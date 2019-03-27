«50-й гол будет в следующем матче!» Овечкин дал обещание

Когда за три минуты до конца матча с «Каролиной» трибуны «Кэпитал-уан Арены» начали хором скандировать: «Мы хотим 50!», Александр Овечкин улыбнулся. К этому моменту «столичные» комфортно вели в счёте, а вратарь-страдалец Петр Мразек уступил место на льду шестому полевому хоккеисту. У лучшего снайпера современности появилась возможность оформить долгожданный голевой «полтинник», но вывести своего капитана на решающий бросок у «Вашингтона» не получилось — гол в пустые ворота оформил его верный оруженосец Никлас Бекстрём.

«В следующем матче!» — пообещал Овечкин, когда игра закончилась.

«Почему русские стоят так близко к Трампу?!». Америка — о приёме «Вашингтона» И хорошо, что игроков не кормили, — так будет легче защищать титул.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

До 50-го у Овечкина был гол за номером 49, который стал для «Вашингтона» победным и который ознаменовал прерванную четырёхматчевую засуху для Великой Восьмёрки.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

«Конечно, мне хочется добраться до отметки в 50 голов, это было бы здорово. Но у нас впереди ещё пять матчей. Сегодня вечером у меня было много моментов, чтобы забить, но я использовал один. В последних играх не получается реализовывать свои шансы. Но это был важный гол с точки зрения командного результата, и я счастлив. Вы видели, как непросто складывался матч, нам приходилось обороняться. Обеим командам нужны очки», — заявил Александр после встречи.

«Это же придурок. Дети, не делайте так». Черри наехал на «птичку» Кузнецова Евгений ответил, а его фирменное празднование уже стало достоянием всего хоккейного мира. Её не остановить!

Другие россияне из стана «Кэпиталз» тоже были на виду. Евгений Кузнецов, который накануне решил дать публичный отпор Дону Черри, не смог получить повод в очередной раз позлить канадского телевизионного мастодонта и продемонстрировать «птичку» (шансы на это имелись), но оформил ассистентский хет-трик.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Заслуга Кузнецова в голе Овечкина тоже очень велика, что прекрасно видно на замедленном повторе.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.



Однако самый красивый голевой пас в этом матче отдал Дмитрий Орлов, который ассистировал своему коллеге по обороне Джону Карлсону. За счёт этой шайбы Карлсон добрался до отметки в 400 очков за карьеру, а в истории клуба это удавалось очень немногим игрокам его амплуа.

«Клуб 400» для защитников «Вашингтона»:



1. Калле Юханссон — 474 очка,

2. Скотт Стивенс — 429,

3. Кевин Хэтчер — 426,

4. Сергей Гончар — 416,

5. Джон Карлсон — 400.

Стоит добавить, что все зрители этого матча получили в подарок игрушку-болванчика: фигурка изображала Евгения Кузнецова, который делает свою знаменитую «птичку». «Это была не моя идея, но это здорово. Надеюсь, каждый игрок в команде получит возможность заиметь такую фигурку. Я имею в виду свою собственную, а не мою», — со смехом сказал Евгений.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Вашингтона».

Следуя моде, «Вашингтон» вслед за «Каролиной», которой тоже доставалось от мистера Черри за празднование побед, изготовил специальную майку, где обыгрывалось слово «придурок» — любимый эпитет канадского телеветерана.

Следующий матч «Вашингтон» также проведёт с «Каролиной», но на выезде.