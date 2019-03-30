«Помеха Метсоле была – будем разбираться». Хартли и Цулыгин говорили долго

Первый матч финала Востока мог закончиться как угодно, и, наверное, справедливо, что мы увидели овертайм. Семь голов, две классные атакующие команды, вопросы вызвал лишь гол в дополнительное время.

«Салават» снова «прибили» в Балашихе? Такой гол день назад не засчитали СКА В регулярке уфимцам не засчитали гол Хартикайнена, а сейчас не заметили помеху вратарю.

Пресс-конференция главных тренеров длилась почти 15 минут, Цулыгин и Хартли терпеливо отвечали на вопросы журналистов.

«Мы считаем, помеха вратарю была, будем разбираться»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин считает, что гол «Авангарда» в овертайме был забит не по правилам.

— «Авангард» с победой. Хорошая боевая игра, к сожалению, где-то проиграли в мелочах, получили необязательные удаления, которые были не нужны, и к которым игра даже не шла. Пропустили голы. В хоккее не бывает мелочей, тем более на таком уровне, за каждую мелочь нас наказали. Показали хороший интересный хоккей, боролись. Сейчас самое главное восстановиться и готовиться к следующему матчу.

— Ваша команда играет красиво, комбинационно. Не считаете, что это зрелищный хоккей, но иногда надо сыграть строже?

— Строже всегда надо играть, комбинационно или нет. Надо сохранять строгость в обороне, чтобы не было провалов, как у нас в первом периоде. Несколько раз соперник убегал. Во втором и третьем периоде сохранили это же движение и игру в нападении, мы постарались, чтобы не было провалов. В хоккей надо всё равно играть, это хоккей, тем более с такими нападающими, как у нас. Надо играть хорошо впереди и надёжно сзади.

— Не было Бурмистрова и Кадейкина, вы довольны теми, кто их заменил? И выйдет ли Кадейкин в следующем матче?

— По Кадейкину не могу сказать, когда будет играть. Те, кто вышли, бились от начала до конца. Нет претензий к команде, кроме результата.

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— С чем связываете то, что вам сегодня у вас не было шанса поиграть в большинстве?

— С тем, что соперник не дал повода для удалений, видимо, для судей.

— Казалось, была помеха Метсоле, и даже не визуальная?

— Мы считаем, что была. Мы сделали запрос, они посмотрели. Значит, они решили, что нет. Сейчас будем разбираться, посмотрим, что из этого получится.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Метсола делал, что мог, он же не всемогущий»

— Метсола в этом плей-офф выручал, не кажется, что сегодня он не подтащил, особенно с голом Покки?

— Он делал всё, что мог. Иногда случается, он же не всемогущий, чтобы поймать все шайбы. Иногда они залетают. К нему претензий по этой игре нет.

— Со второго периода «Салават» заиграл в давление, это «Авангард» заставил, или вы готовились к этому?

— Планировали, как хотели играть. В первом периоде не так получилась, а потом получилось. Как может «Авангард» заставить нас играть в давление? Мы среднюю зону если отдавали, они уже вводили шайбу и подняли голову. Если мы могли заходить в зону с шайбой, забрасывать и идти давить, мы всегда шли давить.

— В плей-офф преобразился Ткачёв, он играет интереснее и ярче, с чем это связываете? И с чем связываете количество силовых приёмов, это не самый габаритный игрок, сегодня Бондарева размазал, ещё несколько хитов провёл.

— Видимо, человек понял, как надо играть, чтобы становиться лидером в такой команде, как «Салават Юлаев». Надо не только играть с шайбой, надо биться и бороться. Молодец, дай бог, чтобы так и продолжалось и дальше.

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«Грустно, что в таких играх кому-то приходится проигрывать»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли считает, что сегодняшний матч – лучший из тех, что он видел в КХЛ, а тройки Деарне и Кемппайнена – сильнейшие в лиге.

— В таких играх порой даже бывает грустно, что кому-то приходится терпеть поражение. Эту игру можно назвать лучшим матчем, который лично я видел в КХЛ в этом сезоне. Между победой и поражением очень тонкая черта, нюансы имеют значение. Сегодня нам позволила победить игра в большинстве. Противник где-то попал в штангу, нам чуть больше повезло. Если бы не наше большинство, может быть, мы бы ещё играли. Отличное противостояние двух сильных команд, нам предстоит интересная серия.

Уже говорил, что у соперника практически нет слабых сторон. Команда отличная, но я горжусь нашими ребятами, они показали отличную командную работу и отыгрались, сравняли, и в овертайме забросили очень важный гол в большинстве. Сейчас важно отдохнуть и готовиться к следующему матчу.

— В предыдущих сериях у «Салавата» хорошо работала сдерживающая тройка, как вам удалось сегодня нейтрализовать преимущество соперника и забросить четыре шайбы?

У каждой команды есть свой стиль игры, своя система и свой план на игру. Нам повезло, что мы сегодня забросили «пять на три», в равных составах со вбрасывания, в большинстве. Если дважды реализуешь большинство, это увеличивает твои шансы одержать победу. Так и произошло. Наше большинство прогрессирует, где-то за 10-15 матчей до плей-офф ребята начали понимать, как нужно действовать. Поэтому этот компонент нам принёс сегодня результат.

«Тройки Кемппайнена и Деарне – самые сильные в КХЛ»

— Вы выпускали пятёрку Деарне на тройку Кемппайнена. Справились ли они?

— Ребята молодцы, они отлично постарались. Эти два звена можно оценить как самые сильные в лиге. И тройка Кемппайнена действует здорово, и звено Деарне. Осталось лишь четыре команды, Уфа постаралась, чтобы быть здесь. Мы тоже выбили действующего чемпиона, а затем победителя дивизиона. Никто не оказался здесь случайно. Выигрывают прежде всего болельщики, которые становятся свидетелями невероятных матчей как в нашей серии, так и в серии ЦСКА – СКА.

— Что с Галимовым?

— Галимов подвернул лодыжку в игровом эпизоде. С ним всё нормально, если бы мы не забили в большинстве, он был бы готов играть.

— Сегодня были опять изменения по сочетаниям.

— У нас есть травмы, и нам повезло, что наши игроки сильны духом и у них отличный характер. Они соглашаются принимать новые роли. Это природа плей-офф, здесь необходимо делать шаг вперёд каждому игроку. Мы всегда анализируем противника, стараемся выявить сильные и слабые стороны, чтобы поставить игроков на новую позицию. Мы это продолжим делать. Сегодня всё сработало, но игра шла на равных, необходимо будет думать и работать дальше.

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