20 главных переходов в дедлайн НХЛ. Что из этого получилось

Регулярный чемпионат НХЛ подходит к концу, командам осталось провести по 4-6 матчей, после чего лучшие 16 клубов начнут рубку в плей-офф. С дедлайна обменов минуло больше месяца, разбираемся, насколько удачными вышли основные сделки для команд, претендующих на выход в следующий этап чемпионата. Мы рассматривали только обмены с большими ожиданиями либо наоборот, те, когда середнячки выстрелили в новых командах.

Дедлайн в НХЛ! Панарин и Бобровский остались в «Коламбусе» А «Нэшвилл» серьёзно усилился Гранлундом и Симмондсом.

«Каролина»

Приобретения: н. Нино Нидеррайтер (31 матч, 13+13, «+4»)

Результаты команды после дедлайна: 9 побед в 15 матчах, 19 очков

Место в конференции до дедлайна и сейчас: 7/7

Одна из лучших сделок была совершена задолго до дедлайна, 17 января. С Нидеррайтером «Каролина» сделала качественный скачок по части реализации моментов, плюс создала более сбалансированный состав звеньев, получив возможность перевести Терявяйнена во вторую тройку.

«Ураганы» идут к тому, чтобы попасть в плей-офф впервые с 2009 года, и Нидеррайтер – одна из причин стремительного взлёта. 17 января «Каролина» на семь очков отставала от восьмого места, сейчас держится на седьмой строчке.

«Торонто»

Приобретения: з. Джейк Маззин (28, 5+11, «+10»)

Результаты команды после дедлайна: 8 побед в 16 матчах, 19 очков

Место в конференции до дедлайна и сейчас: 4/4

Маззин – защитник, который не расстаётся с шайбой и при этом любит силовой хоккей. После его перехода «Торонто» стал самой бросающей командой лиги. Казалось бы, Бэбкок получил, что хотел, но «листья» в последние пару месяцев стали пропускать ещё больше, чем раньше, а забивают столько же.Однако Маззин при этом – лучший защитник команды по показателю полезности и второй – по очкам. Беды «Торонто» точно не от него, просто Бэбкоку что-то надо менять в своём королевстве.

Бэбкок: бросок Маззина поможет «Торонто», наших щелчков не боялись соперники

Джейк Маззин Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

«Питтсбург»

Приобретения: н. Ник Бьюгстад (27, 7+4, «+3»), н. Джаред Маккэнн (27, 11+5, «+7»), з. Эрик Гудбрэнсон (14, 0+2, «+7»)

Результаты команды после дедлайна: 10побед в 15 матчах, 23 очка

Место в конференции до дедлайна и сейчас: 9/6

Генменеджера «Питтсбурга» уже не раз списывали со счетов, а он продолжает демонстрировать, что умеет проводить выгодные сделки. Избавившись от откровенного балласта в виде Брассара и Шихэна, Джим Рутерфорд получил для своей команды двух отличных игроков. Бьюгстад стал тем, кем не смог стать в «Питтсбурге» Брассар, и за центральную ось «пингвинам» теперь можно не беспокоиться. Маккэнн, что называется, нашёл свою команду. Он способен заткнуть любую дыру в составе, одинаково уверенно чувствует себя и рядом с Кросби, и рядом с новичком Блюгером.

То же самое с Гудбрэнсоном. В это сложно поверить, но до перехода в «Питтсбург» защитник имел «-27» по показателю полезности, а в новой команде – «+7». «Пингвинам» повезло, что игроками обороны занимается Сергей Гончар.

«Бостон»

Приобретения: н. Чарли Койл (16, 2+3, «-2»), н. Маркус Юханссон (5, 0+1, «-1»)

Результаты команды после дедлайна: 11 побед в 15 матчах, 22 очка

Место в конференции до дедлайна и сейчас: 2/2

Койла брали, чтобы укрепить центральную линию, но из-за травмы Пастрняка ему пришлось некоторое время играть с краю. Сейчас он вернулся на привычную позицию, где чувствует себя более комфортно. В первую очередь, задача Койла – это оборона, с которой он справляется.

