слишком практично. Однако сами хоккеисты «Лайтнинг» так не считали и устроили настоящий фейерверк голов в заключительной двадцатиминутке.

Сначала капитан южан Стивен Стэмкос организовал острейшую контратаку и должен был забивать сам, что принесло бы Стэмкосу хет-трик. Однако голкипер «Брюинз» Туукка Раск остановил бросок 91-го номера «Тампы», но не справился с добиванием в исполнении шведского великана Виктора Хедмана.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Ну а затем на авансцену вышел Никита Кучеров. Лучший бомбардир сезона поддержал атаку с участием того же Стэмкоса и переиграл Раска лазерным по точности кистевым броском в девятку.

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Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Этот гол стал для россиянина 38-м в сезоне. Кучеров набрал 121 (38+77) очко в текущем регулярном чемпионате, и этот результат — третий по количеству очков в регулярках за последние 20 лет. Последний раз такую цифру выбивал легендарный Яромир Ягр в сезоне-2000/01. До достижения Александра Могильного, которому принадлежит рекорд самого результативного сезона в НХЛ для российских хоккеистов (127 очков), Кучерову осталось 6 баллов и 5 матчей.

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Гол Энтони Чирелли за 53 секунды до сирены принёс «Тампе» волевую победу и показал истинный потенциал нынешний «молний».

Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports Florida.

«Наше мышление, наш настрой заключается в том, чтобы побеждать каждый вечер. Мы пытаемся дать себе шанс. И я думаю, что он у нас есть», — с улыбкой отвечал Стивен Стэмкос, комментируя камбэк своей команды.



«Гол Чирелли — это великолепный момент. Все парни сыграли здорово. Он техничный игрок, помогал нам весь сезон, я очень рад за него. Он прогрессирует, за его игрой приятно наблюдать. Конечно, нам немного повезло. Нужно играть все 60 минут и не расслабляться», — сказал Кучеров.



«Да, соперник вернулся после счёта 2:4 и показал свой характер. «Тампа» продемонстрировала всем, почему они идут первыми. Значит, они больше нас хотели победить», — грустно констатировал наставник «Бостона» Брюс Кэссиди.