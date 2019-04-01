Заклятие снято! СКА с десятой попытки расколдовал ЦСКА

Определяющий матч

Третий матч финала Запада между СКА и ЦСКА должен был стать определяющим. Всё-таки сейчас Питер не в том состоянии, чтобы творить чудеса и вытаскивать серии с 0-3, как когда-то было при Вячеславе Быкове у руля. Московские «армейцы» осечек конкурентам не прощают. Главное, чего все ожидали перед третьей игрой, так это отсутствия судейских скандалов и спорных решений. Первая игра, увы, запомнилась не засчитанной шайбой Белова.

Плющев: третья игра между СКА и ЦСКА будет жёсткая, но не грубая

Над СКА словно дамоклов меч висел психологический груз от девяти поражений подряд (включая прошлый чемпионат) в играх с ЦСКА. Команда с берегов Невы никак не могла подобрать ключ к своим московским одноклубникам.

Что касается состава на третью встречу, то у хозяев место в первом звене занял Николай Прохоркин, в воротах сыграл Игорь Шестёркин. Вернулся защитник Патрик Херсли, Павел Дацюк и Андрей Кузьменко оказались вне состава. В состав ЦСКА вернулись Павел Карнаухов и Антон Слепышев, не получили мест в заявке Грег Скотт, Александр Попов и Константин Окулов.

Что случилось с Херсли?

Первый период до поры до времени проходил в равной борьбе. Затем хозяев начала подводить дисциплина. Нельзя дважды подряд получать наказания за нарушения численного состава. Дважды хозяевам пришлось отбиваться, но в итоге они справились.

Но на двух этих удалениях неприятности для СКА не закончились. Третий двухминутный штраф схлопотал Антон Белов, подбивший клюшку Карнаухову. Большинство ЦСКА снова не реализовал, но всё тот же Карнаухов всё же стал злым гением питерцев. Херсли непозволительно для игрока такого уровня ошибся за воротами, Светлаков перехватил шайбу и прострелил на пятак, откуда Карнаухов поразил ворота Шестёркина.

Шведский защитник так расстроился, что моментально отправился в раздевалку, хоть до конца периода и оставалось чуть более секунды. Есть ощущение, что этот матч стал для Патрика последним в форме СКА.

Суперсейв Шестёркина

Вторая двадцатиминутка началась с роскошного спасения в исполнении Ильи Шестёркина. Вей сместился к центру, выдержал паузу и сделал передачу на левый край, Григоренко бросил в пустой угол ворот, но Шестёркин совершил невероятный сейв клюшкой.

Следом хоккеисты Ильи Воробьёва сумели сравнять счёт. Зуб подключился к атаке и прострелил на пятак, шайба после рикошета отскочила к Барабанову, который с нескольких метров поразил ворота Сорокина.

Вскоре Питер отличился во второй раз. Карпов воспользовался ошибкой Вея, совершил перехват, убежал по правому флангу и прострелил на пятак. Якупов переправил шайбу в сетку. Но после видеопросмотра судьи определили, что был удар коньком. Тренерский штаб ЦСКА во главе с Игорем Никитиным тоже просмотрел момент на лавке, воспользовавшись ноутбуком.

Хозяева получили шанс поиграть в большинстве после двухминутного штрафа Баранова, но не реализовать его не смогли. 1:1 – при таком счёте команды отправились в раздевалки.

Прохоркин расколдовал ЦСКА

В третьем периоде цена ошибки возрастала с каждой минутой. По сути, единственная заброшенная шайба могла определить исход встречи, а то и серии. Гол, к слову, отменили и у ЦСКА. Робинсон бросал со средней дистанции, однако чуть раньше арбитры остановили игру — Телегин находился в площади ворот.

Страсти постепенно накалялись. Агрессивный Плотников едва не сцепился с Дальбеком. Оба игрока получили по две минуты штрафа. Игра перешла в овертайм, где сразу две минуты выписали Робинсону. Гости отбились. Едва не забил Вей – Шестёркин совершил очередной классный сейв.

Судьбу матча решил Прохоркин. Защитники ЦСКА не смогли как следует выбросить шайбу из своей зоны, Николай оказался самым расторопным и хлёстко бросил в цель, отпраздновав гол «полётом» на льду на животе. Сорокин команду не выручил, уж больно удачно попал соперник.

Примечательно, что оба поражения в нынешнем плей-офф ЦСКА потерпел в овертайме. В основное время команда Игоря Никитина пока не проигрывала. СКА же с десятой попытки наконец-то выиграл у принципиального соперника, впервые в нынешнем сезоне забросив москвичам две шайбы. Теперь серия точно вернётся в столицу России.

