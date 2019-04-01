Русские в Америке: Овечкин сходил в гости к Трампу и выбил «полтинник»

В еженедельном обзоре выступлений российских игроков в Северной Америке мы обращаем внимание не только на НХЛ и АХЛ, но и на многочисленные юниорские лиги.

Русские в Америке. Всё, что нужно знать об успехах и неудачах наших за океаном В Америке заканчиваются регулярные чемпионаты, а кое-где уже стартовал плей-офф.

НХЛ

В НХЛ — парад российских рекордов разной степени значимости. В начале недели действующие чемпионы сходили в гости к Дональду Трампу, где президент США восхищался Александром Овечкиным и смешил его. Буквально через несколько дней после исторической встречи мы дождались очередного «полтинника» Александра Великого (кто бы сомневался!), уже восьмого в карьере. Капитан «Вашингтона» максимально приблизился к Босси и Гретцки, которые девять раз в карьере забивали по 50 и более голов.

Русские окружили президента США. Над чем смеялись Овечкин и Трамп Вспомнили дочь Трампа Иванку, восхитились руками Овечкина и не прошли мимо молоденького Евджени Кузнецнова.

Победная серия «столичных» насчитывает четыре матча, а Евгений Кузнецов продолжает раздавать передачи – шесть ассистов в трёх матчах.

Никита Кучеров продолжает двигаться к российскому рекорду по очкам за сезон. На прошлой неделе он обогнал Сергея Фёдорова и вышел на чистое второе место. А в матче с «Бостоном» Никита ещё установил и личный рекорд по игровому времени – 27.09. Дважды его смены длились почти по четыре минуты, с ума сойти!

Артемий Панарин тоже обновил рекорд – собственный по количеству очков за сезон, а также рекорд «Коламбуса», который он же и установил годом ранее. «Мундиры» в последнее время показывают фантастический хоккей, сам Панарин за неделю пополнил личный счёт двумя голами, четырьмя передачами и «+6» — команда ни разу не пропустила, когда он был на льду.

«Коламбус» не зря рискнул с Панариным. Он забил один из главных голов сезона «Мундиры» уже на 75% в плей-офф.

Владимир Тарасенко пятый сезон подряд забросил как минимум 30 шайб, а «Сент-Луис» уверенно мчит навстречу плей-офф. А ведь осенью всерьёз ходили разговоры, что россиянина пора менять.

Евгений Дадонов второй год подряд забросил 28 шайб и повторил свой рекорд. А по количеству очков даже обновил. Круто разыгрался Павел Бучневич. Сезон выдался для него невероятно сложным – новый тренер постоянно его ругал, оставлял в запасе, а сейчас Бучневич набирает очки в семи матчах подряд и забивает чуть ли не в каждой игре.

АХЛ

Александр Волков второй сезон подряд забросил как минимум 20 шайб. Этот матч стал для «Сиракьюз» историческим – команда одержала 900-ю победу в своей истории. До повторения личного рекорда Александру осталось забить три гола.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сиракьюз Кранч».

В очном противостоянии двух российских лидеров АХЛ победил «Техас» Дениса Гурьянова, а Дмитрий Соколов забил единственный гол «Айовы», добрался до отметки в 30 очков за сезон и опередил в списке бомбардиров Якова Тренина. У нападающего «Милуоки» те же 30 очков, но меньше голов, и прошлую неделю он провёл по нулям.

Клим Костин, кажется, разозлился. Сезон «Сан-Антонио» подходит к концу, команда занимает третье место с конца во всей лиге и уже никак не попадает в плей-офф. Россиянин провёл противоречивый сезон, но под конец начал рвать и метать. В каждом из двух матчей с «Манитобой» он нанёс по шесть бросков (это его личный рекорд в АХЛ) и забил по голу. И если в первой игре его старания не помогли выиграть, то во второй Костин сравнял счёт в концовке третьего периода, и «Сан-Антонио» победил в овертайме.

Михаил Воробьёв пропустил уже почти три недели из-за травмы. У «Лихай Велли» беда с центрами, в плей-офф они, вероятнее всего, не попадут. Надо отыгрывать шесть очков отставания за семь матчей, сделать это будет практически нереально.

Вратари

Среди российских голкиперов, безусловно, стоит выделить Сергея Бобровского, который в пяти последних матчах неизменно одерживал победы и трижды сыграл на ноль. Во многом благодаря надёжной игре Бобровского «Коламбус» выбрался из кризисной ситуации и решил почти все вопросы с попаданием в розыгрыш Кубка Стэнли.



