«Почему русские стоят так близко к Трампу?!». Америка — о приёме «Вашингтона»

«Я бы немного поболтал с ним. Например, спросил, когда он собирается налаживать отношения с Россией», — с улыбкой говорил Овечкин в середине февраля. Тогда «Вашингтон» и его капитан впервые узнали, что им предстоит визит в Белый дом и встреча с президентом США Дональдом Трампом.



Трамп про Овечкина тоже помнил. В день, когда «столичные» выиграли Кубок Стэнли, глава Соединённых Штатов сделал поздравительную запись в своём «твиттере».

«Мои поздравления «Вашингтон Кэпиталз» за их великолепную игру и победу в розыгрыше Кубка Стэнли. Алекс Овечкин, капитан команды, был потрясающ — настоящая суперзвезда! Округ Колумбия празднует. Потрясающий момент!» — отметил Трамп, чья дочь Иванка встретилась с Александром ещё летом.

Незадолго до визита чемпионов в Белый дом было объявлено, что официальной церемонией эта встреча не будет. Команде будет представлен небольшой экскурсионный тур по Белому дому, а с президентом хоккеисты должны будут встретиться в его Овальном кабинете. При этом, по неофициальной информации, администрация Трампа на всякий случай попросила переводчиков для Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Дмитрия Яшкина.

Русские окружили президента США. Над чем смеялись Овечкин и Трамп Вспомнили дочь Трампа Иванку, восхитились руками Овечкина и не прошли мимо молоденького Евджени Кузнецнова.

«Частный визит и гладко выбритый Овечкин»

Неформальная обстановка во время встречи «Кэпиталз» и Трампа стала одной из главных тем для обсуждения в заокеанской прессе.



«Президент США сидел за столом в своём Овальном кабинете, перед ним красовалась красная майка «Вашингтон Кэпиталз» с номером 45, а справа от него стоял Кубок Стэнли. Игроки, тренеры и сотрудники клуба пришли в гости в Белый дом спустя 10 месяцев после того, как они выиграли этот трофей, и за две недели до старта нового плей-офф, в котором они попытаются выиграть его снова.



45-минутная экскурсия по Белому дому была закрытой, без официальной церемонии, прежде чем репортёры из официального пула были приглашены, чтобы стать свидетелями встречи Дональда Трампа с командой. Эта скромная церемония резко контрастировала с той, когда подвыпившие игроки шествовали с кубком вокруг Джорджтауна. Кроме того, визит состоялся на следующий день после того, как генеральный прокурор Уильям Барр опубликовал сводку результатов расследования о предвыборной кампании Трампа. Согласно данным, не было найдено никаких доказательств того, что кампания Трампа на выборах-2016 координировалась или была обговорена с Россией. При этом выводов о том, препятствовал ли Трамп правосудию, сделано не было.

Трамп изумился размеру рук капитана Александра Овечкина, затем перечислил его достижения в карьере и заметил, что его дочь Иванка — большой поклонник и друг Александра. Президент выделил владельца «Вашингтон Кэпиталз» Теда Леонсиса, назвав его человеком, который добился большого успеха в жизни. Кроме этого, отметил защитника Джона Карлсона и Евгения Кузнецова, хотя произнести его фамилию ему удалось с трудом. После отъезда репортёров Трамп продолжил проводить время с командой, раздавая ручки, сувениры и конфеты M&M's, а также позируя для фотографий.

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«Большое спасибо, что вы с нами. Для нас большая честь встретиться с вами лично. Мы хотим попытаться выиграть трофей снова», — сказал чисто выбритый Овечкин. Частный характер мероприятия был удивителен, учитывая предыдущие встречи спортсменов в Белом доме. Но после того как представители NFL и НБА не посетили Белый дом, эти визиты приобрели политическую окраску», — отмечает Washington Post.



