«Коля молодец, выцарапал у четверых». Прохоркин вернул СКА в серию

Он оказался один в окружении пятерых игроков ЦСКА и всё равно смог забрать шайбу и пробить Сорокина.

Третий матч финала Запада был матчем жизни для СКА. Петербуржцы вернулись домой, проигрывая 0-2 в серии, третье поражение было смерти подобно. СКА сыграл так, как от него ждали – в атаке, постоянно давил и не давал сопернику опомниться. Команда Ильи Воробьёва вернулась в серию, а после матча все только и говорили, что о двух ключевых моментах – невероятном сейве Игоря Шестёркина на Михаиле Григоренко при счёте 0:1 и победном голе Николая Прохоркина, который он забил, находясь в окружении пятёрки соперников.

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«Шестёркин после своего сейва и сам поймает уверенность»

Нападающий СКА Виктор Тихонов находился под впечатлением от победы при родных болельщиках и игры Шестёркина.

«Соперник умеет хорошо играть позиционно, но после гола Барабанова мы добавили в скорости, и моменты пошли. Когда болельщики взорвались после победного гола, мурашки по телу пошли – только ради этого и играем, за свои семьи, за болельщиков.

Почему в этом сезоне не забиваем ЦСКА больше одного гола в основное время? Они здорово играют по заданию, мало моментов пропускают. Но сегодня мы увидели, что можем. Идёт битва двух пятаков, надо завоевать чужой и отстоять свой. Сорокин – такой вратарь, который всё видит и всё ловит. Надо ему больше мешать и больше помехи создавать.



Шестёркин сделал несколько классных спасений. Конкретно этот сейв на Григоренко был великолепным и запомнится надолго. Думаю, он и сам теперь уверенность поймает. Берём эту волну и двигаемся вперёд», — сказал Тихонов.

«Шестёркин – хороший вратарь, но мне надо было лучше бросить»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко признался, что ему стоило лучше бросить в этом эпизоде.

— Жаль, что проиграли важный матч. Нужно сделать правильные выводы и подготовиться к следующему матчу. Затрудняюсь сказать, почему ЦСКА слабо сыграл в атаке. В моменте с сейвом Шестёркина мне надо было лучше бросить. Но и Игорь — хороший вратарь. Он здорово поймал.

Видео можно посмотреть в «твиттере» СКА.

— Видели момент с незасчитанным голом Якупова?

— Видел. Отменили. Мне-то какая разница?

— Прохоркин забил гол в окружении пятерых игроков ЦСКА. Как такое возможно?

— Так получилось. Игра складывалась так, что СКА выигрывал нейтральные шайбы. В моменте с голом Прохоркина это тоже случилось.

«Дай бог, чтобы Прохоркин и дальше был джокером»

Нападающий СКА Александр Барабанов был очень рад, что его команда смогла прервать девятиматчевую серию поражений в играх с ЦСКА.

— Здорово, что выиграли, гора с плеч упала. Столько матчей не могли у ЦСКА выиграть. Задания играть более осторожнее в связи с такой ситуацией не было, просто старались избежать ошибок. Играли строго по заданию. Надо исключать такие ошибки, как пропуск гола за секунду до конца периода. Дай бог, чтобы Прохоркин и дальше был нашим джокером.

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«Коля мололдец, выцарапал шайбу из-под четверых»

Главный тренер СКА Илья Воробьёв не пожалел, что поставил на игру Николая Прохоркина. Нападающий пропустил два первых матча по решению тренера.

— Первый период нас подведи немного удаления, а со второго взяли инициативу в свои руки. Хорошо что забили больше одного. Трудовой, рабочий гол, Коля молодец, выцарапал из-под четверых.

— Пропустили за одну секунду до конца в таком матче, где 0-2 в серии. Как это назвать?

— Не самый приятный гол, но всё равно, потом переломили, это самое важное.

— Когда одна секунда до конца второго оставалась, не было соблазна запустить шестого, потому что шайба за две секунды долетает?

— Спасибо, мы в курсе, за сколько она долетает. Там просто что пятерых что шестерых ставь, там доля секунды на бросок. Открутили на секунду, но мы уже игроков выпустили. Второе, мы поставили правильных ребят, которые могли бросить, но не бросили. Задумка была, чтобы Херсли с точки вбрасывания бросил.

— Можно сказать, что именно так и нужно обыгрывать ЦСКА? До конца игры сыграли внимательно, практически без ошибок.

— Сегодня ошибок было намного меньше, это огромный плюс команде.

— Что с Дацюком, его все очень ждут.

— Действительно, его все очень ждут. Как он будет готов, так и появится.

— Дело в физическом состоянии?

— Если он не играет, как думаете, в чём дело? Я в Москве уже отвечал на этот вопрос.

— В овертайме был соблазн сыграть, не так активно?

— Вроде как всё получилось, какой соблазн?

— Прохоркин вас порадовал сегодня?

— Однозначно.

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