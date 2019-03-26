Ничушкин не забивает даже в пустые ворота. Уже 70 игр без голов в НХЛ

Последний раз Валерий Ничушкин забивал 4 марта 2016 года. Кажется, фанаты «Далласа» уже выучили эту дату наизусть и перед каждым матчем делают ставки, забьёт ли россиянин. Это уже превратилось в народную забаву — в интернете есть сайт под названием Did Nichushkin score yet? (Ничушкин уже забил?), где можно узнать актуальную информацию. Создатели сайта надеются, что у него получится преодолеть чёрную полосу. Аналогичная группа появилась в «ВКонтакте», есть подобные аккаунты и в «Твиттере». В общем, все следят за Валерием, но болельщики не сильно верят, что россиянина прорвёт в этом сезоне.

Подобные сайты и группы – дело привычное. Точно так же болельщики с замиранием сердца ждали гол Райли Шихэна в сезоне-2016/17, упражнялись в остроумии и вели подсчёты. Тогда форвард, выступавший в «Детройте», молчал весь сезон, чтобы сделать дубль в своей 80-й игре. Это был последний матч «Ред Уингз» на «Джо Луис Арене», и надо сказать, Шихэн выбрал идеальное время, чтобы прервать свою серию и завершить чемпионат на мажорной ноте.

«Вэл скоро забьёт»

В «Далласе» такой игры от Ничушкина явно не ожидали, иначе бы не выписали Валерию контракт на два года с зарплатой $ 2,95 млн. «Контракт-мостик, чтобы проявить себя. Мне просто сказали, что рассчитывают на меня. Остальное зависит от меня, как и всегда. Если буду с первых матчей показывать хороший хоккей, думаю, мне будут давать много играть, и большинство будет. А если буду плошать, это уже будут мои проблемы. Зачем бояться, что спустят в третье-четвёртое звено? Я рассчитываю и надеюсь, что буду играть как можно больше в этом году, помогать команде», — говорил Ничушкин в интервью «Чемпионату» летом.

«Изначально был план, что вернусь в НХЛ». Ничушкин – о переходе в «Даллас» Первое интервью с Валерием Ничушкиным после подписания контракта в НХЛ.

Ничушкин не всегда попадает в состав, не раз ему меняли партнёров, но шайба упорно не идёт в ворота. В последней игре с «Виннипегом» у болельщиков сжалось сердце, но россиянин совершил практически невозможное и не забил в пустые ворота.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Удивительно, но тренер «Далласа» Джим Монтгомери в целом доволен нападающим. «На мой взгляд, Вэл действовал превосходно. Он очень близок к тому, чтобы прервать безголевую серию. Ничушкин — габаритный хоккеист, и он продолжает лезть на чужие ворота для того, чтобы пополнить голевой счёт. Вэл создаёт возможности и скоро забьёт», — отмечал Монтгомери после недавней игры с «Ванкувером».

«Он помогает нам выигрывать. Обороняется в меньшинстве, здорово прессингует. Мы далеко не самая забивающая команда, и все должны выкладываться и давить. Его лучшее качество – то, как он обращается с шайбой», — заявлял он в феврале. Грубо говоря, от Ничушкина в «Далласе» уже особо не ждут голов и используют только как форварда оборонительного плана. В топ-6 он попадает, но лишь эпизодически. Однако это всё равно не объясняет, почему он ещё не забил. В «Далласе» это сделали уже все нападающие, кроме него и Джастина Доулинга, которого иногда вызывают из АХЛ.

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Антирекорд

Валерий – единственный игрок в истории НХЛ, который провёл 54 матча в сезоне, не забив ни одного гола и не набрав ни одной минуты штрафа. А его общая безголевая серия насчитывает уже 70 матчей. За последние 10 сезонов было не так много нападающих, кто играл много, но ни разу не смог поразить ворота. Если быть точным – 15 (Дерек Бугар сделал это в двух сезонах подряд, но он был тафгаем, который забивал лишь в дебютном и последнем сезоне).

Нападающие без голов с сезона-2008/09 (минимум 50 матчей в сезоне)

2017/18 –

2016/17 – Брендан Гонс (57 матчей, 0+5), ДжаредБолл (51 матч, 0+3)

2015/16 – Джордан Нолан (52 матча, 0+5)

2014/15 – Майкл Латта (53 матча, 0+6)

2013/14 – Вилле Лейно (58 матчей, 0+15), Джеймс Райт (59 матчей, 0+2), Колтон Орр (54 матча, 0+0)

2012/13 —

2011/12 – Эрик Болтон (51 матч, 0+0)

2010/11 – Кевин Вестгарт (56 матчей, 0+3)

2009/10 – Крейг Адамс (82 матча, 0+10), Крис Барч (63 матча, 0+6), Дерек Бугар (57 матчей, 0+4), Райтис Ивананс (61 матч, 0+0)

2008/09 – Райли Коте (63 матча, 0+3), Дерек Бугар (51 матч, 0+3), Уэйд Белак (53 матча, 0+2)

Ничушкин – 10-й номер драфта-2013, кроме него только двое выбранных в первом раунде могут «похвастаться» подобной статистикой – Брендан Гонс (26-й пик в 2012 году, в «Ванкувере» о нём уже давно забыли и отправили в АХЛ) и Уэйд Белак (12-й номер в 1994 году. Тафгай, который в сезоне-2007/08 забросил свою последнюю шайбу в НХЛ, после чего провёл ещё 142 матча).Остальные – либо незадрафтованы вообще, либо выбраны в поздних раундах.

Ничушкин такой не один

В лиге есть ещё один форвард, который провёл более 50 матчей и всё не может забить, — это Тобиас Ридер. Недавно руководство «Эдмонтона» даже обрушилось на него с критикой, обвинив его в том, что команда не попадает в плей-офф. За предыдущие четыре года Ридер неизменно забивал 12-16 голов, но в «Ойлерз» от него не дождались помощи в атаке.

«Мы не будем продлевать контракт с Ридером. Его хотели подписать и другие команды, но он пришёл сюда на один год, потому что хотел играть с Драйзайтлем, своим партнёром по сборной Германии. Он думал, что будет играть если не с Леоном, то с Макдэвидом, забьёт 15-16 голов и вместо $ 2 млн подпишет контракт на четыре года с зарплатой $ 3,5 млн. Ридер в этом году не забил ни одного гола, упустил немало шансов при выходах «один в ноль». Если бы Ридер забил 10-12 голов, мы бы были в плей-офф», — заявил недавно президент «Эдмонтона» Боб Николсон. Позже он извинился перед игроком.

Но Ридер и близко не получал таких авансов, как Ничушкин. И будет жаль, если очередной наш игрок с большим потенциалом окончательно превратится в «бегунка» и забудет, как мастерски набирал скорость, продавливал соперников и забивал сумасшедшие голы.