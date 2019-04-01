Русские игроки и плей-офф НХЛ. Все расклады на текущий момент

Кто попадёт в плей-офф, кто закончит сезон, а кого ждать на чемпионате мира.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19 близится к завершению. Рассказываем, кто из российских хоккеистов точно поборется за Кубок Стэнли, кто продолжает отчаянно сражаться за попадание в плей-офф, а чьи клубы доигрывают сезон.

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Кто уже попал в плей-офф

Вратари

Андрей Василевский («Тампа»)

Защитники

Михаил Сергачёв («Тампа»), Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Богдан Киселевич, Дмитрий Куликов (оба – «Виннипег»)

Нападающие

Никита Кучеров («Тампа»), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба — «Вашингтон»), Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв (оба – «Сент-Луис»), Валентин Зыков («Вегас»)

Битвы русских звёзд украсят плей-офф НХЛ. Турнирные расклады на Востоке Кучеров – Панарин, Василевский – Бобровский, Овечкин – Малкин – всё это реально уже в первом раунде плей-офф.

«Тампа» рвёт и мечет. Никита Кучеров проводит волшебный сезон и замахивается на великие рекорды. Логично, что «молнии» первыми в НХЛ гарантировали себе попадание в плей-офф. У Кучерова, Сергачёва и Василевского есть реальный шанс побороться за Кубок Стэнли.

Главной помехой может стать «Бостон», но там русских игроков нет. Не стоит сбрасывать со счетов «Вашингтон». Именно «столичным» хоккеисты Джона Купера уступили в прошлом сезоне. Овечкин, Орлов и Кузнецов постараются выиграть серебряный Грааль второй год подряд. Настрой у «Кэпиталз» серьёзный.

На Западе среди фаворитов «Виннипег» с Куликовым и Киселевичем. Богдану, правда, не дают играть, но его время обязательно придёт. Мощно смотрится в концовке регулярки «Сент-Луис» с Тарасенко и Барбашёвым. Иван в матче с «Детройтом» оформил первый хет-трик в НХЛ.

Борются за попадание в плей-офф

Вратари

Сергей Бобровский («Коламбус»), Антон Худобин («Даллас»), Семён Варламов («Колорадо»)

Защитники

Никита Зайцев, Игорь Ожиганов (оба — «Торонто»), Никита Задоров («Колорадо»), Илья Любушкин («Аризона»)

Нападающие

Евгений Малкин («Питтсбург»), Андрей Свечников («Каролина»), Артемий Панарин («Коламбус»), Александр Радулов, Валерий Ничушкин (оба – «Даллас»), Артём Анисимов («Чикаго»), Владислав Каменев («Колорадо»)

Отчаянную борьбу за попадание в восьмёрку ведёт «Коламбус», на днях выигравший важнейший матч у «Монреаля». Вряд ли Сергей Бобровский и Артемий Панарин останутся в Огайо на следующий год, но досрочно отправляться в отпуск им тоже не хочется. Ведь есть шансы пошуметь в плей-офф, почему бы ими не воспользоваться? Тем более обоим игрокам нужно показать себя с лучшей стороны, ведь впереди процедура подписания новых контрактов.

Практически нет сомнений, что в плей-офф попадёт «Торонто» с Ожигановым и Зайцевым (осталось утрясти формальности), а вот «Колорадо» с Варламовым, Задоровым и травмированным Каменевым и «Аризоне» с Любушкиным придётся побиться за восьмое место в Западной конференции. Чуть выше расположился «Даллас», в котором постараются «зажечь» Радулов, Ничушкин и Худобин. Хотя Валерию, конечно, не до «зажиганий». Ему бы шайбу забросить и прервать ужасающую безголевую серию.

Вряд ли стоит сомневаться, что попадут в плей-офф «Питтсбург» и Малкин, а вот в случае с «Каролиной» такой большой уверенности нет. Но очень уж хочется посмотреть на Андрея Свечникова в серьёзных играх! В самой трудной ситуации Артём Анисимов, который, видимо, вместе с «Чикаго» закончит сезон досрочно.

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Не попали в плей-офф

Вратари

Александр Георгиев («Рейнджерс»)

Защитники

Иван Проворов («Филадельфия»), Егор Яковлев («Нью-Джерси»)

Нападающие

Евгений Дадонов («Флорида»), Павел Бучневич, Владислав Наместников (оба – «Рейнджерс»), Николай Голдобин («Ванкувер»), Илья Ковальчук, Никита Щербак (оба – «Лос-Анджелес»), Михаил Воробьёв («Филадельфия»)

Это список тех, на кого в теории может рассчитывать сборная России при подготовке к майскому чемпионату мира. В теории, так как не факт, что все указанные игроки пригодятся тренерскому штабу Ильи Воробьёва.

К примеру, Илья Ковальчук провёл невзрачный сезон в «Кингз», а Никита Щербак, как и Михаил Воробьёв из системы «Флайерз», слишком молод и неопытен. Александру Георгиеву будет сложно пробиться в число вратарей для поездки в Братиславу, ведь тренеры с голкипером «Рейнджерс» практически незнакомы. А вот одноклубники Георгиева – Бучневич и Наместников – вполне могут отправиться в Словакию. Далеко не худший сезон провёл Голдобин, но с нынешним «Ванкувером» трудно бороться за высокие места.

Не помешают сборной квалифицированные защитники. Например, Иван Проворов регулярно играет за «Филадельфию». Без плей-офф остался и Егор Яковлев, которого тренерский штаб «дьяволов» использовал даже в качестве нападающего.