Юханссон успел провести всего пять матчей, после чего получил ушиб лёгкого. Он вернулся в состав в последней игре, и тренерский штаб «Бостона» в срочном порядке должен разобраться, как лучше использовать нападающего. Пока оценивать что-то рано.

«Вашингтон»

Приобретения: н. Карл Хагелин (16, 3+6, «+5»), з. Ник Дженсен (16, 0+4, «+4»)

Результаты команды после дедлайна: 11 побед в 15 матчах, 23 очка

Место в конференции до дедлайна и сейчас: 5/3

«Вашингтон» прекрасно себя чувствует и не надо удивляться, что новые игроки быстро вписались в систему. Тому же Хагелину намного комфортнее в Восточной конференции. Он добавил «столичным» скорости, старается обострять в атаке и шикарно обороняется в меньшинстве. Сейчас, когда «Вашингтон» охватил вирус гриппа, его даже перевели во второе звено. Погоды там он не испортит, хотя вместе с Эллером выглядел эффективнее.

Карл Хагелин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Дженсен, конечно, не самый надёжный защитник в мире, и в «Вашингтоне» его игру даже с натяжкой нельзя назвать идеальной. Он часто ошибается, но пока эти ошибки сходят «столичным» с рук. Дженсен прочно закрепился в составе, особенно после травмы Михала Кемпны.

«Коламбус»

Приобретения: н. Мэтт Дюшейн (18, 3+6, «0»), н. Райан Дзингел (16, 3+6, «+4»)

Результаты команды после дедлайна: 8 побед в 16 матчах, 17 очков

Место в конференции до дедлайна и сейчас: 6/8

«Коламбус» имел туманные перспективы по попаданию в плей-офф и сильно рисковал, взяв двух игроков с заканчивающимися контрактами. «Мундиры» даже выпадали из восьмёрки, но после победы над «Монреалем» уцепились за второй «уайлд кард».

Дюшейн не стал центром для Панарина (хотя они играют вместе в большинстве, и иногда выходят в одном звене), и спасителем для «Коламбуса» пока тоже не выглядит. В «Оттаве» он набирал больше очка за игру, сейчас в два раза меньше, при том, что в один партнёр у него остался привычный – Дзингел.

Райан действует более полезно, хоть и играет гораздо меньше Дюшейна. Обоим чаще приходится обороняться (их Корси – менее 50%). Тащат «Коламбус» те, кто и раньше – Панарин, Бобровский и собственная молодёжь. Назревает вопрос – стоила ли игра свеч?

Про яйца и корзину. Почему Бобровский и Панарин не возьмут Кубок Стэнли — 2019 Купить Кубок Стэнли за счёт оптового приобретения звёзд — изначально неверное решение.

«Даллас»

Приобретения: н. Матс Цукарелло (1, 1+1, «+3»)

Результаты команды после дедлайна: 10 побед в 16 матчах, 21 очко

Место в конференции до дедлайна и сейчас: 7/7

«Даллас» провёл лишь одну, зато очень интересную сделку, но, к несчастью, оценить её невозможно. В первой же игре за «Старз» Матс Цукарелло получил серьёзную травму руки, заблокировав бросок. Он успел набрать 2 (1+1) очка, и можно только догадываться, насколько хорошим подспорьем он бы мог быть. Впрочем, у «звёзд» и без усиления всё очень даже неплохо.

«Сан-Хосе»

Приобретения: н. Густав Нюквист (14, 4+4, «0»)

Результаты команды после дедлайна: 6 побед в 14 матчах, 13 очков

Место в конференции до дедлайна и сейчас: 2/2

Нюквист – один из лучших в «Сан-Хосе» по владению шайбой (Корси – 58,77%). Ему постоянно меняют партнёров, пытаясь подобрать оптимальное сочетание, в последнее время он чаще играет с Кутюром и Майером.

