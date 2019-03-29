«Коламбус» не зря рискнул с Панариным. Он забил один из главных голов сезона

Матч года для «Коламбуса» и «Монреаля» — так окрестили встречу между «Блю Джекетс» и «Канадиенс» болельщики, и с этим были согласны все хоккеисты обеих команд. Это была встреча двух прямых конкурентов за кубковую позицию, которую до старта игрового дня занимал «Монреаль».



Согласно статистическим данным, если «хабы» выигрывали этот матч у «мундиров», то вероятность их попадания в плей-офф увеличилась бы до 80%. В случае поражения в основное время шансы «Монреаля» снижались до 32%, а у «Коламбуса» при этом исходе возрастали бы до 75%. Поражение «мундиров» сделало бы концовку регулярки чрезвычайно сложной — лишь 27% на попадание в плей-офф и грустная констатация факта, что дедлайн был проведён с большими ошибками.

Панарин не забивает 12 матчей. «Коламбус» затащит в плей-офф только Бобровский Но даже «Монреаль» не собирается уступать своё место в кубковой зоне.

Словом, важность этого матча никто не подвергал сомнению. Победа была жизненно необходима обоим коллективам, и в этой битве победа осталась за парнями из Огайо.

«Коламбус» не слишком удачно провёл начало встречи. Уже на второй минуте хоккеисты «Канадиенс» усилиями человека по фамилии Кулак открыли счёт, и весь первый период «мундиры» потратили на то, чтобы найти нужный уровень взаимопонимания и командной скорости. А после того как Дэвид Савар сравнял счёт, хозяева пропустили курьёзный гол, полноценным соавтором которого стал голкипер хозяев Сергей Бобровский. Бросок защитника Джеффа Питри с нулевого угла не таил в себе особой опасности, но российский страж ворот сыграл неудачно, и шайба снова оказалась за линией.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Тем не менее именно эта шайба помогла «Блю Джекетс» проснуться. В середине второго периода Оливер Бьоркстранд сравнял счёт, подправив на пятачке дальний бросок защитника Сета Джонса, а затем слово взял Артемий Панарин. Хлебушку немало доставалось после дедлайна, поскольку российский снайпер в последних матчах забивал мало, но на этот раз придраться к парню из Коркино было невозможно. Его бросок в касание вывел «Блю Джекетс» вперёд и стал в итоге победным.



«Передача Дюшейна на Панарина? Мэтт — игрок мирового уровня. Он просто должен быть собой», — сказал вернувшийся в строй капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Голевой порыв Панарина был поддержан всё тем же Бьоркстрандом и Райли Нэшем, а Сергей Бобровский исправился за неудачу во второй пропущенной шайбе и удержал команду на плаву, когда «канадцы» устраивали штурм.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Итоговая победа позволила «Коламбусу» вскарабкаться на восьмую строчку в Восточной конференции, выбив оттуда «Монреаль». У обеих команд теперь по 90 очков, но у «мундиров» есть матч в запасе, а если учесть финишное расписание «Канадиенс» («Виннипег», «Тампа», «Вашингтон» и «Торонто»), то шансы команды Клода Жюльена на возвращение кубковой позиции выглядят минимальными.

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Впрочем, победа может стоить «Коламбусу» дорого. В середине второго периода форвард «Монреаля» Эндрю Шоу засадил локтем в голову защитнику «Блю Джекетс» Адаму Маккуэйду, у которого могут диагностировать симптомы сотрясения — на лёд он после этого не вернулся.



«Определённо, за это должна быть дисквалификация!» — бушевал после матча Джон Торторелла.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«У нас был хороший первый период, особенно первые 10 минут. Потом плохо начали вторую двадцатиминутку и потеряли нити игры. Плохая смена стоила нам пропущенной шайбы. Соперник исправился по ходу матча, а мы — нет. Слишком много ошибок, в концовке не могли сделать два точных паса подряд. Увы, неаккуратная игра стоила нам важнейшей победы», — констатировал наставник «Монреаля» Клод Жюльен.