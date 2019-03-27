Почему КХЛ не стала резать по живому. Лигу могут заполнить азиаты

Опять романтические мечты о продвижении на Запад и Восток. Неужели это действительно нам нужно?

Совет директоров КХЛ утвердил состав участников на следующий сезон. Лига не избавилась ни от одной команды, и это решение многими было воспринято как единственно правильное. Весь прошедший чемпионат КХЛ публиковала рейтинги, называла аутсайдеров, подстёгивала отстающие команды к развитию. После решения никого не исключать может показаться, что лига осталась удовлетворена работой клубов в течение сезона. Но это не единственная причина, по которой КХЛ решила не резать по живому.

Неожиданная смена стратегии

«Я предлагал действовать согласно стратегии и исключить слабейший клуб. Но у КХЛ есть серьёзные планы по развитию дальневосточного региона. Была поставлена задача – создать рабочую группу по изучению структуры дивизионов. Возможно, через сезон у нас появится дальневосточный дивизион «Азиатский». Также рассматриваем западноевропейский регион в случае появления новых клубов. Не секрет, что обсуждается много вариантов. Есть интересные кандидаты по расширению на запад», — Дмитрий Чернышенко после совета директоров рассуждал о расширении, и стало понятно, почему из КХЛ не стали убирать ни «Слован», ни «Адмирал», ни «Амур».

Лига надумала расширяться, и теперь каждая команда у неё на счету. На смену одной стратегии руководства (в которой Чернышенко и Ко видели только 24 клуба) пришла другая, и этот ветер перемен спас некоторые команды от исключения, а также сделал лигу чересчур лояльной. Так, «Словану» и рижскому «Динамо» были предоставлены отсрочки по предоставлению финансовых гарантий, а с «Адмирала» взято честное слово, что старые долги будут погашены по первому требованию. Совет директоров явно не имел намерений кого-нибудь выгонять, озадачившись новой идеей расширить границы КХЛ. Но есть ли в этом необходимость?

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Расширение ради расширения

Прямо сейчас возникает вопрос – какое будущее для КХЛ видит её руководство? Они хотят сделать сильную конкурентную лигу или создать пёстрый интернациональный чемпионат? С одной стороны, видны шаги в правильном направлении.

«Председатель совета директоров Геннадий Тимченко всем напомнил, что жёсткому потолку быть. Сейчас активная фаза комплектования команд. Все клубы должны понимать это, заключая контракты с игроками. Из позитивного хочу заметить, что мы уже наблюдаем выравнивание бюджетов. Разница между топ-5 и последними пяти по бюджетным ведомостям уже снизилась на 15%: с 5,8 раз до 4,9. Нас этот показатель всё равно не устраивает, будем продолжать действия на выравнивание конкурентоспособности клубов», — Чернышенко подчеркнул, что вопросы с жёстким потолком зарплат и выравниванием бюджетов остаются приоритетными. Также были сказаны правильные слова о скрытой аренде в КХЛ и про отношение к клубам-должникам. Здесь видно, что лига хочет стать солидной организацией, которая предоставляет своим членам равные возможности.

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В эту канву вполне укладывалось исключение из состава участников тех клубов, которые не показывают никакого спортивного результата, но в КХЛ не только оставили условный «Слован», но и хотят добавить в лигу ещё несколько зарубежных команд из совсем не хоккейных стран. Узбекские, китайские или корейские команды, конечно, привнесут неповторимый колорит, вот только какая у них будет цель в КХЛ? Уж точно не бороться за Кубок Гагарина.

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КХЛ непременно хочет добавить в свой чемпионат новых ярких красок, но есть серьёзное опасение, что это не даст лиге никаких дивидендов. Предположим, что у нас появится «Азиатский» или какой-нибудь «Западноевропейский» дивизион, но какой будет смысл в их существовании? Претендовать на главный трофей в ближайшие годы всё равно будут одни и те же команды, а расширение географии только усложнит структуру проведения чемпионата, сделает невозможным формулу «каждый играет с каждым».

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Понятно, что тому же Узбекистану или Китаю интересно и выгодно сотрудничество с лучшей европейской лигой, но зачем это КХЛ? Как ни развивай хоккей в Поднебесной, там не удастся создать боеспособный клуб на базе собственных воспитанников. Если напичкать второсортными легионерами команду из Ташкента, то это убьёт саму идею проекта. Так что пока все эти замыслы выглядят не как обдуманное продвижение КХЛ в Европу и Азию, а как безрассудное размытие собственных границ. Кто-то, возможно, скажет про развитие локальных рынков, охват новой аудитории. Это верный посыл, но происходят подобные вещи по-другому. Те же НХЛ или НБА крайне заинтересованы в продвижении своего продукта по всему миру, но там никому не приходит в голову тащить в ассоциации команды из других стран.

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Словом, итоги заседания совета директоров получились странными. Правильные задачи относительно выравнивания бюджетов, грамотная структура календаря – это прекрасно. Но в вопросе состава участников КХЛ вновь предпочла прагматике романтические мечты о создании одной большой Евроазиатской лиги. И это удивляет, так как Дмитрий Чернышенко до этого момента казался человеком, который доверяет только цифрам и фактам, но никак не словам и обещаниям.

Но пока получается вот что. Сейчас КХЛ даёт отсрочки «Словану» и рижскому «Динамо», допускает к сезону «Адмирал» с долгами, которым скоро стукнет два года, а в будущем собирается привлекать в свой состав целый ряд экзотических клубов. И ведь никто не даст гарантии, что у них не возникнет финансовых, организационных или каких-то других проблем, хотя этот вариант более чем вероятен.

Ведь в КХЛ не добилась прогресса ни одна зарубежная команда. В лучшем случае – стагнация, в худшем – деградация – вот пути иностранных коллективов в российской лиге. Но КХЛ играет в неисправимого романтика, привлекает в свой проект новые страны и клубы, хотя ещё остаётся куча нерешённых проблем со старыми.

Очевидно, лиге не хватило жёсткости в принятии решений. Если бы исключили тот же «Слован», то это было бы сигналом, что КХЛ не намерена терпеть в своём составе иностранный клуб, чьё существование ничем не оправдано со спортивной точки зрения. Но словаки остались, а скоро в КХЛ, вероятно, будет целый дивизион из таких ни на что не претендующих команд. И как с таким подходом лига собирается становиться лучше и интереснее? Увы, по итогам совета директоров этот вопрос остался открытым.