Александр Георгиев также был неплох, здорово сыграв против «Сент-Луиса» (44 сейва), и «засушив» затем форвардов «Филадельфии» (29 отражённых бросков). А вот Андрей Василевский не выдержал испытания действующим обладателем Кубка Стэнли и пропустил от «Вашингтона» 6 шайб.

В лиге Онтарио «Сагино», за который играет Иван Просветов, быстро разобрался в первом раунде с «Сарнией Стинг», и во втором сразиться с «Гуэлфом» Торопченко, Саморукова и Гоголева. Лучшим матчем серии для Просветова стала третья игра, когда россиянин отразил 34 броска из 35, не справившись лишь с выстрелом Джастина Маккомбтса.

WHL (Западная лига)

«Эверетт» Артёма Минулина вышел во второй раунд плей-офф, обыграв «Трай-Сити» Романа Калиниченко в пяти матчах. Минулин набирал очки в трёх первых матчах серии, а затем сосредоточился на оборонительных функциях.



«Спокан» Егора Арбузова в пяти матчах обыграл «Портленд», правда, сам россиянин появился на площадке только во второй игре. «Калгари» Егора Замулы устроил серьёзную разборку с «Летбридж Харрикейнз»: два первых матча «Хитмен» уступили, но затем выиграли три встречи подряд и проиграли шестой матч. Судьба серии решиться в последней, седьмой встрече, которая пройдёт 2 апреля на площадке «Летбриджа». Замула в четырёх матчах отмечался одной голевой передачей, а двух последних матчах получал двухминутные удаления.



«Ред Дир» Олега Зайцева в четырёх матчах уступил «Принц Альберт Райдерз».

OHL (лига Онтарио)

«Гуэлф», где выступает солидный российский легион, уверенно разобрался в первом раунде плей-офф с «Китченером» Алексея Липанова (4-0), который отметился только одной голевой передачей в матче номер три. Зато Алексей Торопченко забивал в каждом матче, а в заключительной игре отметился голевым дублем и делит второе место в споре лучших снайперов лиги.



«Оттава» Никиты Охотюка в четырёх матчах разобралась с «Гамильтоном», «Питерборо» Семёна Дер-Аргучинцева и «Оуэн Саунд» Игоря Чибрикова уступили в пяти матчах.

QMJHL (лига Квебека)

«Монктон Уайлдкэтс» Александра Хованова затянул противостояние с «Бэ-Комо» Алексеева и Чеховича: на данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Драккара». Иван Чехович оформил голевой дубль в пятом матче, и, согласно регламента лиги, два последних матча «Бэ-Комо» проводит на своём льду.



«Римуски» Дмитрия Завгороднего уверенно разобрался с «Шикутими» Владислава Коткова (4-0), «Викториавилль» во главе с Егором Сердюком и Михаилом Абрамовым пока уступает «ВальдОр» Козлова, Дадажанова и Берестнева (2-3). «Кейп Бретон» Егора Соколова вышел во второй раунд, обыграв в четырёх матчах «Шарлоттаун».

USHL

Самый бросающий защитник лиги Александр Яковенко прервал 13-матчевую безголевую серию и забил 18-й гол в сезоне, а также перешагнул рубеж в 50 очков. Удачная неделя получилась у Владислава Фирстова, который разогревается перед плей-офф. В трёх матчах на его счету 3 (2+1) очка, теперь у трёх лучших российских снайперов лиги по 24 гола.

Артём Иванюженков очков не набрал, но заработал ещё 10 штрафных минут (три удаления – за грубость) и вошёл в пятёрку самых удаляющихся нападающих USHL.

NCAA (студенческая лига США)

Университет Корнелла, за который выступает Максим Андреев, не смог пробиться в финал четырёх, уступив во втором предварительном раунде университету Провиденс. Помимо последнего, участниками престижного Frozen Four стали команды Массачусетса, Денвера и Миннесоты.

ECHL (лига Восточного побережья)

В лиге Восточного побережья завершается регулярный чемпионат. Самый результативный российский хоккеист лиги Василий Глотов провёл неделю довольно скромно: отметился голом в ворота «Канзас Сити Маверикс», а затем в двух матчах не набрал очков.