«Удивительно. Официальный «твиттер» «Вашингтона» разместил серию фотографий игроков в Белом доме. Но ни на одной из них хоккеисты не сфотографированы вместе с Трампом», — удивляется автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.



«Это был долгожданный визит. Он случился всего за 16 дней до того, как «Вашингтон» начнёт защищать Кубок Стэнли, ведь плей-офф начинается 10 апреля. Команда прибыла в Белый дом в два часа дня для 45-минутной экскурсии и долго ждала в комнате Рузвельта, пока игроков не пригласили в Овальный кабинет. Нет, команде не давали фаст-фуд, как это бывало во время визитов некоторых чемпионских команд из колледжей», — поделился мнением обозреватель NBC Sports Брайан Макналли.



«Предыдущие обладатели Кубка Стэнли приходили в Белый дом до начала регулярного чемпионата или ближе к его середине, но, конечно, не в конце. А поскольку недавние чемпионы из других лиг потом оказались без приглашения, когда несколько игроков отказались идти, то и этот визит не был гарантирован. По традиции, команда подарила президенту свитер и клюшку. Это был последний раз, когда хоккеисты «Кэпиталз» могли увидеть Кубок Стэнли до начала плей-офф», — подметил автор Washington Times Адам Зилонка.

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«Это был единственный раз, когда русские оппозиционеры приехали к Трампу в Белый дом»

«Самого популярного русского в Вашингтоне (и его одноклубников) приняли с почестями в Белом доме», — с таким ироничным заголовком вышла публикация в New York Times.



«На следующий же день после того, как президент Трамп пришёл в восторг от провала попыток преследовать его за незаконную связь с Россией во время избирательной кампании, самый знаменитый русский житель Вашингтона прибыл в Белый дом на празднование. Повод? Хоккейное чемпионство. Некоторые члены «Кэпиталз» бойкотировали это мероприятие. Но не Александр Овечкин, капитан команды и самый ценный игрок НХЛ, который также является ревностным поклонником и личным другом президента России Владимира Путина. Овечкин был не единственным русским в Овальном кабинете: вместе с ним пришли Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

«Пожалуй, это был единственный раз, когда оппозиционно настроенные россияне посетили Трампа в Белом доме», — сказал бывший сотрудник Белого дома Энди Хемминг. Это событие напомнило ещё одну встречу с русскими в мае 2017 года. Тогда Трамп разговаривал с министром иностранных дел России Лавровым и послом Сергеем Кисляком. США в то время увольняли директора ФБР Джеймса Коми, и тот разговор укрепил веру в то, что увольнение случилось из-за расследований Коми относительно самого Трампа и его избирательной кампании. Тогда говорилось, что на Коми было оказано серьёзное давление. Когда игроки «Кэпиталз» поставили Кубок Стэнли на стол Резолют, это давление, похоже, было ослаблено», — с сарказмом замечает автор New York Times Энни Карни.



Однако самые забавные комментарии о встрече Трампа с «Вашингтоном» оставили несколько проницательных болельщиков в «Твиттере».



«Почему русские так близко стоят к Трампу»?» — задался вопросом Кристиан Аллан. «У меня есть улики. «Вашингтон» посетил Трампа, и трое русских были ближе всех к президенту! Кузнецов, Орлов и Овечкин. Российский сговор — это должно быть правдой», — воскликнул пользователь «Твиттера» DFez11. Насколько это было сказано всерьёз, осталось тайной.

«И хотя не все игроки решили пойти на это мероприятие, те, кто пришёл, наверняка хорошо провели время. Белый дом всегда кажется приятным местом для вечеринок вне зависимости от политических взглядов гостей. Не было ни слова о том, кормили ли «столичных» во время визита и чем. Если учесть, что команде вскоре предстоит играть в плей-офф и защищать титул, диета была полезной. А то во время визита к Трампу чемпиона среди колледжей команды «Клемсон Тайгерс» игроков пичкали фаст-фудом», — резюмировал автор Daily Caller Марк Брест.