При Нюквисте команда много атакует и в равных составах, и постоянно давит в большинстве, но результат мог бы быть и лучше. При нём «Сан-Хосе» чаще пропускает, чем забивает, Нюквист ещё не сделал ни одной первой передачи и с трудом завершает собственные моменты. На финише регулярки «Шаркс» попали в затяжной кризис (семь поражений подряд), хотя еще месяц-другой назад претендовали на победу в конференции.

«Виннипег»

Приобретения: н. Кевин Хейз (15, 4+7, «+1»), з. Натан Болье (13, 0+5, «+4»)

Результаты команды после дедлайна: 8 побед в 15 матчах, 16 очков

Место в конференции до дедлайна и сейчас: 3/3

Приобретение Хейза пока более чем оправдывает себя. Нападающий выходит во втором звене и играет крайне полезно и эффективно. Он здорово сыгрался с Коннором, отлично отрабатывает на пятачке и регулярно набирает очки.

Из-за травм Бафлина и Моррисси неплохим подспорьем стал и защитник Болье. Конечно, в атаке он не заменит ни того, ни другого, но свои функции в обороне выполняет прекрасно и большую часть времени выходит в первой паре.

«Вегас»

Приобретения: н. Марк Стоун (14, 4+5, «+9»)

Результаты команды после дедлайна: 10 побед в 15 матчах, 21 очко

Место в конференции до дедлайна и сейчас: 6/6

«Вегас» и до дедлайна выглядел мощно, а после приобретения одного из лучших двусторонних форвардов лиги – тем более. Со Стоуном на льду «рыцари» практически не пропускают и создают гораздо больше опасности у чужих ворот, которые выливаются в заброшенные шайбы. Идеальное усиление, не зря за ним охотилась половина клубов.При этом Стоун может сыграть как в третьем звене, так и в первых двух. Он – по-настоящему универсальный солдат, который только что в воротах не умеет играть.

Марк Стоун Фото: Ezra Shaw/Getty Images

«Нэшвилл»

Приобретения: н. Микаэль Гранлунд (11, 1+3, «-4»), н. Уэйн Симмондс (12, 1+1, «+3»)

Результаты команды после дедлайна: 8 побед в 14 матчах, 17 очков

Место в конференции до дедлайна и сейчас: 4/4

Пока приходится констатировать, что манёвры «Предаторз» в дедлайн не сработали, однако для полноты картины стоит дождаться в плей-офф. Возможно, Гранлунд и Симмондс проявят себя в кубковых битвах.

При Гранлунде «Нэшвилл» пропустил уже семь голов, но тут надо отметить, что у команды проблемы с центральной линией, которая в этом сезоне выглядит слабее. У Кайла Турриса, с которым играет Гранлунд, длительный спад, от этого страдает всё звено.

Симмондс зарекомендовал себя как форвард, который постоянно лезет на пятак и умеет бороться. С физической игрой у него по-прежнему всё в порядке, но помощи в атаки он пока приносит мало, и сам признаёт, что должен действовать лучше.

«Миннесота»

Приобретения: н. Кевин Фиала (14, 2+4, «-7»), н. Райан Донато (17, 4+11, «+1»)

Результаты команды после дедлайна: 6 побед в 15 матчах, 15 очков

Место в конференции до дедлайна и сейчас: 8/10

До дедлайна «Миннесота» шла в зоне плей-офф, а сейчас отстаёт от неё на четыре очка. Тут дело и в травмах (долго лечится Паризе, с февраля не играет Койву), и в том, что даже при хорошей игре «дикари» делают глупые ошибки и умудряются проигрывать. Фиала часто допускает непозволительные обрезы, которые приводят к голам, и абсолютно бесполезен при розыгрыше лишнего.

Донато в целом играет даже лучше, чем в «Бостоне», он лучший бомбардир «Миннесоты» после дедлайна. Для команды этого хорошее приобретение на будущее, но в этом году о плей-офф уже, наверное, можно и не мечтать.