«Автобус» в зоне ЦСКА. Почему серия Запада такая незрелищная

Завершился первый матч серии Западной конференции ЦСКА – СКА, но все еще непонятно, как завершится вся серия. Перед ее началом ЦСКА называли безоговорочным фаворитом. И москвичи выиграли первый матч, однако сама игра в этом совершенно не убедила.

Гол СКА не засчитали из-за визуальной помехи. Бывает и такое Счёт не изменился, и ЦСКА довёл дело до первой победы в серии.

После ухода из ЦСКА главного тренера Дмитрия Квартальнова его возглавил Игорь Никитин. Принципы игры Квартальнова знают все, кто следит за российским хоккеем: это активный форчекинг (прессинг в зоне атаки), отбор шайбы и постоянные броски с набросами на ворота в расчете на подправления и добивания. Так раньше играли все североамериканские команды, пока не стали заимствовать другие идеи из европейского хоккея. Такой хоккей забирает массу энергии, так как все время нужно бегать и толкаться. Но за счет постоянной ротации, когда от матча к матчу ты меняешь 5-7 игроков основы, это срабатывает.

Так вот Никитин продолжил играть по схемам Квартальнова, но затем, уже в последнем регулярном чемпионате, изменил своим принципам. Обладая такой шикарной линией нападения, где блистают олимпийские чемпионы Капризов и Григоренко, восходящая звезда Окулов, а атаку могут поддержать защитники Нестеров и Робинсон. Имея таких исполнителей и пять хорошо укомплектованных звеньев, не играть в атакующий, комбинационный хоккей — просто преступно. Именно с ним армейцы расправились с «Витязем» и «Динамо». И такой же феерии ждали в серии против СКА.

Но что мы увидели в первом матче? 12-37 по броскам в пользу СКА! 6:05 – 15:24 – это время в атаке – тоже в пользу СКА. Да, гол Григоренко после паса Капризова был великолепен, но где же феерия?! В пору самых горячих матчей мы вынуждены наблюдать скуку. СКА не только перебросал, но и переиграл ЦСКА. Про отмененный гол говорить не будем, уже сказали очень много. Но питерцы с двумя центрами в первых двух звеньях Бывальцевым и Мальцевым (могли бы вы поверить в такое, если бы вам сказали, что именно эти игроки выйдут в плей-офф в качестве ударной силы против ЦСКА) играли активно, современно, с подключением защитников.

Давайте разберем наглядно.

Вот как ЦСКА встречает соперника в средней зоне. Все сзади, никто не прессингует в средней зоне, встречать игрока будут на синей линии сразу двое. Это «капкан», который практиковал еще Петр Воробьев, признанный мастер игры от обороны. Но в годы царствования отца тренера СКА и сборной Ильи Воробьева в суперлиге почти не было классных исполнителей, которые могли придумать опасный момент из ничего. Чего не скажешь о современном ЦСКА.

При Квартальнове, да и при Никитине тоже, ЦСКА летел за линию ворот тремя игроками. Как собаки, спущенные с цепи, игроки красно-синих вгрызались в шайбу, скидывали под бросок защитникам и добивали на пятачке. Но что мы видим сейчас? ЦСКА откатывается назад и лишь один игрок обозначает прессинг. Снова «все назад»!

Вот он – классический откат 1-3-1, жесткая оборонительная схема, которая совсем не способствует зрелищности. Проходить такой оборонительный редут тяжело, организовывать массированную атаку сходу при отборе шайбы – тоже. В результате почти весь матч мы видели закрытый, незрелищный хоккей.

СКА сыграл в более атакующий хоккей. Посмотрите, где находится защитник Хафизуллин (№3) во время позиционной атаки. Постоянно заказывающий защитник в позиционке – это тенденция современного хоккея.

Вот давление при потере шайбы. Обратите внимание, где располагается защитник Антон Белов (№77). Если бы ЦСКА играл так же, мы бы увидели феерический хоккей.

Еще одна позиционная атака СКА. И кто же на острие? Защитник Рукавишников (№5).И таких примеров можно набрать ещё с десяток. Будем надеяться, что в следующих матчах мы увидим более атакующий и зрелищный хоккей.