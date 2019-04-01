«Адски хороший вратарь». Бобровский вытащил «Коламбус» в плей-офф

И всё-таки не зря генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рискнул в дедлайн не продавать своих лидеров, а попытался сделать ставку на нынешний сезон. Да, приобретения «синих мундиров» до сих пор не столь эффективны, как этого ожидалось, но размен на молодёжь и раунды драфта не позволил бы бороться за попадание в плей-офф. И если в предыдущем матче «Коламбуса» с «Нэшвиллом» великолепно проявил себя Артемий Панарин, сделавший ассистентский покер, то в матче с «Баффало» слово снова взял Сергей Бобровский, который после дедлайна показывает свой лучший хоккей в сезоне.





Броски по его воротам: 472

Голов пропущено: 25

Голы в среднем за матч: 2,083

10 побед в 15 матчах.

4 игры на ноль. Сергей Бобровский за 5 недель после дедлайна:Броски по его воротам: 472Голов пропущено: 25Голы в среднем за матч: 2,08310 побед в 15 матчах.4 игры на ноль.

Выездная встреча с «клинками» стала лишним подтверждением того простого факта, что роль надёжного вратаря в матчах, имеющих повышенное турнирное значение, является огромной. Бобровский вновь сыграл великолепно, отразив все 38 выстрелов по воротам, чем помог своей команде одержать пятую победу подряд и решить большую часть вопросов с попаданием в плей-офф.

Битвы русских звёзд украсят плей-офф НХЛ. Турнирные расклады на Востоке Кучеров – Панарин, Василевский – Бобровский, Овечкин – Малкин – всё это реально уже в первом раунде плей-офф.

Благодаря этому выигрышу «Блю Джекетс» поднялись на строчку, дающую первую кубковую «уайлд-кард». Отрыв от границы зоны плей-офф составляет два очка, что даёт «Коламбусу» право на ошибку в трёх оставшихся матчах, а предпоследнее кубковое место уводит «мундиров» от соперничества с «Тампой» в первом раунде. Если этот расклад сохранится, то «Коламбус» будет играть со своим прошлогодним обидчиком «Вашингтоном», который вырвал победу в серии, уступая 0-2.



Девятый «сухарь» Бобровского стал для россиянина обновлением личного рекорда и вывел его в лидеры лиги по этому показателю. При этом Сергей не чурался и эффектных действий, маской отразив бросок Джека Айкела в одном из эпизодов.

Бобровский стал лидером сезона по количеству «сухарей», обновив личный рекорд

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Примечательно, что Бобровского с успехом поздравил в «Твиттере» даже номинальный конкурент Кейт Кинкейд.

Что же касается игры у чужих ворот, то главным бомбардиром «Коламбуса» в этом матче стал Пьер-Люк Дюбуа, набравший 3 (1+2) очка, а вот Артемий Панарин на этот раз промолчал.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбуса».

«Девять «сухарей» в сезоне? Конечно, здорово иметь хорошую статистику и играть на ноль. Но, как известно, командный успех намного важнее личных достижений. Команда здорово играла перед моими воротами, и защитники, и нападающие здорово потрудились. Мы получили победу и идём дальше — это самое главное», — сказал Бобровский после матча.

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«Мне понравилось, что каждый внёс свой вклад. Мы фокусировались только на своей игре, а на то, как идут дела у соперника, старались не смотреть. Стабильность, последовательность, хорошая игра в отборе — вот тот ключ, который помогает нам сейчас. Думаю, что мы проделали хорошую работу. Что я думаю об игре наших голкиперов в этом году? Корписало чаще играл в начале года, когда Боб ещё не был самим собой. С Корпи мы немало побеждали. Но Бобровский — обладатель «Везины». Он адски хороший вратарь, и он нашёл свою игру в очень важное время», — похвалил подопечного наставник «мундиров» Джон Торторелла.



«Да, Боб сделал кое-что для нас. Возможно, мы сыграли не идеально, но провели хороший матч и заработали победу. Это позитивно», — добавил Пьер-Люк Дюбуа.

Битва за плей-офф на Востоке .



Зона «уайлд кард»:



1. «Коламбус» — 79 матчей, 94 очка.

2. «Каролина» — 79 матчей, 93 очка.

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3. «Монреаль» — 79 матчей, 92 очка.



Оставшиеся матчи «Коламбуса»: «Бостон» (д), «Рейнджерс» (г), «Оттава» (г).

С приближением межсезонья вновь активизировались слухи о возможных претендентах на Бобровского, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом. Главным претендентом на Сергея снова называют «Флориду Пантерз», где серьёзные проблемы со здоровьем испытывает вратарь-ветеран Роберто Луонго.

«Информация о проблемах со здоровьем у Луонго может поспособствовать переезду во Флориду Бобровского. Ходят разговоры, что «пантеры» готовы серьёзно включиться в борьбу за российского вратаря. Очевидно, что Сергей понадобится «Флориде», если Луонго придётся завершить карьеру», — отметил обозреватель Sportsnet Ник Кипреос.