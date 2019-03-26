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Никита Кучеров забил великолепным броском и повторил рекорд Яромира Ягра

Максим Замятин
Фото: Mike Ehrmann/Getty Images
Ракета от Кучерова! Одним движением снял «паутину» с дальней девятки
«Тампа» сделала фантастический камбэк, а у Никиты уже 121 очко.
Хоккей / НХЛ

Второй перерыв матча между «Тампа-Бэй» и «Бостоном». Счёт 4:2 в пользу «Брюинз», и настроение у большинства болельщиков «молний» в эти минуты вряд ли было хорошим. «Тампа» несколько снизила обороты в последних встречах, да и тратить лишние силы на кусачий «Бостон» могло быть не слишком практично. Однако сами хоккеисты «Лайтнинг» так не считали и устроили настоящий фейерверк голов в заключительной двадцатиминутке.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2019, вторник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
5 : 4
2:1, 0:3, 3:0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Стэмкос (Кэллахан, Сергачёв) – 06:42 (5x5), 1:1 – Маршан (Пастрняк, Бержерон) – 08:32 (5x4), 2:1 – Стэмкос (Хедман, Сергачёв) – 14:58 (5x5), 2:2 – Койл (Бэкес) – 28:42 (5x5), 2:3 – Карло (Крейчи, Дебраск) – 33:41 (5x5), 2:4 – Маршан (Пастрняк, Бержерон) – 34:30 (5x5), 3:4 – Хедман (Стэмкос, Миллер) – 45:36 (5x5), 4:4 – Кучеров (Стэмкос) – 53:15 (5x5), 5:4 – Чирелли (Жозеф, Макдона) – 59:07 (5x5)

Сначала капитан южан Стивен Стэмкос организовал острейшую контратаку и должен был забивать сам, что принесло бы Стэмкосу хет-трик. Однако голкипер «Брюинз» Туукка Раск остановил бросок 91-го номера «Тампы», но не справился с добиванием в исполнении шведского великана Виктора Хедмана.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Ну а затем на авансцену вышел Никита Кучеров. Лучший бомбардир сезона поддержал атаку с участием того же Стэмкоса и переиграл Раска лазерным по точности кистевым броском в девятку.

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Исторический сезон для Кучерова продолжается.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Этот гол стал для россиянина 38-м в сезоне. Кучеров набрал 121 (38+77) очко в текущем регулярном чемпионате, и этот результат — третий по количеству очков в регулярках за последние 20 лет. Последний раз такую цифру выбивал легендарный Яромир Ягр в сезоне-2000/01. До достижения Александра Могильного, которому принадлежит рекорд самого результативного сезона в НХЛ для российских хоккеистов (127 очков), Кучерову осталось 6 баллов и 5 матчей.

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Гол Энтони Чирелли за 53 секунды до сирены принёс «Тампе» волевую победу и показал истинный потенциал нынешний «молний».

Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports Florida.

«Наше мышление, наш настрой заключается в том, чтобы побеждать каждый вечер. Мы пытаемся дать себе шанс. И я думаю, что он у нас есть», — с улыбкой отвечал Стивен Стэмкос, комментируя камбэк своей команды.

«Гол Чирелли — это великолепный момент. Все парни сыграли здорово. Он техничный игрок, помогал нам весь сезон, я очень рад за него. Он прогрессирует, за его игрой приятно наблюдать. Конечно, нам немного повезло. Нужно играть все 60 минут и не расслабляться», — сказал Кучеров.

«Да, соперник вернулся после счёта 2:4 и показал свой характер. «Тампа» продемонстрировала всем, почему они идут первыми. Значит, они больше нас хотели победить», — грустно констатировал наставник «Бостона» Брюс Кэссиди.

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