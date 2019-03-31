Бек играет, как Яромир Ягр. «Салават» пока не знает, как его остановить

Матч Восточного финала между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» получился роскошный. Великолепный, атакующий хоккей, смотревшийся особенно выигрышно на фоне рационального и закрытого «армейского» дерби на Западе. Впрочем, вряд ли тренеры обеих команд остались на сто процентов довольны игрой своих подопечных – количество индивидуальных ошибок и нарушений дисциплины зашкаливало. Второй матч должен был дать ответ на вопрос: омичи и уфимцы и дальше продолжат устраивать карнавал, либо же эта серия приобретёт обычный для плей-офф оттенок аккуратности?

Первый матч запомнился не только красивой игрой, но и скандалом с победной шайбой Сергея Шумакова в овертайме. Уфимцы брали просмотр на предмет блокировки вратаря, а затем направляли запросы в лигу, настаивая, что Сергей Широков коснулся-таки клюшкой Юхи Метсолы и помешал ему нормально переместиться во вратарской площади и отразить бросок Шумакова. Но лига стояла на своём, упорно утверждая, что никакого касания голкипера со стороны нападающего не было, а если и было, то оно никак не мешало ему исполнять свои обязанности. При этом на видео с разных ракурсов видно, что назвать действия Широкова помехой никак нельзя, но уфимцы наверняка остались при своём мнении.

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«Помеха Метсоле была – будем разбираться». Хартли и Цулыгин говорили долго Тренер «Авангарда» назвал этот матч лучшим из тех, что видел в КХЛ.

Впрочем, перед второй игрой противостояния это было уже не важно. Куда значительнее были изменения в составах обеих команд. У «Салавата» вернулся в строй Александр Кадейкин, благодаря чему воссоединилось сдерживающее уфимское звено, оставлявшее на голодном пайке в этом плей-офф лидеров «Магнитки» и «Автомобилиста». У «ястребов» тоже пришли хорошие новости из лазарета: защитник Евгений Медведев полностью восстановился от травмы и вернулся в состав омичей. Правда, капитанская повязка при этом осталась у Емелина. Пожалуй, это справедливо – лишения своего статуса, пускай и приобретённого случайно, Алексей никак не заслужил.

Медведев – на скамейке, тройка Кадейкина осталась без привычной работы

В первые минуты матча бросилось в глаза, что изменения в составе не возымели ожидаемого эффекта. Так, Медведев, заявленный в паре с Коди Франсоном, не провёл в первом периоде ни одной смены, оставшись в качестве седьмого защитника, а звено Александра Кадейкина Николай Цулыгин не стал накладывать на тройку «Авангарда» Стольберг – Деарне – Бек. Тройка Кадейкина выходила против сочетания Андрея Стася, которое трудно назвать у омичей звеном лидеров.

В целом хоккей в первом периоде отличался от того, что мы увидели позавчера. Команды играли более осторожно и аккуратно, как и положено в плей-офф. «Авангард» привычно превзошёл соперника в количестве бросков (16-3), но настоящих угроз воротам Метсолы омичи придумать не сумели. Гости и вовсе редко добирались до владений Бобкова, большую часть времени голкипер «ястребов» откровенно скучал, а самый опасный момент для уфимцев создал всё тот же Кадейкин, но не сумел с разворота попасть в створ.

Бек сравнялся с Ягром

Во втором периоде хоккей в исполнении обеих команд не изменился. «Авангард» продолжал перебрасывать соперника с солидным преимуществом (после второго отрезка счёт был уже 32-7), а уфимцы словно ждали своего шанса и ошибок хозяев площадки. Но игра стала повеселее, стали появляться моменты, а также пошли удаления, что и сыграло в этой двадцатиминутке ключевую роль. Сначала с интервалом в 40 секунд нарушили правила Владимир Ткачёв и Сергей Шумаков (эти фолы не изменили счёт на табло), а затем Йоонас Кемппайнен упустил Виктора Стольберга за спину и был вынужден опрокинуть шведа на лёд. И «Авангард» в который уже раз в нынешнем плей-офф воспользовался численным преимуществом. Омичи подёргали соперника передачами, а затем Тейлор Бек, Давид Деарне и Сергей Широков пасами в одно касание разорвали оборону уфимцев, и российский форвард открыл счёт в матче. Очередной шедевр от «ястребов» при игре в большинстве в этом плей-офф.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Тейлор Бек, кстати, благодаря результативной передаче вышел на первое место в списке бомбардиров нынешнего плей-офф, а также повторил клубный рекорд «Авангарда» по количеству матчей подряд с набранными очками. Канадец составил компанию самому Яромиру Ягру.

«Салават» хотел большинство, но оно его не спасло

«Авангард» реализовал уже третье большинство в этой серии, а в это время у «Салавата» ещё не было ни одной возможности полноценно попробовать реализовать лишнего – в первом матче уфимцы поиграли впятером против четверых всего шесть секунд. Ситуация для гостей исправилась в начале третьего периода – вторую подножку в матче совершил Сергей Шумаков. И на исходе двух минут большинства уфимцы сравняли счёт – Теэму Хартикайнен получил шайбу на пятачке, развернулся и выложил шикарную передачу на Владимира Ткачёва, который расстрелял ворота Бобкова.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Но «Авангард» пропущенная шайба ничуть не смутила – омичи вообще в этом плей-офф отлично держат удар. Спустя несколько минут после гола Ткачёва легионерское звено омичей провело разящую контратаку, в результате которой «Авангард» снова вышел вперёд. И снова блестящая передача Деарне, и снова неотразимый выстрел Бека.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

С самого начала третьего периода команды стали играть так, как на протяжении всей первой игры серии. Голы, опасные моменты в обе стороны, возросшее количество ошибок и мелкого брака. Пошёл тот хоккей, который обожает зритель, особенно нейтральный.



Уфимцам надо было отыгрываться, но «Авангард» не позволял гостям слишком многого, а с остальным справлялся Бобков. Более того, «Салават» пропустил контратаку, в результате которой «ястребы» забросили третью шайбу. В этот раз обошлось без Бека — гол оформили Кирилл Петров и Кирилл Семёнов.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

От такого удара «Салават» оправиться уже не сумел. Николай Цулыгин снял вратаря за две с половиной минуты до конца третьего периода, но создать что-то опасное у гостей не получилось. Зато в пустые ворота шайбу послал Алексей Емелин, установивший окончательный счёт матча – 4:1. «Авангард» повёл в серии 2-0 и в прекрасном настроении отправился в Уфу.

Несмотря на красивый хоккей, на пресс-конференции всё равно не обошлось без разговоров о грязной игре. Хартли попросили прокомментировать эпизод с ударом Теэму Хартикайнена в голову Алексея Емелина, а Николаю Цулыгин напомнили о столкновении Коди Франсона и Владимира Жаркова из прошлой встречи.

Хартли: приём Хартикайнена был в 10 раз опаснее Стольберга, жду решения