«Легенда! Это лучший снайпер нашего времени». Что говорят об Овечкине

«Овечкин нашёл способ последовательно и стабильно забивать в этой лиге. Очевидно, это не так уж сложно для него. Он — настоящий конь, большой, сильный парень. Его стабильность на протяжении долгих лет вызывает уважение и удивление. Как он поддерживает здоровье, как набирает очки, сколько он играет — это просто удивительно! Уверен, были люди, которые сильно сомневались в нём и полагали, что он вот-вот остановится, но Овечкин нашёл чем им ответить. Он мотивирован, он любит забивать голы. А с его броском шайба будет залетать в сетку в большинстве случаев», — сказал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос.

«После многих лет ожесточённой критики за то, что он не выиграл Кубок Стэнли; за то, что он не был приверженцем двусторонней игры, за то, что был не достаточно командным игроком — восприятие Овечкина изменилось. За один год он превратился из великого игрока с большими недостатками в великого игрока, которого любит большинство. Он стал чемпионом и сделал это, отрабатывая в обороне и играя на команду, хотя многие считали, что он на это не способен. Теперь в 33 года он присоединился к легендам Майку Босси и Уэйну Гретцки. Даже стадион соперника иногда более за то, чтобы чужой хоккеист достиг важной отметки, желая засвидетельствовать исторический момент.

Великий русский в шаге от Гретцки! Овечкин снова забил 50 голов за сезон Уже в восьмой раз за карьеру.

Долголетие Овечкина и его эффективность на протяжении более, чем десяти сезонов, заставляет всё больше ценить такие фигуры, как Яромир Ягр, который играл до 40 лет. Теперь хоккеисты стали меньше и быстрее, что способствует более быстрому передвижению шайбы, и Овечкин посреди них — это настоящий винтаж. При своих габаритах он может играть в силовой манере, которая становится всё более редкой в нынешней НХЛ, и это привлекает поклонников старой школы. Но его бросок всё так же неуловим, поэтому у Овечкина нет проблем с тем, чтобы идти в ногу с молодым поколением. У него есть юношеский энтузиазм и щёгольская улыбка, чтобы соответствовать молодёжи», — отмечает обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.

«Мы показали, у кого здесь Кубок Стэнли». Овечкин никогда не остановится Овечкин на пути к своему восьмому «Ришару», а «Вашингтон» — к защите титула.

Одним из самых ярых критиков Александра Овечкина на протяжении долгого времени был телевизионный аналитик Майк Милбери. Бывший тренер и генеральный менеджер не раз «прикладывал» россиянина в своих комментариях, называя его «убийцей тренеров» и «простым, односторонним игроком», но затем поменял своё мнение.

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«Да, я поменял отношение к Овечкину. Моя работа — это быть критически настроенным, анализировать. Но его физические данные меня всегда восхищали. Уровень его усилий в плане физики всегда был на высоте, но мне не казалось, что он серьёзно продумывает свои действия. Теперь я вижу, что его подход изменился, он стал больше внимания уделять мелочам, которые отличают настоящего победителя, а не просто невероятно одарённого игрока. Например, желание сблокировать бросок соперника и не переигрывать смены», — сказал Милбери.

«Забьёт он в девятый раз 50 голов или нет, не так уж важно. Становится всё труднее отрицать статус Овечкина как лучшего снайпера всех времён, если учесть эпоху, в которой он играет. И совсем скоро мы закончим разговор о его статистической вехе, потому что он начнёт квест, чтобы снова утолить жажду из Кубка Стэнли», — пишет Джаред Клинтон из The Hockey News.

«Я очень рад, что у меня уже есть лет есть своё кресло в первом ряду, есть возможность посмотреть его игру. У него невероятный талант, техника и скорость, которую он демонстрирует каждый год. Такая стабильность на протяжении столь долгого времени — это действительно нечто особенное. Наверное, это лучший бомбардир нашего времени. Я не хочу разозлить всех остальных, но его цифры говорят сами за себя», — восхитился своим капитаном силовик «столичных» Том Уилсон.

«Бросок у него действительно отличный, но ведь Овечкин забивает из разных позиций. И с углов, и перед воротами, так что речь не только о вершине левого круга вбрасывания. Дело ведь не только в броске. Овечкин — «упакованный» хоккеист. Такого парня трудно остановить», — сказал травмированный защитник «Лайтнинг» Антон Строльман.

Фото: https://twitter.com/CapitalsPR

«Овечкин! 50 голов в восьмой раз за карьеру. Легенда!», — восхитился в своём «твиттере» обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.

Овечкин забил по 328 голов в первые и последние 540 игр в НХЛ

«Самая впечатляющая вещь состоит в том, что Овечкин сделал это в возрасте 33 лет. Есть смехотворно маленький список игроков, которые забивали 50 голов в таком возрасте — Ягр, Джонни Бучик и Бобби Халл. Обычно в эти годы продуктивность хоккеиста уже начинает постепенно снижаться, но это явно не случай Овечкина, который остаётся одним из самых доминирующих хоккеистов лиги. Предполагаю, что он удержит Леона Драйзайтля позади себя и в восьмой раз за карьеру станет лучшим снайпером лиги. Ни один игрок в истории не делал этого столько раз», — резюмировал обозреватель NBC Sports Адам Гретц.