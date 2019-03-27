«50-й гол будет в следующем матче!» Овечкин дал обещание

Когда за три минуты до конца матча с «Каролиной» трибуны «Кэпитал-уан Арены» начали хором скандировать: «Мы хотим 50!», Александр Овечкин улыбнулся. К этому моменту «столичные» комфортно вели в счёте, а вратарь-страдалец Петр Мразек уступил место на льду шестому полевому хоккеисту. У лучшего снайпера современности появилась возможность оформить долгожданный голевой «полтинник», но вывести своего капитана на решающий бросок у «Вашингтона» не получилось — гол в пустые ворота оформил его верный оруженосец Никлас Бекстрём.
«В следующем матче!» — пообещал Овечкин, когда игра закончилась.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.
До 50-го у Овечкина был гол за номером 49, который стал для «Вашингтона» победным и который ознаменовал прерванную четырёхматчевую засуху для Великой Восьмёрки.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.
«Конечно, мне хочется добраться до отметки в 50 голов, это было бы здорово. Но у нас впереди ещё пять матчей. Сегодня вечером у меня было много моментов, чтобы забить, но я использовал один. В последних играх не получается реализовывать свои шансы. Но это был важный гол с точки зрения командного результата, и я счастлив. Вы видели, как непросто складывался матч, нам приходилось обороняться. Обеим командам нужны очки», — заявил Александр после встречи.
Другие россияне из стана «Кэпиталз» тоже были на виду. Евгений Кузнецов, который накануне решил дать публичный отпор Дону Черри, не смог получить повод в очередной раз позлить канадского телевизионного мастодонта и продемонстрировать «птичку» (шансы на это имелись), но оформил ассистентский хет-трик.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».
Заслуга Кузнецова в голе Овечкина тоже очень велика, что прекрасно видно на замедленном повторе.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.
Однако самый красивый голевой пас в этом матче отдал Дмитрий Орлов, который ассистировал своему коллеге по обороне Джону Карлсону. За счёт этой шайбы Карлсон добрался до отметки в 400 очков за карьеру, а в истории клуба это удавалось очень немногим игрокам его амплуа.
1. Калле Юханссон — 474 очка,
2. Скотт Стивенс — 429,
3. Кевин Хэтчер — 426,
4. Сергей Гончар — 416,
5. Джон Карлсон — 400.
Стоит добавить, что все зрители этого матча получили в подарок игрушку-болванчика: фигурка изображала Евгения Кузнецова, который делает свою знаменитую «птичку». «Это была не моя идея, но это здорово. Надеюсь, каждый игрок в команде получит возможность заиметь такую фигурку. Я имею в виду свою собственную, а не мою», — со смехом сказал Евгений.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Вашингтона».
Следуя моде, «Вашингтон» вслед за «Каролиной», которой тоже доставалось от мистера Черри за празднование побед, изготовил специальную майку, где обыгрывалось слово «придурок» — любимый эпитет канадского телеветерана.
Следующий матч «Вашингтон» также проведёт с «Каролиной», но на выезде.