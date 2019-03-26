Где будут играть лучшие свободные агенты КХЛ? Список серьёзный

Кто-то может уехать в НХЛ или Европу, другие останутся в своих нынешних командах. За некоторых хоккеистов будет драка среди клубов КХЛ.

30 апреля 2019 года у многих хоккеистов, выступающих в КХЛ, заканчиваются контракты. Мы составили список самых лакомых, на наш взгляд, неограниченно свободных агентов (НСА, 29 лет или 28 лет и 250 матчей в КХЛ) и порассуждали, как может сложиться дальнейшая карьера этих игроков.

Кто из России уедет в НХЛ? У кого-то мечта, другие хотят развести клубы КХЛ Из России в Северную Америку планирует отчалить солидный десант.

Запад

Вратари

Александр Ерёменко («Динамо» М), Александр Салак («Локомотив»), Константин Барулин (ХК «Сочи»)

Почти наверняка Александр Салак покинет «Локомотив», так как в Ярославле планируют сделать ставку на молодых Коновалова и Исаева. Подходят к концу контракты Александра Ерёменко и Константина Барулина. Но если с Барулиным сочинцам давно пора прощаться, то Ерёменко выдал сильный плей-офф. Александр может рассчитывать на новый контракт с «Динамо». Если, конечно, не решит завершить карьеру.

Защитники

Андрей Зубарев, Патрик Херсли (оба — СКА), Стаффан Кронвалль, Якуб Накладал (оба — «Локомотив»), Юусо Хиетанен («Динамо» М)



По всей видимости, и Зубарев, и Херсли покинут СКА. Оба немолоды, Зубарев редко попадает в состав. Херсли же стал медлителен и выезжает за счёт мощного броска и большинства. На Андрея было бы интересно посмотреть в родной Уфе, а скандинав наверняка отправится в Европу, хотя и в КХЛ контракт может получить. Кронвалль провёл слабый сезон и не нужен «Локомотиву», а вот с Накладалом нужно договариваться. Не помешает динамовцам прижившийся в клубе защитник Хиетанен.

Нападающие

Линус Виделль («Динамо» Р), Павел Дацюк (СКА), Илья Зубов, Мартиньш Карсумс (оба — «Спартак»), Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» М), Александр Сёмин («Витязь»), Андрей Локтионов («Локомотив»), Сергей Андронов, Александр Попов (оба – ЦСКА)



В Риге хотят сохранить Виделля, но ведь кто-то может предложить больше. В таком случае «Динамо» не конкурент. Дацюка в СКА не будет на 90% — ждём Павла в «Автомобилисте». В вариант с возвращением в «Детройт» как-то не верится. Хорошо проявили себя в «Спартаке» Зубов и Карсумс, у которых заканчиваются контракты. Думается, что обоих переподпишут. Оставят ли в «Динамо» Дмитрия Кагарлицкого после слабо проведённого плей-офф? В этом вся интрига. Связка Шипачёва с Кагарлицким «зажигала» только в регулярке.

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«Витязь» хочет сохранить Александра Сёмина (ветеран удачно заменил ушедшего в «Динамо» Максима Афиногенова), а «Локомотив» — Андрея Локтионова, но форвардом интересуется много команд. В числе главных претендентов на Локтионова называют СКА. Форвард ЦСКА Сергей Андронов может попробовать свои силы за океаном, а с возрастным Александром Поповым «армейцам» нужно прощаться.

Восток

Вратари

Якуб Коварж («Автомобилист»), Илья Ежов («Нефтехимик»), Станислав Галимов («Торпедо»)



Руководство «Автомобилиста» в лице директора Максима Рябкова намекнуло, что клуб старается сохранить Коваржа и на неделе появятся официальные новости. Нет сомнений, что сторона чеха попросила серьёзное увеличение зарплаты. В «Автомобилисте», похоже, пошли на уступки. По нашей информации, серьёзный интерес с Коваржу проявляет «Авангард». Иная ситуация с Ильёй Ежовым и Станиславом Галимовым. Ежов провёл слабый сезон в Нижнекамске, Галимов мало играл из-за тяжёлой травмы. Выбить большие деньги будет проблематично.

Защитники

Андрей Марков, Пол Постма (оба — «Ак Барс»), Евгений Медведев, Максим Чудинов (оба — «Авангард»), Ян Коларж («Амур»), Кевин Даллмэн («Барыс»)



Марков слишком возрастной защитник, но ещё год контракта от «Ак Барса» в теории может получить. Вариант с Постной интереснее, канадец реально неплох. Среди защитников Медведева и Чудинова гораздо больше шансов переподписаться с «Авангардом» у Максима. В плей-офф Чудинов радует своими дальними бросками. Непонятно, вернётся ли в КХЛ канадец Даллмэн, у которого проблемы в семье.

Нападающие

Стефан Да Коста, Дэн Секстон (оба – «Автомобилист»), Данис Зарипов, Александр Свитов, Артём Лукоянов, Фёдор Малыхин (все – «Ак Барс»), Мэтт Эллисон («Металлург»), Юусо Пуустинен («Нефтехимик»), Владимир Галузин, Денис Паршин (оба — «Торпедо»), Райан Стоу («Трактор»), Кирилл Петров («Авангард»), Томаш Зогорна («Амур»), Брэндон Боченски, Андре Петерссон, Мэттью Фрэттин (все – «Барыс»), Йоонас Кемппайнен, Дмитрий Кугрышев, Антон Бурдасов (все – «Салават Юлаев»)



Самый интересный выбор среди форвардов Востока. Сразу несколько сильных хоккеистов получают статус НСА. Причём, у некоторых, как у Андре Петерссона, свою роль сыграло везение. Сейчас шведу 28 лет и 251 игра в КХЛ. Было бы на две меньше – статуса НСА не видать ещё год. Помимо Петерссона, «барсам» необходимо переподписывать Боченски и Фрэттина. Оба ярко себя проявили.

Да Коста почти наверняка покидает «Автомобилист», а вот Секстон может остаться. Пора перезагружать свою карьеру Фёдору Малыхину. Данис Зарипов и Артём Лукоянов, нет сомнений, останутся в Казани, а вот Александра Свитова в столице Татарстана не будет. Ну что, нас ждёт возвращение Свитова в Омск?



Неясна судьба Стоу. В «Тракторе» будет новый главный тренер, практически точно поменяется руководство. Галузин и Паршин не испортят картины в «Торпедо» на следующий сезон. Зогорна, как и его соотечественник Коларж, прижился в «Амуре», но может потребовать увеличения зарплаты. Скорее всего, покинет «Нефтехимик» Юусо Пуустинен – после столь мощного сезона на финна положили глаз более богатые клубы.



Что с Уфой? Антон Бурдасов не прочь попробовать себя в НХЛ, но захотят ли нападающего там видеть и не повторит ли хоккеист путь Сергея Шумакова? Центра первого звена Кемппайнена и Кугрышева, справляющегося со своей ролью в «Салавате», надо оставлять. Оба играют полезно.