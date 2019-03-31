Бек играет, как Яромир Ягр. «Салават» пока не знает, как его остановить

Матч Восточного финала между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» получился роскошный. Великолепный, атакующий хоккей, смотревшийся особенно выигрышно на фоне рационального и закрытого «армейского» дерби на Западе. Впрочем, вряд ли тренеры обеих команд остались на сто процентов довольны игрой своих подопечных – количество индивидуальных ошибок и нарушений дисциплины зашкаливало. Второй матч должен был дать ответ на вопрос: омичи и уфимцы и дальше продолжат устраивать карнавал, либо же эта серия приобретёт обычный для плей-офф оттенок аккуратности?
Первый матч запомнился не только красивой игрой, но и скандалом с победной шайбой Сергея Шумакова в овертайме. Уфимцы брали просмотр на предмет блокировки вратаря, а затем направляли запросы в лигу, настаивая, что Сергей Широков коснулся-таки клюшкой Юхи Метсолы и помешал ему нормально переместиться во вратарской площади и отразить бросок Шумакова. Но лига стояла на своём, упорно утверждая, что никакого касания голкипера со стороны нападающего не было, а если и было, то оно никак не мешало ему исполнять свои обязанности. При этом на видео с разных ракурсов видно, что назвать действия Широкова помехой никак нельзя, но уфимцы наверняка остались при своём мнении.
Впрочем, перед второй игрой противостояния это было уже не важно. Куда значительнее были изменения в составах обеих команд. У «Салавата» вернулся в строй Александр Кадейкин, благодаря чему воссоединилось сдерживающее уфимское звено, оставлявшее на голодном пайке в этом плей-офф лидеров «Магнитки» и «Автомобилиста». У «ястребов» тоже пришли хорошие новости из лазарета: защитник Евгений Медведев полностью восстановился от травмы и вернулся в состав омичей. Правда, капитанская повязка при этом осталась у Емелина. Пожалуй, это справедливо – лишения своего статуса, пускай и приобретённого случайно, Алексей никак не заслужил.
Медведев – на скамейке, тройка Кадейкина осталась без привычной работы
В первые минуты матча бросилось в глаза, что изменения в составе не возымели ожидаемого эффекта. Так, Медведев, заявленный в паре с Коди Франсоном, не провёл в первом периоде ни одной смены, оставшись в качестве седьмого защитника, а звено Александра Кадейкина Николай Цулыгин не стал накладывать на тройку «Авангарда» Стольберг – Деарне – Бек. Тройка Кадейкина выходила против сочетания Андрея Стася, которое трудно назвать у омичей звеном лидеров.
В целом хоккей в первом периоде отличался от того, что мы увидели позавчера. Команды играли более осторожно и аккуратно, как и положено в плей-офф. «Авангард» привычно превзошёл соперника в количестве бросков (16-3), но настоящих угроз воротам Метсолы омичи придумать не сумели. Гости и вовсе редко добирались до владений Бобкова, большую часть времени голкипер «ястребов» откровенно скучал, а самый опасный момент для уфимцев создал всё тот же Кадейкин, но не сумел с разворота попасть в створ.
Бек сравнялся с Ягром
Во втором периоде хоккей в исполнении обеих команд не изменился. «Авангард» продолжал перебрасывать соперника с солидным преимуществом (после второго отрезка счёт был уже 32-7), а уфимцы словно ждали своего шанса и ошибок хозяев площадки. Но игра стала повеселее, стали появляться моменты, а также пошли удаления, что и сыграло в этой двадцатиминутке ключевую роль. Сначала с интервалом в 40 секунд нарушили правила Владимир Ткачёв и Сергей Шумаков (эти фолы не изменили счёт на табло), а затем Йоонас Кемппайнен упустил Виктора Стольберга за спину и был вынужден опрокинуть шведа на лёд. И «Авангард» в который уже раз в нынешнем плей-офф воспользовался численным преимуществом. Омичи подёргали соперника передачами, а затем Тейлор Бек, Давид Деарне и Сергей Широков пасами в одно касание разорвали оборону уфимцев, и российский форвард открыл счёт в матче. Очередной шедевр от «ястребов» при игре в большинстве в этом плей-офф.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Тейлор Бек, кстати, благодаря результативной передаче вышел на первое место в списке бомбардиров нынешнего плей-офф, а также повторил клубный рекорд «Авангарда» по количеству матчей подряд с набранными очками. Канадец составил компанию самому Яромиру Ягру.
«Салават» хотел большинство, но оно его не спасло
«Авангард» реализовал уже третье большинство в этой серии, а в это время у «Салавата» ещё не было ни одной возможности полноценно попробовать реализовать лишнего – в первом матче уфимцы поиграли впятером против четверых всего шесть секунд. Ситуация для гостей исправилась в начале третьего периода – вторую подножку в матче совершил Сергей Шумаков. И на исходе двух минут большинства уфимцы сравняли счёт – Теэму Хартикайнен получил шайбу на пятачке, развернулся и выложил шикарную передачу на Владимира Ткачёва, который расстрелял ворота Бобкова.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Но «Авангард» пропущенная шайба ничуть не смутила – омичи вообще в этом плей-офф отлично держат удар. Спустя несколько минут после гола Ткачёва легионерское звено омичей провело разящую контратаку, в результате которой «Авангард» снова вышел вперёд. И снова блестящая передача Деарне, и снова неотразимый выстрел Бека.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
С самого начала третьего периода команды стали играть так, как на протяжении всей первой игры серии. Голы, опасные моменты в обе стороны, возросшее количество ошибок и мелкого брака. Пошёл тот хоккей, который обожает зритель, особенно нейтральный.
Уфимцам надо было отыгрываться, но «Авангард» не позволял гостям слишком многого, а с остальным справлялся Бобков. Более того, «Салават» пропустил контратаку, в результате которой «ястребы» забросили третью шайбу. В этот раз обошлось без Бека — гол оформили Кирилл Петров и Кирилл Семёнов.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
От такого удара «Салават» оправиться уже не сумел. Николай Цулыгин снял вратаря за две с половиной минуты до конца третьего периода, но создать что-то опасное у гостей не получилось. Зато в пустые ворота шайбу послал Алексей Емелин, установивший окончательный счёт матча – 4:1. «Авангард» повёл в серии 2-0 и в прекрасном настроении отправился в Уфу.
Несмотря на красивый хоккей, на пресс-конференции всё равно не обошлось без разговоров о грязной игре. Хартли попросили прокомментировать эпизод с ударом Теэму Хартикайнена в голову Алексея Емелина, а Николаю Цулыгин напомнили о столкновении Коди Франсона и Владимира Жаркова из прошлой встречи.