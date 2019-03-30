Девятое подряд. СКА в нокдауне, а ЦСКА мчит к финалу Кубка Гагарина

Вы не поверите, но забил даже Иван Телегин. Впервые в плей-офф за три года.

Расписание игр Кубка Гагарина сезона-2018/19

Когда прервётся победная серия ЦСКА?

Прошлый матч серии стал пятым подряд в нынешнем сезоне (и восьмым, учитывая прошлый сезон), в котором ЦСКА праздновал победу над СКА. Встречи с командой Игоря Никитина хоккеистам Ильи Воробьёва никак не даются. Причём, по игре гости переигрывали своих московских одноклубников, но победа всё равно досталась ЦСКА. Такое ощущение, что на СКА свалился какой-то злой рок. Но и другие причины неудачи тоже есть.

«Автобус» в зоне ЦСКА. Почему серия Запада такая незрелищная На Востоке всё было интереснее.

К примеру, в первой игре судьи не засчитали очевидный, казалось бы, гол Кетова. Евгений и так забрасывает по большим праздникам, а тут ещё и шайбы не засчитывают. После броска форварда гостей на пятаке Сорокина была зафиксирована визуальная помеха вратарю со стороны защитника Антона Белова. Если Белов и въехал во вратарскую, то на какие-то миллиметры, но главные арбитры встречи посчитали, что нарушение правил имело место быть. Не удивительно, что этот эпизод, наряду с моментом в овертайме матча «Авангард» — «Салават Юлаев», стал одним из самых обсуждаемых событий.

Шестёркин вернулся в ворота СКА, Капризов блеснул мастерством

Хозяева вышли на второй матч серии без Науменкова, Хансена и Карнаухова. Вместо них заявили Пашнина, Мамина и Скотта. Главное изменение, случившееся в составе СКА, — вместо Хелльберга в воротах впервые со второго марта появился Шестёркин. Кроме того, не оказалось в заявке Кручинина, зато вышел Кузьменко.



Первый период в целом прошёл в равной борьбе, а единственная шайба была заброшена хозяевами в большинстве. Бывальцев нарушил правила в чужой зоне, ударив клюшкой Сорокина. В результате Григоренко сделал перевод на пятак — Шестёркин справился с подправлением Капризова, но Кирилл со второй попытки поразил ворота СКА. Кирилл выглядел мощно, постоянно обострял и оставлял отличные впечатления. Капризов набрал очки в четвёртом матче подряд, Григоренко – в пятом.



Ранее свой момент упустили гости. Всё началось с того, что Гусев разогнал атаку Питера и выполнил передачу на левый край. Плотников щёлкнул по воротам, а Бывальцев добивал с пятака. Сорокин спас команду, за что заслужил оглушительные овации от зрителей. 1:0 – с таким счётом ЦСКА вёл после 20 минут игры. Илья Воробьёв выглядел задумчиво.

Гусев оставил СКА в игре

Во втором периоде две минуты за удар соперника клюшкой выписали Калинину, перестаравшемуся перед воротами Сорокина. Великолепный момент был у Бывальцева, бросавшего сходу, но шайба попала то ли в плечо, то ли в шлем голкиперу.

С самого же Алексея шлем попросту слетел, так как эпизодом позднее Пашнин жёстко сыграл против форварда СКА. «Армейцы» с берегов Невы лишнего не реализовали, но отыграли в формате «5 на 4» прилично.

Игра постепенно начала приобретать грубый характер. Нет, обходилось без откровенной грязи, но неприятные моменты возникали. К примеру, Мамин опасно сыграл клюшкой, едва не травмировав Кетова.



Позднее Кузьменко в борьбе перед воротами Сорокина ударил клюшкой Капризова. Игорь Никитин жестикулировал судьям, что было нарушение, но удаления не последовало. Однако ЦСКА забил и в равных составах. Нестеров с левого края вошёл в зону и набросил на ворота, а шайба рикошетом от Скотта опустилась в дальнюю девятку. После видеопросмотра арбитры засчитали взятие ворот — со стороны канадца не было умышленного движения рукой.



Кому, как не Гусеву оставлять СКА в игре? Вей схватил глупое удаление, и гости его реализовали. Никита сходу приложился по шайбе, которая юркнула в ближний угол ворот ЦСКА. Сорокин даже глазом моргнуть не успел.

Не удержали даже Телегина

На старте третьей двадцатиминутки Скотт едва не оформил дубль, не сумев переиграть Шестёркина с неудобной руки. Забил Шалунов, но его шайбу судьи сразу не засчитали. Дело в том, что Максим поднял клюшку едва ли не до потолка, сыграв ей слишком высоко.

В одном из игровых моментов повреждение получил Нестеров. Болельщикам ЦСКА стало тревожно, ведь не так давно Никита залечил травму. Но Нестеров вскоре появился на льду.



Вместо того, чтобы сыграть аккуратнее и постараться сравнять счёт, гости получили меньшинство. Плотников толкнул на борт Скотта. Сергею повезло, что он отделался двумя минутами, а не получил больше. В формате «4 на 5» СКА выстоял, но пропустил в равных составах. ЦСКА поймал соперника на контратаке, Мамин отдал на Телегина, который вколотил шайбу в ворота Шестёркина. Этот гол стал для Ивана первым в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Более того, Телегин не забивал в плей-офф три года!

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Эффектно пытался забить Карпов, но Сорокин прочитал хитрый план нападающего СКА. В концовке Вей зачем-то махнул клюшкой по рукам Якупова. Шестёркина заменили на шестого полевого, но Питер не сумел отыграть даже одну шайбу.

ЦСКА нанёс СКА очередное поражение (шестое подряд в нынешнем сезоне и девятое, учитывая прошлый год) и повёл в серии со счётом 2-0. Команды переезжают в Санкт-Петербург.